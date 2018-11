Aufmunterung für die Ritter

Ungewöhnliche Abschlussworte nach einem nervenaufreibenden Abend. Ebstorfs Trainer Leo Niebuhr richtet sich per Mikro an seine Mannschaft und die Fans und muntert die Spieler auf, während die Weser Baskets im Hintergrund feiern. Fotos: Marud

Ebstorf. Großer Kampf, großes Spiel, große Enttäuschung: Die Basketballer der Ebstorf Heide Knights haben das erstklassige Spitzenspiel der 2. Regionalliga gegen die Weser Baskets BTS Neustadt mit 79:84 verloren.

Trotzdem gab‘s nach Spielende Standing Ovations von den Rängen – nach einer ungewöhnlichen Ansprache von Trainer Leo Niebuhr.

Sie waren dicht dran, einen Coup gegen das Ausnahmeteam der Liga zu landen. Am Ende entschieden Kleinigkeiten in einem Spiel mit packenden Szenen und viel Tempo. „Schade, dass wir so eine Chance vergeben haben“, ärgerte sich Ebstorfs Trainer Leo Niebuhr maßlos. 17:18 nach dem ersten Viertel, 44:45 zur Pause und ein 66:66 vor dem Schlussakt belegen, wie eng es in diesem Spiel zuging. Im letzten Viertel agierten beide Teams zunächst glücklos. Die Weser Baskets trafen den Korb nicht mehr, die Ebstorfer leisteten sich viel zu viele leichtsinnige Pässe, führten zwischenzeitlich aber trotzdem mit ein bis zwei Punkten. Doch am Ende hatten die Gäste zu oft freie Bahn zum Korb und zogen davon.

Als die Zuschauer die Halle verlassen wollten, schnappte sich Niebuhr nach dem verlorenen Spiel das Mikro und wandte sich zur Verwunderung aller an seine Spieler. „Jungs, ihr seid alle klasse. Und ihr habt euch den A… aufgerissen. Ihr habt sie verdammt hart rangenommen. Ich ziehe den Hut vor euch, ich bin stolz auf euch. Ihr habt gut gekämpft.“ Nur die „50-50-Bälle“ monierte der Ex-Profi. Begleitet wurden Niebuhrs aufmunternde Worte von viel Applaus durch die Fans, an die der Coach auch einige Sätze verlor, für Besuch und Unterstützung dankte, aber auch forderte: „Es muss noch mehr werden.“

Er wisse, wie sich solche Niederlagen anfühlen, erklärte Niebuhr hinterher den Spontan-Entschluss zu den verbalen Streicheleinheiten. „Ich wollte Anerkennung von den Fans für die Mannschaft haben.“ Doch Niebuhr wäre nicht Niebuhr, hätte er nicht auch Kritik an der Spielweise geäußert. Fehlende Cleverness und Abgezocktheit wurden zum Verhängnis. „Nicht die anderen Mannschaften, sondern wir stellen uns selbst vor Probleme.“ Es folgten versöhnliche Worte. „Wir haben in der 1. Regionalliga so häufig auf den Deckel bekommen. Das werden wir jetzt durchstehen.“

Von Arek Marud