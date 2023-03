Aktion „Danke Schiri“: Uelzener Fußball-Referee Schiwan Yousef Al Haji ist Landessieger

Von: Bernd Klingebiel, Aron Sonderkamp

„Dein Engagement ist gar nicht hoch genug zu bewerten“ – FIFA-Schiedsrichter Robert Schröder (links) und Heide-Wendland-Kreisschiedsrichterobmann Volker Leddin (MTV Gerdau) gratulieren Schiwan Yousef Al Haji (Mitte). © Marco Haase

Schiwan Yousef Al Haji kann sein Glück kaum fassen. Der 28-Jährige ist für sein außergewöhnliches Engagement als Fußball-Schiedsrichter groß gewürdigt worden.

Hannover/Uelzen – Der Unparteiische der SV Teutonia Uelzen entschied bei der Aktion „Danke Schiri“ in der Kategorie U50 das Rennen im Niedersächsischen Fußballverband (NFV) auf Landesebene. Dies ist die wichtigste Ehrungsaktion für Schiedsrichter bundesweit.

Al Haji setzte sich im Kreis der Sieger aus den vier NFV-Bezirken Lüneburg, Weser-Ems, Hannover und Braunschweig gegen Simon Burhorst (Fußballkreis Vechta), Lars Dierksen (Nienburg) und Jan-Christof Lachnit (Nordharz) durch. Das hat vor ihm noch kein anderer Referee aus dem Heide-Wendland-Kreis geschafft!



„Es war schon sehr schön, im Bezirk ausgezeichnet zu werden. Das jetzt war nochmal was ganz Besonderes“, freute sich Al Haji über die Ehrung. Sie würdigt nicht die Anzahl der Spieleinsätze, sondern hehre Dinge wie das soziale Engagement, Hilfe bei der Neulingsgewinnung oder die Betreuung von Jungschiedsrichtern. Alles Punkte, mit denen der Uelzener glänzen kann.



„Total bescheidener junger Mann“

2015 floh Al Haji als 20-Jähriger aus Syrien zu seinen bereits in Uelzen lebenden Eltern und schloss sich als Kicker der SV Teutonia an. Nur ein Jahr später absolvierte und bestand er seinen Schiedsrichter-Schein. Al Haji leitet zumeist Partien auf Kreisebene, aber auch Begegnungen bis hoch zur Landesliga und Einsätze als Assistent in der Frauen-Regionalliga stehen zu Buche.



Al Haji brachte bereits sieben weitere Fußballinteressierte an die Pfeife. „Ich habe Werbung gemacht, mit meinem Bruder und meinen Neffen gesprochen, die haben es dann noch weitererzählt. Ich fahre mit ihnen zu Lehrabenden und betreue sie, wenn sie etwas brauchen.“



Volker Leddin, der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses (KSO) im Fußballkreis Heide-Wendland, lobt dieses Engagement: „Dass Schiwan bei Teutonia diese Gruppe von sieben Schiedsrichtern dazugewonnen hat, ist ein enormer, integrativer Beitrag.“ Auch menschlich schätzt der Gerdauer seinen Vorzeige-Schiri sehr: „Er ist ein total bescheidener junger Mann, der selber überwältigt von dem ist, was bereits alles geschehen ist.“



Ehrung beim DFB mit zwei Fußballprofis

Bei der Teutonia ist Al Haji erst vor wenigen Tagen während der Jahreshauptversammlung in seinem Ehrenamt als Schiedsrichterobmann des Vereins bestätigt worden.



Für seinen Erfolg auf Landesebene ist der Uelzener Referee am Wochenende 20./21. Mai zu einem Festakt in dessen Zentrale in Frankfurt/Main geladen. 2022 gab es dabei prominenten Besuch der Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg und Felix Zwayer. Diesmal will der DFB noch draufsatteln, hat Schiwan Yousef Al Haji erfahren: „Es sollen zwei Fußballprofis und zwei Profi-Schiris kommen. Das wird natürlich sehr schön, sich mit ihnen auszutauschen und sie kennenzulernen.“



Das ist „Danke Schiri“ „Danke Schiri“ ist eine Gemeinschaftsaktion des DFB und seiner Landesverbände mit „Das Örtliche“. In jeder Saison können die Kreisschiedsrichterausschüsse des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) in den Kategorien „Schiedsrichterin“, „Schiedsrichter bis 50 Jahre“ und „Schiedsrichter über 50 Jahre“ jeweils eine Person als ihre Siegerin und Sieger küren. Sie werden jeweils mit einer Urkunde und einem Anerkennungspräsent geehrt. Die vier NFV-Bezirke wählen aus dem Kreis der ausgezeichneten Unparteiischen diejenigen aus, die der NFV zu seiner zentralen Ehrungsveranstaltung einladen soll. Das wird in jedem Landesverband durchgeführt. Bei seiner Veranstaltung benennt der NFV-Schiedsrichterausschuss dann die Referees, die Niedersachsen als Verbandssieger beim Festakt des DFB am 20./21. Mai in Frankfurt/Main vertreten dürfen. Außer dem Uelzener Schiwan Yousef Al Haji sind das Ramona Goldenstein (Frauen/Kreis Emsland) und Herbert Schacht (Ü50/Kreis Gifhorn).