Alle Winterwechsel und Personalien der Uelzener Teams in der 2. Fußball-Kreisklasse Süd

Von: Aron Sonderkamp

Dennis Hessler (Mitte) zieht es vom VfL Suderburg II zum SV Holdenstedt II. Er ist einer von vielen höherklassigen Akteuren, die es im Winter in die 2. Kreisklasse zog. © Immo de La Porte

Ende März wird der zweite Teil der Saison in der 2. Fußball-Kreisklasse Süd angepfiffen. Zuvor gibt es noch ein paar Nachholspiele, das erste am Sonntag, 5. März, zwischen dem SV Holdenstedt II und MTV Römstedt II. Was hat sich während der Winterpause in den Kadern der Uelzener Mannschaften in der Südstaffel getan, welches Personal steht zur Verfügung?



Uelzen/Landkreis – Die AZ hat sich bei den Teamverantwortlichen umgehört. Eins ist sicher: Die Teamoffiziellen machten mächtig Dampf. Kaum ein Verein blieb ohne Zu- oder Abgänge. Dabei gab es teils hochklassige Transfers zu vermelden.

MTV Himbergen

Der Spitzenreiter landet einen kleinen Transfercoup. Mit Damon Baron kommt ein bezirksligaerfahrener Kicker vom MTV Römstedt. Mit ihm gibt es auch auf Außen mehr Möglichkeiten: „Mit seinem Tempo wird er unser Offensivspiel bereichern. Da Freunde von ihm bei uns spielen, wird er sich schnell einleben“, unterstreicht Coach Felix Quittenbaum. Sören Meyer ist nach langer Verletzung im Aufbau. André Tiedtke steigt nach längerer Pause (berufliche Gründe) wieder ein. Abgänge gibt es keine.



SV Ostedt

Beim SVO steht Ex-Teutone und Landesligakicker Robert Bruck auf der Zugangsseite. Dieser spielte jedoch bereits im Dezember seine erste Partie (4:0 gegen Jelmstorf). Leon Scholz (Mittelfußbruch) wird noch länger ausfallen. Die Abgangsseite bleibt leer.



SV Natendorf

Gleich fünf neue Gesichter begrüßt der SV Natendorf. Torwart Reelf Martin Benecke wurde reaktiviert. In der Defensive verstärken Max Heuß (MTV Soltau/Innenverteidiger und Sechser) sowie Ruben Breitling (Ochtmisser SV/Außenverteidiger) das Team. Hannes Elbers (Flügel) und Benjamin Bicher (Stürmer) rücken aus der Jugend auf.



Auch Julius Elbers (Flügel), der im vergangenen Jahr sporadisch zu Einsätzen kam, sieht SVN-Coach Florian Taxhet als Neuzugang.



Thomas Riedel (zentrales Mittelfeld) und Torsten Weißflog (Torwart) stehen ab der Rückrunde nur noch als Standby-Spieler zur Verfügung. Taxhet nennt es „wohlverdienten Fußballruhestand“.



Jannik Harms und Leon Ziggert kommen nach langer Leidenszeit wieder zurück.



MTV Römstedt II

Viel Bewegung gibt es beim MTV nicht. Laurin Meyer und Moritz Schenk kehren nach längerer Studienpause wieder zurück.



TV Rätzlingen

Jonas Schulze kommt für den Sturm aus Suhlendorf. Tim Schröder (in der Jugend in Ebstorf) verstärkt die Defensive. Patrick Zachow will nach längerer Familienauszeit wieder Vollgas geben. Daniel Suda, Marc Müller und Manuel Jung steigen nach verschiedenen Verletzungen wieder ein. Hinnerk Dierks fällt nach Kreuzband-Operation aus.



SV Holdenstedt II

Neue Offensivpower für die Lila-Weißen! Pierre Krug kommt vom Liga-Konkurrenten Jelmstorf (Sturm) und Dennis Weuste stößt vom SV Hanstedt zu den Holdenstedtern. Im Mittelfeld verstärkt Dennis Hessler (VfL Suderburg II) die Mannschaft.



Nico Freimuth sowie Clemens Rahlfs sind nach Pausen wieder dabei. Einige Spieler, die aufgrund der Personalnot der Holdenstedter Bezirksligamannschaft hochgezogen wurden, sind wieder zurück.



Marek Schulz (Studium) ist nur sporadisch verfügbar, Tom Tollkühn noch bis Mitte April in Namibia. Christoph Hunstein pausiert.



SV Sperber Veerßen

Bei der Spielvereinigung gibt es keine Änderungen.



FC Oldenstadt

Beim Team vom O-See gibt es ordentlich Bewegung. Laurenz Meyerhoff (Jugend SV Holdenstedt), Javad Zamani (SC 09 Uelzen, Verteidiger), Mouhammed Aziz (Jugend SV Teutonia Uelzen, Mittelfeld) und Oberliga-Top-Transfer Marcel Rodrigues (die AZ berichtete, Sturm und Mittelfeld vom FC Türkiye Wilhelmsburg) verstärken die Mannschaft.



André Völz nimmt sich eine Pause vom Fußball. Trainer Ingo Wahrmann: „André als Urgestein des FCO zu verlieren, hat schon wehgetan. Wir hoffen, er findet seinen Weg noch mal zurück und kann seine Karriere würdig mit uns beenden.“



Timo Fernandez (Knieverletzung), Michel Hanse (chronische Kniebeschwerden, Saisonaus), Andrej Klauser (Außenbandriss), Walid Sai und Justus Stamm (beide Kreuzbandriss, Rückkehr ungewiss) fallen längerfristig aus. Dominik Hoffmann (Studium) versucht, das Team an Spieltagen zu verstärken.



TuS Ebstorf II

Sebastian Peters kehrt nach sechsmonatigem Bundeswehr-Einsatz zum TuS-Unterbau zurück. Dafür wird jedoch ein anderer Spieler (Name darf nicht genannt werden) zu einem Bundeswehr-Einsatz bis Mitte März aufbrechen. Weitere Zu- oder Abgänge gibt es nicht, obwohl der TuS laut Co-Trainer Nils Lankau gern Verstärkung geholt hätte.



SV Jelmstorf

Pierre Krug (Offensive) verlässt den SVJ in Richtung SV Holdenstedt II. Michal Sadowski (Defensive) schließt sich dem TSV Wriedel an.



MTV Gerdau

Kilian Düffels (Torwart), Jan Dreyer (Sturm, beide eigene Jugend), Nils Schöbel (Mittelfeld) und Benno Finck Mittelfeld/Sturm, beide reaktiviert) verstärkten den MTV bereits im Laufe der Hinrunde. Jonas Giese (Achillessehnenriss), Daniel Cohrs (Kreuzbandriss), Jonas Giese und Daniel Cohrs (beide seit Sommer verletzt) fallen weiterhin aus. Nico Häntsch (Torwart) beendete seine Karriere.



TSV Groß Hesebeck/Röbbel

Harter Abgang: Torwart Paul Weichsel verlässt das Schlusslicht wohl in Richtung SV Eddelstorf. Für ihn wurde Stefan Neumann reaktiviert. „Großer Dank an Stefan, in dieser Situation auszuhelfen“, sagt Trainer Tim Schröder. Auch Yannik Stellmacher (unbekannt) verlässt den TSV. Vural Yilmaz ist nach Verletzung wieder dabei.