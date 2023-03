Winter-Wetter: Alle Jugendspiele auf Kreisebene im Heide-Wendland-Kreis abgesagt

Von: Arek Marud

Kein Fußballwetter. Schnee macht viele Sportplätze unbespielbar. © PantherMedia / Eckhard Eibner / imago-images.de

Das Winter-Wetter hat massive Auswirkungen auf den Uelzener Fußball. Der Jugendausschuss des Heide-Wendland-Kreises hat am Freitag alle angesetzten Juniorenspiele abgesagt.

Uelzen/Landkreis - „Auf Grund der Wetterlage und der dadurch bereits zahlreich erfolgten Spielabsagen setzt der Jugendausschuss alle am Wochenende angesetzten Juniorenspiele auf Kreisebene ab“, heißt es in einem offizielllen Schreiben an die Vereine. Auch auf Bezirksebene wurden die Partien der JSG Aue Wrestedt U18 und des TSV Bienenbüttel U16 gestrichen.

Bei den Senioren drohen ebenfalls zahlreiche Ausfälle. In der Nacht zu Sonnabend sind weitere Schneefälle angesagt, bevor sich das Wetter am Sonnabend beruhigt. Vereinzelt wurden am Freitagnachmittag erste Spiele gecancelt. Darunter das Bezirksligamatch des TuS Barendorf gegen TuS Bodenteich und die Partie in der 1. Kreisklasse zwischen dem TuS Liepe und SV Stadensen. Bezirksligist SV Rosche sagte sein Freitagstestspiel gegen den SV Ostedt ab. Es ist damit zu rechnen, dass stündlich weitere Partien hinzukommen.