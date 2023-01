Aufsteiger TSV Wrestedt/Stederdorf erfüllt sein Soll

Von: Arek Marud

Er hat auch unangenehme Dinge im Blick. „Denn Lob aussprechen kann jeder“, sagt Wrestedt/Stederdorfs Kapitän und Torwart Christoph Weiß (Mitte), der trotzdem wenig zu beanstanden hat. Denn beim TSV läuft es auch nach dem Aufstieg rund. © Immo de la Porte

Besondere Spiele, unvergessliche Momente, Stärken und Schwächen. In der AZ-Serie Team-Check blicken Kapitäne der Uelzener Teams aus der 1. Kreisklasse auf das bisherige Abschneiden ihrer Mannschaften zurück. Heute Christoph Weiß, Mannschaftsführer des TSV Wrestedt/Stederdorf.



Uelzen/Landkreis – Die Schwarz-Gelben heben den Daumen nach oben. Aufsteiger TSV Wrestedt/Stederdorf hat sein Soll bisher erfüllt und liegt als Achter auf dem anvisierten einstelligen Tabellenplatz. In Abstiegsnöte wird das Team nicht geraten. Der Vorsprung auf den Tabellenvorletzten SVG Oetzen/Stöcken beträgt 19 Punkte. Im Übrigen der Ex-Klub von Trainer Dennis Thomsen, der die Wrestedter nach 18 Jahren bei der Spielvereinigung im Sommer 2022 übernommen hat.

Zur Person: Wrestedt-Kapitän Christoph Weiß . Im Verein seit: 2004.

. Kapitän seit: Sommer 2022.

. Position: Torwart.

. Bisherige Stationen: TSV Wrestedt/Stederdorf.

. Ihre Interpretation der Kapitänsrolle: „Ich übernehme trotz meines jungen Alters die Führungsposition und spreche Dinge an, die schlecht laufen. Denn Lob aussprechen kann jeder.“

Das hat gut geklappt

Acht Neuzugänge, darunter fünf aus Bad Bodenteich, plus ein neuer Trainer kamen im Sommer. Die Integration frischer Kräfte gelang ohne Komplikationen. „Das war nicht so zu erwarten“, freut sich der Kapitän Christoph Weiß, der die bisherigen Zielvorgaben als erfüllt ansieht. „Wir haben uns in der Liga etabliert und sind mit dem jetzigen Tabellenstand zufrieden.“ Von den Neuen ragt Artur Bovel heraus. Weiß: „Ein absoluter Führungsspieler.“ Mit ihm harmoniere der technisch versierte John Samba auf der 6er-Position perfekt. Stürmer Toni Gruner ist der TSV-Toptorschütze (14 Saisontore). Die Laufbereitschaft und kämpferische Elemente gehörten ebenfalls zu den Stärken des Liganeulings.

Neuzugang Toni Gruner (links) schoss den Vogel ab. Ihm gelangen in zwei aufeinanderfolgenden Spielen insgesamt zehn seiner 14 Saisontore. © Immo de la Porte

Das geht besser

Dem TSV fehlt noch die Cleverness, bemängelt Weiß. „Wir hatten Chancen über Chancen und müssen sie besser nutzen. Das hat sich in zwei, drei Spielen gerächt. Dann hätten wir deutlich besser in der Tabelle stehen können.“ Etwas mehr Souveränität würde dem Team gut zu Gesicht stehen: „In hitzigen Spielen müssten wir ruhiger bleiben und uns nicht vom Gegner anstecken lassen.“



Das besondere Spiel

Der 4:3-Auswärtssieg beim TuS Liepe am 11. September zählte zu den Sahneauftritten. Zur Halbzeit lag die Mannschaft mit 0:2 hinten und gewann noch mit 4:3. „Ich hatte damit selber nicht gerechnet“, gibt Weiß zu, dem zugleich noch das 1:1 in Wriedel in bester Erinnerung blieb. Wrestedt/Stederdorf spielte gegen den TSV 35 Minuten in Unterzahl und kassierte erst spät den Ausgleich. „So eine Leistung beim damaligen Tabellenzweiten abzuliefern und dann vom gegnerischen Trainer als bester Gegner in der Hinrunde bezeichnet zu werden, war schon stark“, schwärmt Weiß.



TSV Wrestedt/Stederdorf: Die besten Torschützen bis zur Winterpause Toni Gruner 14 Tore

Luke Voges 8 Tore

Dirk Hardt 5 Tore

Glenn Funk 4 Tore



Der besondere Moment

Unvergessen bleibt der Auftritt von Toni Gruner beim 10:1-Sieg gegen den TSV Jastorf, bei dem der Neuzugang vom VfL Suderburg sechs Tore erzielte. Schon eine Woche zuvor sorgte Wrestedt/Stederdorf für den 7:1-Paukenschlag in Suhlendorf, wo Gruner bereits viermal zur Stelle war! In diesen zwei Spielen erzielte er damit zehn seiner 14 Saisontore. Sehr zur Freude von Weiß: „Wir hatten früher keinen richtigen Stürmer und schießen nun deutlich mehr Tore.“ Es waren 50 in 17 Spielen. Nur die Top Fünf aus Böddenstedt, Wieren, Wriedel, Suderburg und Kirch-/Westerweyhe trafen häufiger.



Das Besondere an der Mannschaft

Das Potenzial ist vorhanden und Wrestedt/Stederdorf offenbar noch lange nicht fertig. „Wir sind absolut noch nicht am Ende unserer Entwicklung. Alle wollen immer besser werden“, sieht Weiß eine lernwillige Mannschaft, deren Mentalität sich zuletzt gewandelt habe: „Von ,es wird schon wieder laufen’ zu ,wir wollen immer besser werden’. Der Ehrgeiz zeichnet uns aus.“



Der Ausblick

„Wir wollen unsere Punktausbeute steigern. Minimum sechs Punkte mehr und Platz fünf oder sechs sollten wir holen und auch gegen Teams über uns gewinnen. Außerdem versuchen wir, so viel Erfahrung wie möglich aus dieser neuen Liga mitzunehmen“, erklärt der Kapitän.