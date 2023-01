Lotta Menklein: „Das war schon krass“

Lotta Menklein besucht als Junior-Coach Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim

Von: Aron Sonderkamp

Drei NFV Junior-Coaches bekamen die Gelegenheit, den Bundesligisten TSG Hoffenheim und Trainer André Breitenreiter (hinten) zu besuchen. Darunter war auch Lotta Menklein (Mitte) von der JSG Röbbelbach. © Privat

Dieses Erlebnis wird Lotta Menklein wohl so schnell nicht vergessen. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat die 16-jährige Fußballerin der JSG Röbbelbach und des MTV Barum als eine von nur drei Junior-Coaches zu einem Besuch beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim vermittelt.



Bad Bevensen/Sinsheim – Junior-Coaching ist eine vom NFV ins Leben gerufene Trainerausbildung. Sie richtet sich an Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Ein Bekannter schickte Lotta Menklein den Link zu der Ausbildung, die gleichzeitig als erster Teil der C-Trainer-Lizenz zählt. Mit einer Freundin zusammen meldete sie sich kurzerhand an und absolvierte den viertägigen Kursus.

Doch hinter dem Junior-Coaching steckt mehr als die bloße Trainerausbildung. „Man tritt quasi einem Klub bei. Und dort kann man dann Prämien sammeln“, erklärt Menklein. Im letzten Jahr startete der NFV sogar eine Sonderprämienverlosung. Drei Nachwuchs-Trainer sollten bei der TSG Hoffenheim hospitieren. „Ich habe das Gewinnspiel auf Instagram gesehen, habe aber nicht teilgenommen, weil ich dachte, dass ich eh nicht gewinne“, erinnert sich die 16-Jährige.



Das war allerdings auch nicht nötig. Ein Jahr zuvor hatte sich Lotta Menklein in ihrem letzten Schuljahr an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Bad Bevensen an dem Projekt „Jugend trainiert für Olympia“ beteiligt. Menklein wurde von einem Lehrer gefragt, ob sie eine Kollegin dabei unterstützen könne, eine Fußballmannschaft zusammenzustellen. Gesagt, getan: Das Team landete auf Platz drei im Bezirksfinale. Der Pädagoge bescheinigte der jungen Expertin das Mitwirken und meldete dies auch dem NFV. So gewann die Jugend-Trainerin den Aufenthalt bei der TSG.

Lotta Menklein: „Das war schon krass“



Die dort gesammelten Eindrücke bleiben der 16-Jährigen wohl lange im Gedächtnis. „Das war schon krass. Dass wir so hinter die Kulissen gucken können, hätte ich nicht gedacht.“ Schon bei der Führung durch das Trainingszentrum liefen Lotta Menklein zahlreichen Profis über den Weg.



Mit einigen dieser Kicker im Dietmar-Hopp-Stadion verfolgten die Junior-Coaches zudem ein Testspiel gegen den Drittligisten SV Elversberg (4:3), das ansonsten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. „Wir haben vorher von TSG-Trainer André Breitenreiter die Aufstellung bekommen, und er hat gesagt, was die Spieler umsetzen sollen.“ Das Geschehen auf dem Rasen besprach der Hoffenheim-Coach dann mit den Jung-Trainern bei einem gemeinsamen Abendessen. Auch ein Abstecher zu den hochmodernen Trainingsgeräten Footbonaut und Helix gehörten zum Besuchsprogramm. „Das war schon sehr cool“, befand Menklein.



Lotta Menkleins Weg ins Trainergeschäft „Ich spiele seit elf Jahren Fußball. Für mich war lange klar, dass ich Trainerin werden will“, betont Lotta Menklein. Das habe auch einen familiären Hintergrund. „Meine Mutter ist Hebamme, also bin ich mit kleinen Kindern aufgewachsen.“ So wurde das Interesse am Helfen und Weitergeben von Können geweckt. Als Menklein in der U15 der JSG Röbbelbach spielte, bekam sie die Auszeichnung zur Fußballerin des Jahres. Kurzerhand fragte sie den Jugendleiter Jens Großmann, ob die Mannschaften Unterstützung auf der Coaching-Bank gebrauchen könnten. Großmann, der auch die U10 der JSG trainiert, holte Lotta Menklein mit ins Boot.

Auch wenn das zweitägige Abenteuer nun vorbei ist, wird bei dem Fußball-Ass keine Langeweile einkehren. Neben ihrem Traineramt bei der JSG-U10 spielt Lotta Menklein selbst in der Röbbelbacher U16 und bei den Oberliga-Frauen des MTV Barum.



Zudem besitzt sie seit diesem Sommer die C-Lizenz. „Mein Fernziel ist es, eigenständig eine Mannschaft zu trainieren. Außerdem will ich fußballerisch selbst noch weiterkommen.“