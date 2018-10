dlp Uelzen/Landkreis. Mit einem 2:2 im Derby beim TuS Ebstorf verteidigte der TSV Wriedel die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse (siehe Bericht oben).

Die drittplatzierten Holdenstedter nutzten die Gunst der Stunde, schoben sich mit einem 2:0-Sieg in Ripdorf näher an das Führungsduo heran. Für die größte Enttäuschung aus Kreissicht sorgte die Landesliga-Reserve des SV Emmendorf. Der SVE verlor unerwartet beim bisherigen Vorletzten TuS Liepe mit 1:3. Aber auch der SV Molzen ließ beim 1:1 gegen den FC Gartow Punkte liegen. Zumindest einen Zähler ergatterte der TSV Suhlendorf, bleibt aber Letzter.

1. Kreisklasse Süd

TSV Jastorf –

TSV Suhlendorf 1:1 (0:0)

„Das war ein grausamer Kick“, resümierte Jastorfs Trainer Malte Weber. Dabei begann seine Elf vielversprechend, doch Marcel Claus (Pfosten) und Michael Liedtke (scheiterte an Torwart Daniel Guskau) verpassten die Führung. Nach zehn guten Minuten der Gäste verflachte die Partie, bot fast nur noch Mittelfeldgeplänkel. Die Schlussphase entschädigte mit den zwei Treffern etwas.

• Tore: 0:1 F. Bescht (77.), 1:1 Bock (82.).

SV Küsten II –

SV Hanstedt 3:4 (2:1)

Comeback-Qualitäten bewies der SV Hanstedt, drehte einen Rückstand noch in einen Sieg. „Dieses Mal haben wir uns nicht hängen lassen und nach hinten raus das nötige Glück auf unserer Seite gehabt“, bilanzierte Trainer Alexander Hamp, der auch mit einem Remis hätte leben können. Den Siegtreffer bejubelte der SVH übrigens in Unterzahl, Philipp Siemers hatte kurz zuvor Gelb-Rot gesehen.

• Tore: 1:0 Lühring (3.), 1:1 Kulas (41.), 2:1 Lühring (44.), 2:2 Hamp (48.), 3:2 Janiszewski (61.), 3:3 Maletin (65.), 3:4 Weuste (90.).

TuS Liepe –

SV Emmendorf II 3:1 (1:0)

Völlig überraschend unterlagen die Emmendorfer beim zuletzt fünf Mal in Folge unterlegenen TuS Liepe. SVE-Trainer Stephan Brinkmann rang angesichts der Pleite um Worte, war restlos bedient. „Arrogant, selbstherrlich, eine Frechheit“, fand er dann doch ein paar Begriffe, um den schwachen Auftritt seiner Elf zu beschreiben. „Ein völlig verdienter Sieg für Liepe.“

• Tore: 1:0 Schleese (41.), 2:0 Schulze (68.), 2:1 Brinkmann (78.), 3:1 Breßlein (89.).

Germania Ripdorf –

SV Holdenstedt 0:2 (0:1)

Zunächst standen die Ripdorfer kompakt, ließen gegen den Favoriten nicht viel zu. „Nach dem 0:1 haben wir den Faden verloren“, meinte Ripdorfs Trainer Florian Damm. Seine Elf entwickelte zu wenig Torgefahr. „Im Endeffekt hat Holdenstedt verdient gewonnen.“ Tobias Weuste machte nach einer Stunde mit seinem schon 10. Saisontreffer den Deckel drauf.

• Tore: 0:1, 0:2 Weuste (19., FE/60.).

SV Molzen –

FC SG Gartow 1:1 (1:1)

Enttäuschung pur in Molzen. Trotz klarer Überlegenheit sprang nur ein mickriges Remis heraus. Die Gartower gingen durch ein Kopfballtor früh in Führung, standen anschließend sehr tief. „Das war das Betonwerk Gartow“, beschrieb Molzens Vorsitzender Axel Jacobs die defensive Ausrichtung der Gäste. Der SVM mühte sich anschließend, hatte viel Ballbesitz, bekam aber häufiger den letzten Pass nicht an den Mann.

• Tore: 0:1 Pevestorf (13.), 1:1 Schaate (37.).

SV Stadensen –

TuS Wustrow 2:2 (1:1)

Bis fünf Minuten vor Schluss führten die Stadenser sogar, für Trainer Olaf Bode wäre ein Sieg seiner grippegeschwächten Truppe dann aber auch etwas zu viel des Guten gewesen. „Wustrow war fußballerisch bisher die stärkste Mannschaft, die hier war“, lobte er den Gegner. Dass der TuS seine Überlegenheit nicht zum Sieg nutzte, lag auch an Stadensens starkem Torwart Tobias Hoffmann.

• Tore: 0:1 Streblow (8.), 1:1 Graf (19.), 2:1 Hilmer (66.), 2:2 Brandes (85.).

TuS Wieren –

SVG Oetzen/St. 3:1 (2:1)

30 Minuten lang fanden die Wierener nicht ins Spiel. „Wir hätten uns über einen höheren Rückstand nicht beklagen können“, meinte dann auch TuS-Betreuer Gerald Bohn. Doch dann nutzte Christopher Schulz einen Oetzener Abwehrfehler, brachte die Heimelf zurück ins Spiel. Die hatte auch im zweiten Durchgang Mühe mit den Gästen, schwamm sich aber ab der 70. Minute frei. Marcel Hoffmann sorgte vier Minuten vor Ultimo für die Entscheidung.

• Tore: 0:1 Hilmer (10.), 1:1 Schulz (35.), 2:1 Milarch (41.), 3:1 Hoffmann (86.).

1. Kreisklasse Nord

mk Scharnebeck/Bienenbüttel. Arbeitssieg für den TSV Bienenbüttel in der 1. Fußball-Kreisklasse Nord, der TSV gewann am Sonnabend in Scharnebeck mit 1:0.

SV Scharnebeck II –

TSV Bienenbüttel 0:1 (0:1)

In einem umkämpften Duell standen die gastgebenden Scharnebecker tief in der eigenen Hälfte, überließen den Bienenbüttelern über weite Strecken das Feld. Torchancen blieben allerdings auf beiden Seiten eher Mangelware. So reichte dem Kreisvertreter das frühe Tor durch Lukas May nach prima Vorarbeit von Niklas Niemann zum Sieg. TSV-Coach Florian Schick: „Der beste Spielzug des gesamten Spiels.“ Bitter für den TSV, dass Felix Meyer in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit noch mit Rot vom Platz flog.

• Tor: 0:1 May (17.). Rote Karte: F. Meyer (90.+3/Bienenbüttel).