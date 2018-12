Alter Dachs, Teamplayer, Durchstarter

„Es ist schön, seine Leistung gewürdigt zu bekommen“, sagt Oldenstadts Torwart Pascal Mnich. Der FCO-Kapitän ist einer von drei AZ-Spielern der Hinrunde, die in der AZ-Elf der Woche auf jeweils vier Nominierungen kamen. Fotos: Marud

Uelzen/Landkreis. Halbzeit! Mit dem Ende der Hinrunde wird traditionell Bilanz gezogen.

Auch in diesem Jahr steht das AZ-Team des Halbjahres, und gleich drei Kicker teilen sich den Titel des Spielers der Hinrunde: Nils Brüggemann (Teutonia Uelzen), Dennis Ohneseit (VfL Suderburg) und Pascal Mnich (FC Oldenstadt) erreichten je vier Nominierungen für die AZ-Elf der Woche. Das nennt man dann wohl ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk!.

Drei auf einen Schlag: Das gab es bisher nur einmal. So teilten sich in der Saison 2014/15 Moritz Niebuhr (Teutonia Uelzen), Tom Wilhelms (MTV Barum) und Benjamin Silbermann (SV Emmendorf) den Titel des Hinrunden-Spielers.

Absolutes Novum ist dagegen, dass Rekordmann Silbermann gar nicht erst in der Top-Elf auftaucht. Seit Einführung der AZ-Elf der Woche 2011/12 hatte der dreifache Spieler des Jahres einen Stammplatz inne, kam aber jetzt auf nur eine Nominierung.

Dafür haben sich andere in den Vordergrund gespielt. So wie Teutonias Nils Brüggemann. „Ich bin etwas überrascht. Eine tolle Auszeichnung“, freut sich der Mittelfeldmotor. Mit der Umstellung ins offensivere Terrain trug sich der einstige Linksverteidiger gleich neunmal in der Torschützenliste ein. „Toreschießen macht Spaß, ich fühle mich auf der Position jetzt wohler“, erzählt Teutonias Durchstarter.

Und auch Dennis Ohneseit freut sich über die vorzeitige Bescherung. Auch wenn der Teamgedanke bei Suderburgs Offensivkraft an oberster steht. „Ohne die Mitspieler wäre das gar nicht möglich gewesen“, meint der Spieler der Hinrunde, der damit nicht gerechnet habe. „Es ist nicht mein Einzelverdienst!“ Mit seinen 14 Toren ist der Goalgetter „definitiv zufrieden“.

Der dritte im Bunde ist Oldenstadts Torwart Pascal Mnich. „Es ist schön, seine Leistung gewürdigt zu bekommen“, bekräftigt der FCO-Schlussmann. Das Urgestein konnte „als alter Dachs helfen“. Sein FCO durchlief eine radikale Verjüngung mit vielen Jugendspielern. Deshalb gilt es, sich als Team zu finden. Auch mit Mnich, der vorangeht. „Natürlich wäre es schön, als eingeschworener Haufen weiter zu wachsen!“

Der seit 1994 in Oldenstadt spielende Torwart ist seit fünf Jahren Kapitän und lebt den Verein wie kein anderer. In der Winterpause werde er sich mit ein paar Laufeinhalten fit halten. „Vielleicht auch ab und zu im Fitnessstudio“, berichtet er.

Die AZ-Elf der Hinrunde 2018/19 ist nicht ganz komplett. Hinter dem führenden Trio folgen sieben Spieler mit drei Nominierungen. Alexander Schütte vom VfL Böddenstedt ist neben Mnich der zweite Akteur einer auf Kreisebene spielenden Mannschaft, die den Sprung in die Top-Auswahl geschafft hat.

24 Fußballer standen im Saisonverlauf außerdem noch zweimal in der AZ-Elf der Woche. Das Rennen um den Titel „Spieler des Jahres“ bleibt also spannend und offen.

Das Top-Trio freut sich indes über die (Weihnachts-)Pause. „Ich mache natürlich mit meiner Familie etwas. Es wird entspannt sein. Wir werden lecker essen“, berichtet Brüggemann, was ihn ab heute erwartet. Bei den anderen Akteuren sieht es ähnlich aus.

Ohneseit freut sich auf die gemeinsame Zeit mit seiner Familie in Wieren, und auch Mnich wird die Stunden mit seinen Liebsten genießen.

Von Arek Marud und Rouven Peter