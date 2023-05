TuS Bodenteich steigt nach 57 Jahren ab, SV Holdenstedt nach Barums 2:2 gerettet

Von: Arek Marud

Andris Kuvsinovs ( im Zweikampf mit Michel Kusack) verletzte sich womöglich schwer an der Achillessehne. © de la Porte

Durch das 2:2 des MTV Barum gegen SV Ilmenau steigt der Bezirksligist TuS Bodenteich erstmals nach 57 Jahren wieder in den Kreisfußball ab. Der SV Holdenstedt ist dagegen gerettet.

Barum/Barendorf - Die bisher punktgleichen Bodenteicher wurden durch das MTV-Remis von Ilmenau überholt und werden die Saison als Drittletzter beenden. Damit können sie den Abstieg aus der Bezirksliga nicht mehr verhindern, da sie am letzten Spieltag spielfrei sind. Aufsteiger SV Holdenstedt ist dagegen vorzeitig gerettet. Denn der neue Tabellen-Viertletzte aus Melbeck kann den SVH am letzten Spieltag in einer Woche bei vier Punkten Rückstand aktuell nicht mehr einholen und hätte dafür am Samstagnachmittag zwingend einen Sieg im Waldstadion gebraucht.

Ilmenau (30 Punkte), TuS Barendorf (31) und SV Rosche (31) ermitteln beim Saisonfinale in einer Woche den vierten und letzten Absteiger unter sich. Es sei denn, Landesligist TSV Gellersen rettet sich am letzten Spieltag noch. Dann bliebe es bei drei Absteigern (Vastorf, Barskamp, Bodenteich). Im zweiten Nachholspiel am Sonnabend holte der VfL Suderburg ein glückliches 1:1-Remis in Barendorf.

Die Barumer mussten das Remis teuer bezahlen und bangen um zwei Spieler. Andris Kuvsinovs verletzte sich kurz vor Schluss bei einem Schuss womöglich schwer am Fuß. Trainer Waldemar Braun wollte einen Achillessehnenriss nicht ausschließen. Bei Dennis Ohneseit bestand Verdacht auf eine ausgekugelte Schulter. Nach einem Rempler von Lukas Hertting, der dafür die Gelb-Rote Karte kassierte, fiel Ohneseit Anfang der zweiten Halbzeit zunächst über einen anderen Spieler und anschließend unglücklich auf die Schulter. Der Barumer sah bei dem Gerangel die Gelbe Karte.

MTV Barum – SV Ilmenau 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Winderlich (37.), 1:1 Wilhelms (46.), 1:2 Lakomski (53.), 2:2 J. Wulf (67.)

TuS Barendorf – VfL Suderburg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Wrede (13.), 1:1 Knobloch (78.).