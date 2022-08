Aufsteiger Oldenstadt springt auf Platz zwei

Von: Aron Sonderkamp

Hartes Kopfball-Duell zwischen Rätzlingens Marvin Jentsch (rechts) und dem Oldenstädter Tristan Benjamin Beensen. © Arek Marud

Saisonstart wie gemalt! Aufsteiger FC Oldenstadt sprang nach seinem 2:0-Sieg gegen den TV Rätzlingen am dritten Spieltag der 2. Fußball-Kreisklasse auf Platz zwei.

Uelzen/Landkreis – Der SV Natendorf fügte dem dezimierten TSV Groß Hesebeck/Röbbel die dritte Niederlage zu (8:0).

Die SV Sperber Veerßen hat mit seinem 2:0 gegen den MTV Gerdau einen gänzlichen Fehlstart abgewendet (vier Punkte aus drei Spielen). Heiko Hucks Freistoßflanke aus rund 40 Metern flog zum 1:0 in den Kasten. In der zweiten Hälfte erhöhte Mick Laeser. Gerdaus zwei gute Chancen vereitelte SV-Schlussmann Leon Börner stark. „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen. Das 1:0 war noch zu wenig. Wir hatten einige gute Chancen. Alles in allem ein hochverdienter Sieg für uns“, freute sich SV-Coach Oliver Ecke.



Mit 3:0 machte der MTV Römstedt II gegen den SV Holdenstedt II kurzen Prozess. SVH-Coach Florian Schierwater: „Wir hatten kaum Zugriff. Römstedt war in vielen Bereichen besser. Mit der Höhe des Ergebnisses können wir noch gut leben.“



Der MTV Himbergen trennte sich trotz zweimaliger Führung 2:2 unentschieden vom TuS Ebstorf II. Dabei hielt MTV-Keeper Jan Ostermann (dem beim zwischenzeitlichen 1:1 ein kapitaler Fehler unterlief) noch einen Elfmeter. „Unterm Strich muss man sagen, dass dieses Spiel keinen Sieger verdient hat“, erklärte Himbergens Coach Felix Quittenbaum.



Mit zwei Mann weniger gestartet, unterlag der TSV Hesebeck/Röbbel dem SV Natendorf mit 0:8. In der 75. Minute wurde das Spiel aufgrund zu weniger Spieler beim TSV abgebrochen.



2. KK Spiel der Woche



Der Aufsteiger FC Oldenstadt mischt die Liga auf. Im dritten Spiel sicherte sich der FCO mit einem 2:0-Erfolg beim TV Rätzlingen, dem Absteiger aus der 1. Kreisklasse, den zweiten Sieg – und den zweiten Platz in der Tabelle.



Dabei blieb die Partie lange Zeit offen. Rätzlingen dominierte die Anfangsphase, scheiterte mehrmals an FCO-Schlussmann Hans-Hergen Petersen-Schulze. „Er hat uns dreimal weltklasse gerettet. Momentan ist er bare Punkte wert“, lobte Ingo Wahrman, Coach der Oldenstädter, den Keeper. Anschließend kamen die Gäste besser rein, vergaben drei Überzahl-Chancen.



„In der zweiten Halbzeit haben wir Ball und Gegner viel besser laufen lassen“, erklärte Wahrmann. So eröffnete Besher Fares eine halbe Stunde vor Schluss nach einem schnellen Gegenstoß das Torekonto. „Danach haben wir nichts mehr entgegenzusetzen gehabt“, ärgerte sich TVR-Coach Michael Kottlick, der von einem „Spiel auf schlechtem Niveau“ sprach.



Eine Viertelstunde später machte Daniel Hoffmann mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. „Das einzig Positive ist, dass wir circa sechs Chancen zur Führung hatten. Aber keine davon nutzen konnten“, schloss Kottlick frustriert.



Alle Ergebnisse auf einen Blick SV Karwitz - SSV Gusborn 2:4 (2:3) Tore: 1:0 Höltke (4.), 1:1 El-Zein (14.), 1:2 Diar (22.), 1:3 Schmitter (24.), 2:3 Neumann (26.), 2:4 Witt (61.). Gelb-Rot: Gusborn (82.). SV Veerßen - MTV Gerdau 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Huck (20.), 2:0 Laeser (72.). MTV Römstedt II - SV Holdenstedt II 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Baron (18.), 2:0 Schneider (33.), 3:0 Fritz (49.). MTV Himbergen - TuS Ebstorf II 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Krause (18.), 1:1 Szymura (47.), 2:1 Krause (78.), 2:2 Schmahl (89.). SV Natendorf - Gr. Hesebeck/R. Abbruch 8:0 Tore: 1:0 Kahlmann (7.), 2:0 Geffert (10.), 3:0 Ziggert (26.), 4:0 Barrenschee (35.), 5:0 Strube (53.), 6:0 Geffert, 7:0 Geffert (64.), 8:0 Kahlmann (65.). TV Rätzlingen - FC Oldenstadt 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Fares (63.), 0:2 D. Hoffmann (77.).