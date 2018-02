Appetitanreger fürs Topspiel

kl Munster/Emmendorf. Es war der willkommene Härtetest vor dem Duell am kommenden Sonntag, 25. Februar, daheim gegen Spitzenreiter FC Hagen/Uthlede.

Fußball-Landesligist und Tabellendritter SV Emmendorf hat die Absage seines Punktspiels in Cuxhaven genutzt und am Sonntagmittag auf dem Kunstrasenplatz in Munster spontan eine Vorbereitungspartie gegen den MTV Treubund Lüneburg absolviert.

Die Salzstädter sind ein direkter Ligarivale, werden noch zum Rückspiel am 12. Mai im Waldstadion gastieren – und gewannen gestern mit 2:1 Toren. SVE-Spielertrainer Stephan Blödorn: „Wir hatten die Möglichkeit, zwei, drei Sachen zu testen, gerade im Hinblick auf die nächste Woche, weil uns da ja auch ein spielstarker Gegner erwartet.“

Der Ex-Teutone Daniel Maaß brachte Treubund in Führung. MTV-Coach Michael Zerr: „Danach hatten wir mehrmals die Chance auf zwei oder drei zu null zu erhöhen.“ Maaß scheiterte am Lattenkreuz, Max Ratzeburg vergab aus vier Metern.

Nach einem langen Ball auf die Lüneburger Abwehrkette glich Sönke Elbers für Emmendorf zum Pausen-1:1 aus. Blödorn: „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Chancen.“

Nach dem Seitenwechsel markierte Marcel Cibis per Kopf nach Freistoßflanke von Steffen Hattendorf den 2:1-Siegtreffer für die „Roten“. Zerr: „In der zweiten Halbzeit war es ein einseitiges Spiel.“ Emmendorf setzte eine Torchance durch Luca Schenk entgegen.

Blödorn: „Wir haben es am Anfang der beiden Halbzeiten leider nicht so gut hingekriegt, da haben die Abläufe noch nicht so gut geklappt. Wir haben uns dann aber ganz gut reingespielt.