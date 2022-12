Nach geglücktem Lernprozess will der TuS Ebstorf (ganz) oben mitmischen

Von: Arek Marud

Ebstorfs Urgestein: Alexander Kuhlmann (vorn, gegen Wierens Daniel Janzen) ist seit 2004 im Verein © Marud, Arek

Besondere Spiele, unvergessliche Momente, Stärken und Schwächen. In der AZ-Serie Team-Check blicken die Kapitäne der Uelzener Kreisfußball-Teams auf das bisherige Abschneiden ihrer Mannschaften zurück. Den Anfang machen die fünf Uelzener Teams aus der Heide-Wendland-Liga. Zum Start steht der Kapitän des TuS Ebstorf, Alexander Kuhlmann, Rede und Antwort.



Uelzen/Landkreis – Soll erfüllt, Zugabe vor Augen. Mit 34 Punkten steht der TuS Ebstorf an sechster Stelle und kann vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen. Vier Punkte trennen die Mannschaft vom Trainergespann Björn Penkert/Marius Meyer vom Aufstiegsplatz. Wobei drei der fünf Topteams, darunter der Drittplatzierte TSV Adendorf, ein Spiel weniger absolviert haben. „Unser Ziel ist es, möglichst oben dranzubleiben und die Mannschaften von oben zu ärgern“, schließt Kapitän Alexander Kuhlmann nichts aus.

Das hat gut geklappt

Routiniers und Leistungsträger gingen im Sommer und wurden durch zahlreiche neue Kräfte ersetzt. „Wir mussten relativ schnell zusammenwachsen. Die Neuen haben das System schnell gelernt. Das sieht man daran, dass wir zum Hinrundenende stabiler waren und Spiele drehen konnten“, sagt Kuhlmann. Das neue Personal erforderte beziehungsweise ermöglichte eine neue taktische Ausrichtung: „Weniger Angriffsfußball, mehr Stabilität. Wir agieren jetzt aus der Kompaktheit heraus“, spielt der Mannschaftsführer auf das 4-5-1-System an. Das 4-4-2 ist dagegen Geschichte.



Zur Person: Alexander Kuhlmann Alter: 30 . Im Verein seit: 2004 Kapitän seit: 2019 . Position: Mittelfeld/Sturm Bisherige Stationen: SV Hanstedt (Jugend) Ihre Interpretation der Kapitänsrolle: Vorangehen, nie aufgeben, sodass sich die jungen Leute daran hochziehen können.

Das geht besser

Mit drei Siegen gestartet, folgte der schnelle Einbruch (nur ein Punkt aus vier Spielen). Kuhlmann: „Disziplin und Einstellung hatten da nicht gepasst. Zu Beginn dachte man, dass es von alleine geht. Wir haben uns teilweise mit Feldverweisen geschwächt und mussten dazulernen. Bei so jungem Team ist es ein Lernprozess.“



Das besondere Spiel

Der 2:1-Sieg über den Tabellenführer FC Heidetal am 24. November unter Flutlicht war das Highlight schlechthin. „Wir waren starker Außenseiter. Jeder hat für jeden gekämpft. Wir haben alles reingehauen. Das war danach ein langer Abend, obwohl das Spiel an einem Donnerstag stattfand“, erinnert sich Kuhlmann, dem auch das 4:2 gegen den SV Molzen am 13. November wegen der fußballerischen Glanzmomente im TuS-Spiel imponierte.



Der besondere Moment

Beim 7:4-Sieg gegen den TuS Wustrow Mitte August ragte Jannes Penkert heraus. Der Co-Kapitän erzielte fünf Tore. „Da war alles dabei. Er hat gezeigt, dass er einer der wichtigsten Spieler für uns ist und spielt eine starke Saison“, lobt Kuhlmann den Goalgetter (14 Saisontore).



Jannes Penkert (hier im Spiel gegen Ochtmissen) sorgte für einen der besonderen Momente. Gegen SC Lüchow gelangen ihm beim 7:4-Sieg fünf Treffer! © Immo de Porte

Das Besondere an der Mannschaft

Der Teamgeist ist laut Kuhlmann gegenüber der Vorsaison nicht wiederzuerkennen. „Wir geben nach Gegentoren nicht auf. Nach dem Sieg in Lüchow an einem Sonnabend (Anpfiff 18 Uhr) haben wir noch bis 23 Uhr in der Kabine zusammengesessen. Das war letzte Saison anders.“ Außerdem muss jeder Spieler zum Zusammenhalt beitragen. Sei es die Organisation eines Teamabends oder die Pflege von Social Media-Kanälen. Kuhlmann: „Jeder hat eine Aufgabe bekommen und trägt Verantwortung.“



Der Ausblick

Bei nur vier Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz bleiben die Ebstorfer in Lauerstellung. Zum Rückrundenstart geht es gegen den Zweitplatzierten Ochtmisser SV. Mit einem Sieg hofft Kuhlmann auf die Initialzündung, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Das Wort Aufstieg kommt ihm nicht über die Lippen. „Das wäre einen Tick zu früh. Die anderen Mannschaften sind stärker besetzt. Aber wenn man in der Nähe des dritten Platzes ist, will man es natürlich versuchen.“