„Das hat uns auseinandergerissen“

Uelzen/Landkreis – Der SV Molzen lässt sich in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd einfach nicht stoppen, gewann auch das Spitzenspiel gegen den TuS Wieren mit 2:1 Toren. Unter die Räder geriet die SG Rätzlingen/Teutonia II in Zernien und setzte damit ihren Negativlauf fort.

TuS Bodenteich II –

TuS Ebstorf 0:8 (0:4)

Nach dem 2:9 gegen Molzen kassierten die Bodenteicher bereits die zweite Monster-Klatsche im Waldstadion. „Man muss neidlos anerkennen, dass der Ebstorfer Sieg auch in der Höhe in Ordnung geht“, konstatierte Bodenteichs Trainer Stefan Buß. Seine ersatzgeschwächte Elf machte es dem Aufstiegsanwärter aber auch leicht, leistete sich zu viele Ungenauigkeiten, konnte die schnellen Bälle in die Spitze nicht unterbinden.

SV Emmendorf II –

SV Stadensen 2:1 (1:0)

Die Emmendorfer nutzten zunächst die wenigen Chancen konsequent, führten 2:0. Besonders sehenswert der erste Treffer von Andreas Strehlke, der volley aus 20 Metern traf. Doch nach dem 2:0 von Jan Heinze kippte die Partie. Stadensen machte nun mächtig Druck, schnürte den SVE förmlich ein. Doch mehr als der Anschluss durch einen Kopfball von Dennis Mantey sprang für die Gäste nicht heraus. „Da war dann auch viel Glück dabei. Wir hätten uns über ein Unentschieden nicht beschweren können“, gab Emmendorfs Co-Trainer Markus Giese zu.

VfL Breese/L. II –

SVG Oetzen/St. 3:4 (1:2)

„Solche Spiele gewinnst du, wenn es läuft“, meinte SVG-Trainer Sascha Hartig nach dem mühsamen und nicht überzeugenden Sieg in Breese. Seine Elf bekam nicht so recht Zugriff auf das Spiel, hatte insbesondere im ersten Durchgang Probleme mit den Gastgebern, die in dieser Phase ein Chancenübergewicht verzeichneten. Zumindest in der Offensive lief es, die SVG nutzte ihre Chancen konsequent. Ausnahme: Kevin Wulf verschoss beim Stand von 1:2 einen Strafstoß.

SV Zernien –

SG Rätzl./Teut. II 7:2 (5:2)

„Kein Zweikampfverhalten, zu viele Fehlpässe. So darf man sich einfach nicht in einem so wichtigen Spiel präsentieren!“, ärgerte sich Trainer Oliver Kühn. Kleine Lichtblicke ins SG-Dunkel brachten nur die Tore von Heiko Hennings und Christian Latovlovici. Letzterer traf herrlich in den Winkel. Nach einigen Umstellungen lief es für den Kreisvertreter nach dem Seitenwechsel etwas besser, ohne dass sich am Debakel etwas ändern sollte.

TSV Wriedel –

TuS Liepe 4:0 (2:0)

Schon früh stellten die Wriedeler die Weichen auf Sieg. Zunächst nahm Malte Koziburski einen langen Ball auf, versenkte ihn entschlossen im langen Eck. Dann traf Maik Cordes per Freistoß zum 2:0. „Das war entspannend. Wir haben Liepe 90 Minuten lang komplett dominiert“, war TSV-Trainer Norbert Wasmund zufrieden. Das Tor des Tages gelang Christian Burdelea, der eine technisch feine Einzelleistung mit dem 3:0 krönte.

FC SG Gartow –

TSV Suhlendorf 4:1 (2:0)

Der Angstgegner hat wieder zugeschlagen: Erneut sahen die Suhlendorfer gegen den FC Gartow keine Sonne. „Uns liegt Gartow einfach nicht. Wir haben grundsätzlich verdient verloren“, sagte Suhlendorfs Trainer Stephan Lindemann. Seine Elf war zwar nicht chancenlos, nutzte die sich bietenden Möglichkeiten aber nicht. Lediglich Jonas Schulze brachte das Leder über die Linie, betrieb mit dem 1:4 aber nur etwas Ergebniskosmetik. „Mund abwischen und die Punkte woanders holen“, hakte Lindemann die Partie schnell ab.

Germania Ripdorf –

VfL Suderburg II 2:6 (2:4)

Zunächst boten beide Mannschaften einen spektakulären Schlagabtausch, bei dem in den ersten 35 Minuten gleich sechs Treffer fielen. Doch nach dem 2:4 durch den dritten Streich von Oliver Menges war bei den Germanen der Stecker komplett gezogen. „Das hat uns auseinandergerissen“, stellte ein enttäuschter Ripdorfer Trainer Florian Damm fest. Sein Elf ließ nun mannschaftliche Geschlossenheit vermissen, sodass die Suderburger letztlich leichtes Spiel hatten.

SV Molzen –

TuS Wieren 2:1 (1:0)

„Wenn du oben stehst, gewinnst du solche Spiele“, meinte Molzen Vorsitzender Axel Jacobs nach dem knappen Sieg gegen Wieren. Der SVM kam gut in die Partie, hatte gleich drei gute Chancen (unter anderem traf Nico Freimuth das Lattenkreuz). Doch dann fanden die Wierener ihre Ordnung, verlagerten die Partie ins Mittelfeld und hatten durch Kilian Gührs auch eine gute Möglichkeit. Doch in Führung gingen die Platzherren. Nach einem Foul an Tim Feige traf Joel Schaate vom Elfmeterpunkt. Schaate bereitete das zweite Molzener Tor vor, Nico Freimuth traf nach einem Eckball am langen Pfosten stehend. Die Wierener, bei denen Trainer Mike Schneider ab der 60. Minute im Tor stand, warfen alles nach vorn, kamen aber nur noch zum Anschluss.

VON IMMO DE LA PORTE