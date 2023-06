SV Rosche im Abstiegsfinale: „Wir haben Riesendruck“

Von: Arek Marud

Der SV Rosche schwört sich auf das Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt ein. © Klingebiel, Bernd

Es spricht eigentlich alles für den SV Rosche. Und doch herrscht beim Fußball-Bezirksligisten vor dem Abstiegsfinale mit der Auswärtspartie beim Vastorfer SK (Sonnabend, 16 Uhr) große Anspannung.

Rosche - Nun ist also doch das Szenario eingetreten, was der SV Rosche unbedingt verhindern wollte. Zittern bis zum letzten Spieltag. Immerhin verfügt der SVR über die mit Abstand beste Ausgangsposition im Fernduell mit dem TuS Barendorf und SV Ilmenau. Er muss heute Nachmittag beim Vastorfer SK ran. Der lange als Absteiger feststeht Gegner ist in diesem Jahr noch punkt- und sogar torlos. „Klar sind wir der absolute Favorit und haben es selbst in der Hand. Aber wir haben einen Riesendruck“, mahnt Trainer Pascal Kläden.

Er erinnert gerne an die spektakulären Geschehnisse in der Bundesliga, 2. und auch 3. Liga am vergangenen Wochenende, wo die Meister- und Aufstiegsentscheidungen spektakulär endeten. „Was da passiert ist, spricht für sich.“



Die Roscher überlassen daher nichts dem Zufall. Kläden: „Wir fahren mit einem pickepackevollen Reisebus nach Vastorf und wollen hinter eine schwierige Saison einen Haken machen.“



Gewinnen die Roscher, sind sie endgültig durch. Im Falle einer Blamage müssen sie auf Ausrutscher des punktgleichen TuS Barendorf (in Wendisch Evern) und SV Ilmenau (gegen Reppenstedt) hoffen. Schafft Gellersen in der Landesliga den Klassenerhalt, steigt keines der drei Teams ab.



Das Wichtigste aus Roscher Sicht: nur kein Nervenflattern bekommen. Egal wie überfordert der Gegner auch sein mag. Kläden: „Für uns ist es ein Endspiel. Das macht etwas mit einem. Wir müssen deshalb ein frühes Tor schießen.“



Der Coach ließ deshalb unter der Woche nonstop Torschüsse trainieren. Von lustlosen, unmotivierten Vastorfern will er nichts wissen. „Ich gehe davon aus, dass sie im letzten Heimspiel alles investieren werden. Sie wollen sich ordentlich verabschieden. Ich habe großen Respekt vor Vastorf, weil sie sich nicht aufgegeben haben. Ich weiß nicht, ob ich so etwas trotz ihrer ganzen Querellen könnte.“