JSG Aue Wrestedt darf nicht zur Niedersachsenmeisterschaft: Trainer Laakmann will Antworten vom NFV

Von: Arek Marud

Vizetitel ohne echtes Happy End: Als Spielgemeinschaft darf Aue Wrestedt nicht zur Niedersachsenmeisterschaft (hinten von links): Joe Ziegler, Felix Laakmann, Tim Kroitzsch, Ben Ullrich; vorne von links: David Haaker, Arne Golze, Timon Penzhorn, Franz Fritsch. © Laakmann

Trotz des Vizetitels bei den U19/U18-Bezirksmeisterschaften im Futsal darf Aue Wrestedt nicht zur Niedersachsenmeisterschaft. Das lässt Trainer Stefan Laakmann nicht auf sich sitzen.

Wrestedt/Bothel/Barsinghausen – Erst der Mega-Jubel, nun der Mega-Frust. Trotz ihres Sensations-Vizetitels bei den U19/U18-Bezirksmeisterschaften im Futsal dürfen die Kicker von Aue Wrestedt als Jugendspielgemeinschaft nicht an der Niedersachsenmeisterschaft teilnehmen. Mit einer „Brandmail“ wendet sich nun Mannschaftsverantwortlicher Stefan Laakmann an den Niedersächsischen Fußballverband.

Der Schock war groß. Kurz vor dem (verlorenen) Finale bei den Bezirkstitelkämpfen in Bothel wurde den sportlich qualifizierten Aue Wrestedtern mitgeteilt, dass sie als Jugendspielgemeinschaft nicht an der Niedersachsenmeisterschaft teilnehmen dürfen (die AZ berichtete). Die Enttäuschung und das Unverständnis veranlassten Stefan Laakmann nun, sich an den NFV schriftlich und höchstpersönlich zu wenden.



„Wir haben uns als JSG sportlich qualifiziert. Auf dem Weg zur Vizemeisterschaft haben wir Landesligisten und U19-Niedersachsenligisten Paroli geboten bzw. in die Knie gezwungen. Wie soll ich meinen tief enttäuschten Kickern eine Entscheidung erklären, die mir selbst unsinnig erscheint“, schreibt der tief frustrierte Laakmann aus dem JSG-Trainerteam an den NFV und findet die Ausschreibung nicht mehr zeitgemäß. „Wir leben im Landkreis Uelzen in einem eher strukturschwachen Gebiet, in dem es sowieso schwierig ist, genügend Kinder/Jugendliche zu motivieren (erst Recht nach der Pandemie), Fußball zu spielen. Uns als Vereinen bleibt also gar nichts anderes übrig, als unser Glück in JSGs zu suchen.“



Sein eindringlicher Appell an die NFV-Funktionäre: „Auch Ihnen ist doch daran gelegen, möglichst viele Jungen und Mädchen auf den Plätzen zu sehen.“ Er bittet den Verband um Antwort und Erklärung, „die nicht auf Paragrafen und Spielordnungen basiert, sondern vielmehr auf Empathie und wirklicher Logik und Realitätsnähe für die Probleme kleinerer Vereine“.



Laakmann befürchtet zukünftig einen zusätzlichen Motivationsschwund bei den Spielern. „Beim nächsten Mal könnte es heißen: Zur Bezirksmeisterschaft brauchen wir nicht zu fahren, hat ja keine wirkliche sportliche Aussagekraft. Echtes sportliches Fair Play kann ich da beim besten Willen nicht erkennen.“