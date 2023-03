Von: Arek Marud

Ein Volkslauf wie ein Volksfest! Am Freitag, 9. Juni, steigt in der Uelzener Innenstadt nach drei virtuellen Auflagen der 35. AZ-Abendvolkslauf. Der Countdown tickt bereits.

Uelzen/Landkreis - Die Online-Anmeldung für das XXL-Spektakel ist ab sofort freigeschaltet. Über die Adresse www.az-abendvolkslauf.de führt der Weg zur Registrierung (portal.run-timing.de/641/registration).

Die ersten Läufer haben ihre Vorbereitung aufgenommen. „Der Frühling naht. Es macht wieder Spaß, die Laufschuhe anzuziehen und bei wärmeren Temperaturen joggen zu gehen“, sagt Cheforganisator Jörg Deumann.



Wer schnell ist, profitiert. Bis zum 26. Mai läuft die vergünstigte Anmeldung. Kinder, Jugendliche und Wanderer zahlen drei, Erwachsene 5 Euro. Vom 27. Mai bis 6. Juni (Online-Anmeldeschluss) wird es etwas teurer (Nachwuchs 4 Euro, Senioren 7). Der 400-m-Schnupperlauf kostet generell 2 Euro. Am Veranstaltungstag sind Nachmeldungen möglich (Zusatzgebühr 2 Euro).



Alle Teilnehmer der 400m-, 800m-, 1km- und 2km-Wettbewerbe erhalten eine Medaille (Kosten im Startgeld enthalten). Alle anderen zahlen 3 Euro. Wer sich zum 26. Mai anmeldet, erhält bei Interesse seinen Vornamen auf der Startnummer.

Trainingsfoto einschicken und bis zu 500 Euro gewinnen

Im Vorfeld des Laufes feiert eine Fotoaktion der AZ Premiere. Gesucht werden bis zum 15. Mai die schönsten, lustigsten, schrillsten Bilder vom Vorbereitungstraining. Einzig die Anmeldung zum 35. Abendvolkslauf ist fürs Mitmachen an der Aktion nötig. Diese kann auch nach Einsendung der Bilder erfolgen. Das Siegerfoto ist mit 500 Euro dotiert, das Zweit- und Drittplatzierte mit 250/150 Euro. Unter allen abstimmenden Lesern verlost die AZ eine Wochenendreise mit zwei Übernachtungen. Ihre Trainingsfotos per E-Mail (jeweils nur eine Datei!) an: fotoaktion.az@cbeckers.de