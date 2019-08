Ein Hauch von Major League

Uelzen/Landkreis – Kick it like Zlatan. Beim Fußball-Landesligisten SV Emmendorf wird mit Bällen der US-amerikanischen Major League Soccer gespielt.

Während im Emmendorfer Waldstadion MLS-Bällen flogen, wurde in Römstedt und Rosche gefeiert – zwei Geburtstagskinder und ein Rückkehrer standen im Fokus.

+ SV Emmendorf spielt mit MLS-Bällen. © Privat Außerdem im AZ-Nachschuss: Beim Spiel des SV Emmendorf II gegen den VfL Suderburg II spielten gleich vier Torwarte für eine Mannschaft! Und in Bad Bodenteich war die Fußballschule des VfL Wolfsburg zu Gast.

Wölfe im Waldstadion

Zum fünften Mal war die Fußballschule des VfL Wolfsburg beim TuS Bodenteich zu Gast und bot an drei Tagen 48 jungen Fußballern ein abwechslungsreiches und interessantes Programm. Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren kamen aus der gesamten Region ins Stadion. Da beim TuS Bodenteich als einzigem Verein auch ein Torwartcamp angeboten wird, kamen einige der Torleute sogar aus Osnabrück und Braunschweig.

Beim kindgerechten Training unter professionellen Bedingungen standen fußballerische Grundlagen im Vordergrund. Die lizenzierten Fußballtrainer hatten ein besonderes Augenmerk auf ihre Schützlinge. Durch ihre persönliche, positive Ansprache und Motivation begeisterten sie die Kids. Auch für Verpflegung war gesorgt. TuS-Vereinswirtin Brigitte („Gitti“) Dekkers wurde dafür von allen Beteiligten gelobt.

Zum Abschluss wurde in den drei Trainings-/Altersgruppen ein Abschlussturnier organisiert. Für alle Kids gab es neben Teilnehmermedaillen und Gruppenfotos je einen hochwertigen Trainingsball und eine Eintrittskarte für ein Bundesligaspiel ihrer Wahl.

Damit kickt auch Zlatan

Ein Hauch der US-amerikanischen Major League Soccer weht in dieser Saison durch das Emmendorfer Waldstadion. Der Landesligist spielte beim Heimdebüt gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf erstmals mit den Originalbällen aus der MSL. Das Vorgängermodell eines anderen Herstellers „war mir einfach zu langweilig“, erklärt Mannschaftskapitän Benjamin Silbermann. Er „recherchierte ein bisschen“ und tat den MLS-Ball „als interessante Option“ auf. Silbermann, ansonsten ein glühender Verehrer der amerikanischen Basketball-Liga NBA: „So was hat nicht jeder. Und wenn Zlatan Ibrahimovic damit arbeitet, sind das wohl nicht die schlechtesten Bälle.“ Allerdings flogen die Kugeln den Emmendorfern gegen Ahlerstedt um die Ohren – 0:3!

Edelfan gibt Essen aus

Römstedts Fußballer hatten gleich doppelten Grund zum Feiern. Der Bezirksliga-Aufsteiger schlug den Titelaspiranten VfL Suderburg unerwartet mit 2:1. Anschließend gab Edelfan und Geburtstagskind Peter Knirim ein Geburtstagsessen im Vereinsheim aus. „Er ist ein großer Fan des MTV Römstedt und kümmert sich auch um den Fußballplatz“, freute sich der MTV-Trainer Torben Tutas über das gemütliche Beisammensein.

Ersehntes Comeback

Auch Rosches Trainer Pascal Kläden hatte am Sonntag Geburtstag. Doch das war dem Coach nicht ganz so wichtig in Anbetracht eines lang ersehnten Comebacks. Pechvogel Marco von Dietman hat nach zahlreichen Verletzungen erstmals seit fast zwei Jahren für den Bezirksligisten gespielt. „Das ist gefühlt schöner als mein Geburtstag. Marco war mega nervös. Bei seiner Einwechslung lief er sogar zu früh aufs Spielfeld“, erzählt Kläden, der früher gegen seinen jetzigen Spieler noch gekickt hatte. Noch wohnt von Dietman in Bielefeld und kann unter der Woche nicht mittrainieren. Doch auch das soll sich bald ändern.

Pechvogel und Held

Böddenstedt-Trainer Stephan Appelt nannte ihn den „Fast-tragischen Helden“: Ilia Nikolaev. Beim 3:2-Sieg des VfL in der 2. Kreisklasse traf der Offensivmann gleich drei Mal den Pfosten und verzweifelte mächtig. „Das war schon echt bitter“, meinte Appelt. Aber: „Am Ende hat er sich ja belohnt.“ Nach mehreren Pfostenknallern war Nikolaev der gefeierte Held, erzielte kurz vor Ende den Siegtreffer. Appelt: „Das war schon glücklich für uns.“

Mit vier Keepern