AZ-Firmenlauf in Bad Bevensen: Schon 340 Anmeldungen

Am Montag ist Anmeldeschluss für den 5. AZ-Firmenlauf. © Marud, Arek

Die Laufparty in Bad Bevensen geht am Freitag (8. September) in die nächste Runde. 35 Teams freuen sich auf den 5. AZ-Firmenlauf.

VON BIRTE GROTE

Bad Bevensen – Die Laufparty in Bad Bevensen geht am kommenden Freitag (8. September) in die nächste Runde. 35 Teams freuen sich auf den 5. AZ-Firmenlauf, der nach seiner Premiere im vergangenen Jahr nun das zweite Mal in der Kurstadt ausgetragen wird.

Mit 340 Startern wurde das Ergebnis aus dem Vorjahr bereits vor Meldeschluss am kommenden Montag übertroffen. Das mit Abstand größte Team stellen die Lokalmatadoren Diana-Klinik/Herzgefäßzentrum. Knapp 100 Mitarbeiter werden gemeinsam an der Startlinie stehen. „Wir freuen uns auch besonders, dass nicht nur Firmen jedes Jahr wieder dabei sind, sondern auch immer neue Teams dazukommen“, sagt Organisator Ditmar Grote. So sind erstmals Kinder der Waldschule Bad Bevensen sowie das Lehrerkollegium der KGS vertreten.



Innenstadt-Flair

Ganz eindeutig stehen am Freitag Spaß und Teamgeist im Vordergrund. Dafür wurde die Strecke extra weiter in die Innenstadt verlegt, damit mehr Zuschauer die Läufer sehen können. Start und Ziel der 5,5 Kilometer langen Distanz (drei Runden) befinden sich auf dem Kirchplatz. Über die Brückenstraße geht es in den Kurpark, bevor es über „Im Hagen“ zurück auf den Kirchplatz geht.



Schrotttrommler sorgen für Stimmung

Am Kurpark werden die Schrotttrommler aus Lüneburg für prächtige Stimmung sorgen. Und auch an der Sparkasse werden die Läufer musikalisch unterstützt. Nach dem Lauf können die Teams den Abend gemeinsam genießen. „Es wird ein DJ für Musik sorgen. Außerdem wird es Essen und Trinken geben, unter anderem werden Schüler der KGS ein Kuchenbuffet anbieten“, erklärt Grote.



Auch aus sportlicher Sicht wird der Wettbewerb spannend. „Die Seriensieger vom Kosmetik- und PMU-Studio Katrin Schulte aus Ebstorf zählen wieder zu den Favoriten, aber auch das Laufteam des Sonnenhotels wird schnell sein“, lautet die sportliche Einschätzung.



Ab 16 Uhr können die Teams ihre Startunterlagen abholen. Um 18.30 Uhr fällt der erste Startschuss für den Kinderlauf über 1,2 Kilometer (siehe Artikel unten). Um 19 Uhr machen sich die Läufer für den Firmenlauf und den Citylauf über 10 Kilometer gemeinsam auf die Strecke. » Noch bis zum kommenden Montag sind Online-Anmeldungen im Internet unter www.az-firmenlauf.de möglich. Danach können sich die Interessierten nur noch am Veranstaltungstag vor Ort nachmelden.

Nachwuchslauf um 18.30 Uhr

Den 5. AZ-Firmenlauf läutet der Nachwuchs ein. Für die Jüngsten wurde eine Strecke von 1,2 Kilometern abgemessen. Grote: „Diese Distanz schaffen Kinder auch ohne Training.“ Im Ziel erhält jeder eine Medaille. Für den um 18.30 Uhr auf dem Bad Bevenser Kirchplatz beginnenden Lauf können sich alle Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger anmelden. Meldeschluss ist der kommende Montag, 4. September, unter www.az-firmenlauf.de. Am Veranstaltungstag besteht die Möglichkeit für Nachmeldungen.