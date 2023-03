„Grandiose Spendensumme“ bei Jubiläum von Jumping-Trainerin Wibke Apel

Von: Arek Marud

Action für den guten Zweck in der voll besetzten Roscher Sporthalle. © Winkelmann - BLICKWINKEL Fotografie

Großer Spaß, große Action, große Gesten: Anlässlich des fünfjährigen Trainerin-Jubiläums von Wibke Apel fand am Sonnabend ein großes Jumping-Event für den guten Zweck in der Roscher Sporthalle statt.

Rosche - Zehn Trainer/innen sorgten für viel Stimmung, Spaß und vor allem Schweiß. „Die 120 Trampoline waren komplett belegt. Es kam eine grandiose Spendensumme von 1865 Euro zusammen“, freute sich Organisatorin Wibke Apel, die vor fünf Jahren mit riesigem Erfolg die beliebte Sportart Jumping in Rosche etabliert hatte. Das Ergebnis: 130 Teilnehmer im Alter zwischen sieben bis 75 Jahren machten nun bei dem ganzheitlichen Training mit.

Das zusammengekommene Geld gehe je zur Hälfte an den Verein Transplant Kids aus Wiesmoor, der einst in Bienenbüttel gegründet wurde, sowie an den Tierschutzhof Höver. Zusätzlich wurde in Spendendosen fleißig für die genannten Vereine gesammelt.



Doch damit nicht genug: Zugunsten von „Freunde helfen! Konvoi“ lief eine Verlosung, für die laut Apel viele Firmen, Geschäfte und Privatleute aus dem Landkreis Uelzen Preise gespendet hatten. Die Organisation mit Sitz in Göttingen liefert seit vielen Jahren Hilfsmittel nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine. Der Bezug zu Uelzen besteht dank Heike Hartmann (Schatzmeisterin des SV Rosche). Sie hat Freunde in dem Verein und veranstaltete daher auch die Verlosung.



„Dank der großartigen Unterstützung der Trainer, Teilnehmer sowie einiger Unternehmen aus dem Landkreis Uelzen konnte ein einzigartiges Event auf die Beine gestellt werden, das ganz sicher wiederholt wird“, war Apel erfreut. Mit ihrer Auftrittsgruppe „Die perfekt Unperfekten“ hatte sie maßgeblich zum perfekten Jumping-(Hilfs-)Event beigetragen.