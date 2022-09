AZ-Nachschuss: Ebstorfs Mähroboter geht steil

Runter mit dem Ding! TuS Ebstorfs Jannis Prüß entsorgt den motorisierten Helfer. Der Mähroboter hatte sich während der Kreisligapartie gegen den TSV Bienenbüttel unvermittelt ins Spielgeschehen eingeschaltet. © Immo de la Porte

In Ebstorf war ein Akteur zuviel auf dem Sportplatz, in Holdenstedt fehlte stattdessen einer. Der AZ-Nachschuss erzählt die bunten Fußballgeschichten des letzten Spieltags.



Uelzen/Landkreis – Auch nachträgliche Ehrungen standen diesmal im Mittelpunkt.

24. Akteur sorgt für Erheiterung

Er schaltete sich unerwartet ins Spielgeschehen ein. Beim Duell der Heide-Wendland-Liga zwischen dem TuS Ebstorf und dem TSV Bienenbüttel (2:0) sorgte ein unerwarteter 24. Akteur für Erstaunen und Erheiterung. Der Rasenmähroboter verließ plötzlich seinen Unterstand am Spielfeldrand, nahm keine Rücksicht auf das laufende Match und wollte im Tannenworth seiner Bestimmung nachgehen. Ebstorfs Spieler Jannis Prüß wurde es letztlich zu bunt. Er packte das Gefährt und hob es trotz Zuschauerwarnungen, einen Alarm auszulösen („nicht anheben!“) über die Torauslinie.



Viel passiert beim SVE seit dem 100. Jubiläum



Vor mehr als zwei Jahren, im August 2020, feierte der SV Eddelstorf sein 100. Vereinsjubiläum. Wie allerorten fielen die Feierlichkeiten der Pandemie zum Opfer. Zwischenzeitlich hat sich bei den Gelb-Blauen fußballerisch einiges verändert. Die 1. Herren stieg aus der Bezirksliga ab und zog sich für einen personellen Neubeginn gleich bis in der 3. Kreisklasse zurück. Dort steuert sie aktuell stramm auf Staffelmeister- und Aufstiegskurs.



Nach Malte Meyer (2019), der mittlerweile beim West-Regionalligisten SV Rödinghausen spielt, wurde Sebastian Strzalla bei den Eddelstorfern im März 2022 Fußballer des Jahres 2021. Und nach zweieinhalb Jahren richtete der Verein jetzt erstmals wieder eine Generalversammlung aus. Der Fußballkreis Heide-Wendland nutzte die Gelegenheit, um gebührend zum 100. Jubiläum zu gratulieren. Der Kreisehrenamtsbeauftragte Gisbert Stevens überreichte dem 2. Vorsitzenden Andreas Burmester in Vertretung für den verhinderten Klubchef Michael Strzalla die DFB- und NFV-Ehrengaben sowie einen Scheck im Wert von 500 Euro. Fußbälle hatte der SVE bereits 2020 erhalten.



Ehrung für starke Fair-Play-Aktion

Oktober 2021: Bezirksligist MTV Barum gastiert bei der FSG Südkreis. Simon Marks wird im Strafraum zu Fall gebracht, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Den Elfmeter gab es jedoch nicht, denn Marks unterrichtete den Unparteiischen, dass es kein Foulspiel gewesen sei. Jetzt, fast ein Jahr später, wurde der MTV-Akteur für diese starke Reaktion vom Fußballverband mit einer Urkunde geehrt.



Comeback nach eineinhalb Jahren



Lange, lange musste er sich gedulden. Jetzt, nach rund eineinhalb Jahren verletzungsbedingter Pause, durfte Hendrik Schierwater vom SV Rosche beim 5:6 gegen den TuS Reppenstedt endlich wieder die Fußballschuhe schnüren. „Er hatte sehr lange Probleme mit dem Knöchel. Man weiß nicht, ob es vielleicht auch chronisch ist. Er war bei verschiedenen Ärzten. Manche sagten, es geht, manche sagten, er müsse aufhören“, fasste SVR-Coach Pascal Kläden die Situation rund um seinen Kicker zusammen. Dabei war der Trainer heilfroh, Schierwater wieder im Team begrüßen zu dürfen: „Am Sonntagmorgen saß ich quasi selber noch auf der Ersatzbank. Also hab ich ihn einfach mal angerufen und gefragt, ob er kann.“



Schierwater sagte für die zweite Halbzeit zu. Und nach nur einer Trainingseinheit vor rund acht Wochen kam der Knipser in der 87. Minute ins Spiel – und traf nur sechs Minuten später zum 5:6. „Da steht er einfach, wo ein Stürmer stehen muss.“ Ob es jedoch ein langfristiges Comeback geben wird, steht noch in den Sternen. „Das muss man sehen. Da müssen wir erstmal die Ergebnisse der Ärzte abwarten“, bekräftigte Kläden.



Schmackhafter Sieg für die Union

Besonderes Spiel, besondere Vorbereitung: Die Kicker des BSV Union Bevensen gingen gestärkt in den Keller-Hit der Heide-Wendland-Liga gegen Teutonia Uelzen II. Sie stimmten sich beim gemeinsamen Mittagessen auf das wichtige Spiel an, das sie dann mit 7:3 Toren im Sportpark gewannen. „Hat geklappt“, freute sich Trainer Tobias Neubauer über die schmackhafte Aktion und das Ergebnis.



Ersatz-Schiedsrichter „richtig, richtig gut“



Der SV Holdenstedt II und SV Ostedt standen vor ihrem Duell in der 2. Kreisklasse (0:7) zunächst ohne neutralen Schiedsrichter da, weil der Unparteiische laut SVO-Trainer Olaf Bode vom Verband keine Ansetzung erhalten habe und „von nichts wusste“. Laut Spielordnung mussten die gastgebenden Lila-Weißen einen Ersatz organisieren und sich mit dem Gegner einigen, um einer Spielwertung zu entgehen. Bode kritisierte diese Regelung, „weil der Fehler ja nicht beim Verein lag“. Der SV Holdenstedt wurde mit Tobias Müller in den eigenen Vereinsreihen fündig, der zu aktiven Zeiten Spiele auf Bezirksebene geleitet hat. Bode war voll des Lobes: „Er hat eine super Leistung gezeigt, war richtig, richtig gut! Alle 22 Spieler haben sich anschließend per Händedruck bedankt, dass er eingesprungen ist.“ dlp, kl, as