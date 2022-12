Aller guten Dinge sind vier: Heide Volleys holen ersten Saisonsieg

Erster Saisonsieg für die Heide Volleys: Florian Schwarzkopf, Stephan Böning, Daniel Niebuhr. © Klingebiel, Bernd

Es geht doch. Im vierten Anlauf gelang den Bezirksliga-Volleyballern der SG Heide Volleys gegen den TV Jahn Walsrode der erste Saisonsieg (3:1).

Uelzen - Die Frauen der SG Heide Volleys beendeten das Jahr wiederum mit einer absoluten Traumausbeute und überwintern in der Landesliga ohne Satzverlust auf Platz eins.

Bezirksliga Herren

SG Heide Volleys - SVN Buchholz 0:3 (17:25, 22:25, 21:25)

Zum ersten Mal in dieser Saison stand Spielertrainer Jannis Reske ein vollständiger Kader zur Verfügung. So entwickelte sich gegen den Tabellenführer aus Buchholz ein hochklassiges Spiel. Die letztendlich klare 0:3-Heimpleite liest sich daher auch eindeutiger, als es der Spielverlauf tatsächlich hergab. Zu viele unnötige Eigenfehler, gerade im Aufschlagspiel, kosteten die Heide Volleys so manchen Zähler.



SG Heide Volleys - TV Jahn Walsrode 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:13)

Nach der Niederlage im ersten Match nahm Reske einige kleine Veränderungen vor, sodass das Team einen Satz lang Anlaufschwierigkeiten hatte (22:25). Im Anschluss drehten die Heide Volleys allerdings ordentlich auf, stellten die Eigenfehler ab und spielten ihre Qualitäten gegen ein junges Team aus Walsrode aus. Nach drei deutlichen Satzgewinnen in Folge durften die Hausherren dann den ersten Sieg in der laufenden Saison (vier Begegnungen absolviert) bejubeln.





Landesliga Damen

TV Jahn Walsrode - SG Heide Volleys 0:3 (17:25; 14:25; 16:25)

Ungefährdeter Auswärtssieg. Die Heide Volleys brillierten besonders durch starke Angaben und profitierten von vielen Eigenfehlern des Gegners. Obwohl spontan ohne Auswechselspielerinnen angereist, tat dies der Leistung keinen Abbruch. Durch das 2:4-Zuspielersystem hatten die Gäste dauerhaft drei Angreiferinnen zur Verfügung, wodurch sie den Gegner mit variablen Angriffen unter Druck setzen konnten. Außerdem war die Annahme sehr konstant und auch das Aufbauspiel und die Blockarbeit wurden intelligent durchgezogen.



„Wir beenden das Jahr mit einer makellosen Bilanz, in der wir keinen Satz abgeben mussten und überwintern an der Spitze. Leider müssen wir uns auch von einer Spielerin verabschieden“, war Trainer Michael Oelsner froh und traurig zugleich. Karen Kanthak bestritt ihr Abschiedsspiel und hört aus persönlichen Gründen auf. „Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.“





Bezirksklasse Damen

SG Heide Volleys III - TSV Auetal 0:3 (13:25, 14:25, 8:25)

Aus zwei Spielen mach eins. Die Heide Volleys nahmen es nur mit Auetal auf, da Lüneburg krankheitsbedingt um Aufschub bat. Die Partie gegen den TSV verlief nicht nach dem Geschmack der SGH. Mit 0:3 musste sich das Heimteam geschlagen geben. Deutliche Nervosität und Angespanntheit blockierten das Spiel der Heide Volleys.



Dennoch konnten einige Angriffe erfolgreich ausgespielt werden. Besonders Anna-Lena Jacobi setzte sich oft erfolgreich durch. Sowohl seitens von Auetal als auch in Reihen der SG Heide Volleys wurden einige verloren geglaubte Bälle mit viel Körpereinsatz wieder ins Spiel gebracht.



Die SGH geht ohne Abschluss-Sieg in die Weihnachtspause, schaut aber optimistisch auf die Rückspiele. So sah Coach Stephan Böning eine deutliche Leistungssteigerung.