„Alles andere als ein Spaziergang“

Römstedt unter Flutlicht in Reppenstedt

+ Der zuletzt gelbgesperrte Bastian Bechtloff ist wieder im Kader und hat Tabellenplatz zwei im Blick. Foto: m. klingebiel

Römstedt – Duell zweier in diesem Jahr noch ungeschlagener Teams: Am heutigen Mittwoch, 19. 30 Uhr, bestreitet der MTV Römstedt in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland ein Nachholspiel beim TuS Reppenstedt.