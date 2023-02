MTV Barum ringt SV Emmendorf mit zwei Last-Minute-Toren nieder

Von: Arek Marud

Der Suderburger Maarten Lühr setzte sich gegen Bardowicks Kapitän Lennart Holzhütter durch. © Marud

Der Fußball-Bezirksligist MTV Barum hat durch die Treffer von Julian Wulf (90.) und Simon Marks (90.+1) den SV Emmendorf kurz vor Abpfiff, aber dennoch verdient mit 2:0 bezwungen.

„Wir wurden für unsere Beharrlichkeit belohnt“, freute sich Barums Spielertrainer Nicolai Bäsler. Nach einer Reihe ausgelassener Torchancen gelang dem eingewechselten Julian Wulf in der 90. Minute mit einer Kopfball-Bogenlampe der Führungstreffer. Simon Marks traf im Nachschuss zum 2:0-Endstand.

Tabellenführer TSV Bardowick hat mit einem 3:1-Auswärtssieg den Lauf des VfL Suderburg gestoppt, der trotz der Niederlage keineswegs enttäuschte und erstmals nach fünf Siegen in Folge verlor. Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten der SV Holdenstedt und TuS Bodenteich bei ihren Auswärtserfolgen in Barendorf und Vastorf. André Heß gelang nach 90 Minuten per Freistoß der SVH-Siegtreffer zum 3:2. Bodenteich hatte keine Mühe beim 2:0 gegen den Tabellenletzten.

SV Rosche - MTV Römstedt 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Ziegenfuß (32.), 1:1 J. Grefe (77.), 1:2 Schulz (83.), 1:3 Tappe (87.). Rote Karte: Kewitz (70./Rosche) wg. Foulspiel.

TuS Barendorf - SV Holdenstedt 2:3 (0:0)

Tore: 0:1 N. Burmeister (58./FE), 1:1 Soetebeer (62.), 1:2 Brockschnieder (73.), 2:2 Bergmann (86./FE), 2:3 Heß (90.).



Vastorfer SK - TuS Bodenteich 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Westerfeld (39.), 0:2 Krenz (54.). Gelb-Rote Karte: Halawi (45./Vastorf).

TuS Barskamp - SV Ilmenau 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Benecke (53.), 0:2 Lakomski).

SV Wendisch Evern - SV Küsten 1.1 (0:1)

Tore: 0:1 P. Reinhardt (20.), 1:1 M. Boelter (77.).

MTV Barum - SV Emmendorf 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Wulf (90.), 2:0 Marks (90.+1).





VfL Suderburg - TSV Bardowick 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Zeugner (19.), 0:2 Neumann (50.), 0:3 Lazo-Garcia (73.), 1:3 Wrede (82.). Gelb-Rote Karte: Ahrens (64./Bardowick).



VfL Breese-Langendorf - TuS Reppenstedt 4:2 (2:2)

Tore: 1:0 Zuther (14.), 1:1 Heuer (26.), 2:1 Strache (27.), 2:2 Volpe (28.), 3:2 Lange (53.), 4:2 Draeger (90.).

