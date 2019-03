Aufs Tempo drücken

Der TVU (Hendrik Düver) will gegen Seevetal auf Tempogegenstöße setzen. „Im gebundenen Spiel sind wir nicht so stark“, sagt Trainer Detlef Wehrmann.

Uelzen – Die deutliche Pleite im Topspiel gegen den MTV Embsen und das Abrutschen auf den sechsten Tabellenplatz haben beim TV Uelzen keine großen Spuren hinterlassen. Der Handball-Landesligist ist weiter im Soll.

„Nur dürfen wir uns nicht darauf ausruhen“, erklärt Trainer Detlef Wehrmann.

Die heutige Auswärtspartie bei der HSG Seevetal (18 Uhr) ist das Duell zweier Teams aus dem gesicherten Mittelfeld mit Kontakt zur Spitze. Doch TVU-Coach Wehrmann wird nicht müde zu betonen, den Blick auf die hinteren Tabellenregionen nicht aus den Augen zu verlieren. Nachdem die Tempogegenstöße gegen Embsen brach lagen, soll sich Uelzen nun wieder vermehrt auf seine Erfolgstaktik konzentrieren. „Im gebundenen Spiel sind wir nicht so stark. Wir müssen probieren, mehr ins Tempospiel zu gehen“, fordert Wehrmann. Das fängt schon beim Torwart an, der seine Vorderleute zügig in Szene bzw. ins Spiel bringen soll. „Wir haben zuletzt nicht schnell genug gehandelt. Dann kann man schon gleich die erste Welle vergessen.“

Mit 17:15 Punkten liegt Seevetal (7.) direkt hinter dem TVU (19:13). Der torgefährliche Niklas Gevert soll ausgebremst werden. Beim Sevetaler 27:24-Hinspielsieg hatte er bereits sechs Treffer erzielt. Gut für den TVU: Die Mannschaft ist komplett. Nur Michel Ulbricht ist angeschlagen, Johannes Specht war zuletzt krank.

