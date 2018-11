AZ-Sportlerwahl (Ehrenamt): Tanja Rochford ist beim Post SV mit Herzblut dabei

Uelzen. Sie hat den Kids-Club aufgebaut und mit der Entstehung des Hindernisparcours für Kinder und Jugendliche etwas Einmaliges geschaffen: Tanja Rochford hat in den vergangenen Jahren beim Postsportverein Uelzen enorm viel bewegt.

AZ-Leserin Anjela Ille hat sie deshalb für die AZ-Sportlerwahl 2018 in der Kategorie Ehrenamt Sport vorgeschlagen.

Tanja Rochfords Aufstieg auf der Ehrenamtsleiter verlief rasant: Erst 2015 wurde sie Mitglied beim Post SV Uelzen, machte beim Tanzsport mit, absolvierte im März 2016 eine C-Lizenz und hospitierte beim Eltern- und Kindturnen, wo sie schon bald die erste Gruppe übernahm. Dank ihres Engagements gibt es beim PSV im Kids-Club mittlerweile 230 Mitglieder, die sich auf Gruppen im Bereich Eltern- und Kindturnen, Kinderturnen, Kreativer Kindertanz, Ballspiele, Cross-Kids und Mini Cross-Kids verteilen. „Tanja Rochford bringt sich für das Wohl anderer ein, mit immer neuen Ideen“, lobt Anjela Ille, die vor allem die Entstehung des Hindernis-Parcours als große Errungenschaft darstellt: „Es ist etwas, was es in Uelzen so noch nicht gab.“ Die Idee dazu entstand 2017 und wurde zügig umgesetzt. Ille: „Sie steckte in dieses Projekt so viel Liebe, Engagement und Kraft und zog so viele Menschen in ihren Bann, sodass die Fertigstellung im August 2018 dank der zahlreichen Helfer mit einer feierlichen Eröffnung abgeschlossen werden konnte.“

Die PSV-Macherin ist inzwischen Spartenleiterin Kinderturnen/Kids Club, 3. Vorsitzende und auch Jugendwartin, die seit 2016 Laternenumzüge organisiert und 2018 für das Sommerfest zuständig war. Rochford baute um sich herum ein motiviertes Team auf, das sie mit Begeisterung, Überzeugung und positiver Energie mitreißt. Dazu zählen mittlerweile sieben Trainerinnen, zahlreiche engagierte Eltern und Vereinsmitglieder.