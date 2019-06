Uelzen ist ein buntes Läufermeer

Bunt, bunter, AZ-Abendvolkslauf: Allein am Start zum Fünf-Kilometer-Lauf tummeln sich fast 1000 Teilnehmer. Fotos: Marud (10), B. Klingebiel (8), De La Porte (6)

Der 34. AZ-Abendvolkslauf lockte am gestrigen Freitag erneut tausende Starter und Zuschauer in die Stadt.

VON BERND KLINGEBIEL, AREK MARUD UND ROUVEN PETER

Uelzen – Zieleinlauf-Moderatorin Erika Stolte brachte es auf den Punkt: „Wir wollen alle Spaß haben, auf die Zahl kommt es nicht an!“ 2682. So viele Starter aller Altersklassen gingen gestern auf die verschiedenen Lauf-, Wander- und (Nordic)-Walking-Strecken rund um das Herzog-Ernst-Gymnasium und quer durch die Innenstadt. Schlappe drei weniger als letztes Jahr und damit das drittbeste Ergebnisse überhaupt. Den Rekord aus 2017 mit 2781 Startern zu knacken, genießt keine Priorität. Organisationsleiter Jörg Deumann: „Alles, was über zweieinhalb Tausend geht, ist gut!“

Familien, Schule, Firmen, Vereine, Freunde und Einzelläufer zelebrierten den AZ-Abendvolkslauf, der von Sonnenschein begleitet war. Allein fast 1000 Läufer zogen sich am Abend im Fünf-Kilometer-Lauf wie eine endlose Karawane durch die City, an vielen Stellen lautstark angefeuert von Zuschauern. Die besondere Herausforderung über zehn Kilometer nahmen 276 Athleten an.

Eng wurde es im Startbereich zu den 800 Metern, der ausnahmsweise verlegt werden musste. Baustellen auf den gewohnten Laufstrecken bei Kindern/Jugendlichen zwangen die Organisatoren zu neuen Wegeführungen.

Aber auch diese Hürde meisterten die rund 200 Helfer. Bürgermeister Jürgen Markwardt hob das ehrenamtliche Engagement bei der Eröffnung denn auch besonders hervor und dankte den Vereinen Post SV und TV Uelzen sowie der AZ und den Sponsoren. Stadtoberhaupt Markwardt: „Das ist wirklich großartig. So etwas auf die Beine zu stellen, erfordert richtig langen Atem und viele Abende, die man nicht zuhause verbringen kann.“

Zu den jüngsten Startern, die nach 400 Metern oft an der Hand von Mama oder Papa und ohne Zeitnahme ins Ziel kamen, gesellten sich auch echte Veteranen. Wie Monika Eichmann, die mit 76 Jahren als älteste Starterin in den Meldelisten geführt wurde, oder der 82-jährige Jürgen Baumgarten.

Zu fünft rückten die Familien Haupt (Wrestedt) und Schütte (Hansen) an, zu viert waren die Familien Bartelt (Uelzen), Müller (Wrestedt) und Vellenga (Scharnhorst). Der zahlenmäßig am besten vertretene Kindergarten war erneut die DRK-Sprachkita Niendorfer Straße mit 69 Jungen und Mädchen. Der TSV Suhlendorf brachte 49 Namen auf die Teilnehmerliste, die Klassen 8a des Herzog-Ernst-Gymnasiums deren 24. Und die weiteste Anreise hatte Petra Finck: 580 Kilometer aus Remseck.