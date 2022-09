4. AZ-Fimenlauf: Schon 139 Zusagen für das Sportevent am 18. September

Das Kampfrichter-Team regelt den Start- und Zieleinlauf (von links): Jürgen Romanski, Martin Kilian, Michael Walke, Bodo Pesarra, Marie Vorreyer. © Privat

Wenn am Sonntag, 18. September, in Bad Bevensen der 4. AZ-Firmenlauf gestartet wird, haben die zahlreichen Helfer und Organisatoren schon die meiste Arbeit hinter sich. Doch am Veranstaltungstag sind die ehrenamtlichen Kräfte wieder im Dauerstress. Ein Überblick.

Bad Bevensen – „Die Vorbereitungen für eine Laufveranstaltung auf öffentlichen Straßen beginnen schon viele Wochen vor dem ersten Start“, erzählt Organisator Ditmar Grote. Das erste Treffen zwischen den beiden Ausrichtern SV Rosche und Marketing GmbH Bad Bevensen fand bereits im März statt. Danach gab es zahlreiche Meetings, um eine neue, attraktive Strecke zu finden, die den Ansprüchen für einen Firmenlauf entspricht. Die Roscher profitieren dabei von einem bewährten und ganz erfahrenen Organisationsteam, in dem die Aufgaben für die einzelnen Zuständigkeitsbereiche verteilt sind.

4. AZ-Firmenlauf: Bereits 139 Anmeldungen! Für den 4. AZ-Firmenlauf liegen 139 Zusagen vor. Und es dürften deutlich mehr werden, da kurz vor Anmeldeschluss die meisten Starter dazukommen. Online-Anmeldungen sind noch bis zum 12. September unter www.sv-rosche.de unter „Sportangebote“ und „Firmenlauf“ möglich. Oder per Direktlink unter www.sv-rosche-leichtathletik/anmeldung/.de.



So ist Ralf Schulze für die Streckenposten zuständig. „Um in Bad Bevensen für die Sicherheit der Läufer auf der Straße (Laufstrecke) zu sorgen, wurde nach einer Straßenbegehung festgelegt, dass hierfür 20 Personen als Streckenposten benötigt werden“, erläutert Grote.





Den Aufbau leitet Thorge Ahrens, der mit einem Aufwand von zehn Personen bereits in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 18. September, ab 6 Uhr die Laufstrecke mit Trassierband, Absperrgitter und Schilder herrichtet.



Das Kampfrichter-Team um den Wettkampfleiter Bodo Pesarra übernimmt dann den Aufbau des Start- und Zielbereichs und sorgt mit seinen acht Helfern für einen geregelten Start und Zieleinlauf.





Moderator Torsten Weissert hat sich schon Tage vorher die Teilnehmerlisten ausgedruckt und entsprechende Notizen gemacht. Er wird die gesamte Veranstaltung nonstop moderieren und am Abend seine Stimmbänder schonen müssen.



Carsten Horn wird die Zeitmessung und die Wettkampfauswertung übernehmen und Marcel Peters mit seinem Rennrad vor der Spitze des Teilnehmerfeldes herfahren, damit alle den richtigen Weg nehmen.





Ein vierköpfiges Team gibt die Startnummern aus, sechs Personen sind für die Siegerehrung zuständig. Und fünf Jugendliche werden im Zieleinlauf die Medaillen an die Finisher übergeben.



Die Dorfgemeinschaft Rassau wird mit zehn Personen vier große Zelte für die Taschenaufbewahrung der Teilnehmer bis um 8 Uhr aufgestellt haben. Für den Aufbau einer leistungsstarken Beschallungsanlage für den Start-/Zielbereich sorgen vier Mitarbeiter der Marketing GmbH Bad Bevensen.