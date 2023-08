Bye! Lüdemanns vierjähriger USA-Plan

Von: Bernd Klingebiel

Am Ende der letzten Saison verabschiedete die Mannschaft ihren 14-fachen Torschützen Felix Lüdemann (links, mit Betreuer Andreas Hatt) vor heimischem Publikum offiziell. Der 19-Jährige steht aber am Sonnabend noch einmal zur Verfügung. © Klingebiel, Bernd

Abschied gegen den TSV Etelsen und dann Abflug: Der Teutonia-Torjäger Felix Lüdemann spielt zukünftig im Studium für die Le Moyne Dolphins.

Uelzen – Ein letztes Mal noch vor dem großen Abflug. Während Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen am Sonnabend, 17 Uhr, mit dem Auswärtsspiel in Langwedel beim TSV Etelsen in die neue Saison startet, wird sie für Felix Lüdemann nach maximal 90 Minuten vorerst beendet sein. Der Torjäger geht für vier Jahre zum Studieren in die USA. Sein Flieger hebt am Mittwoch ab.

Der 19-Jährige absolvierte die gesamte Saisonvorbereitung mit den Blau-Gelben, schonte sich auch in den Testspielen nicht. Er steht wie selbstverständlich auch gegen Etelsen zur Verfügung. Bemerkenswert, hochgradig mannschaftsdienlich – und vielleicht auch ein bisschen riskant. Denn der schnelle Stürmer ist oftmals nur durch Fouls zu bremsen.



Lüdemann wird in Syracuse im Bundesstaat New York wohnen und dort am Le Moyne College studieren. Und natürlich Fußball spielen. Für die Le Moyne Dolphins. Bei der Zusammenstellung des Fluggepäcks gibt es deshalb keine zwei Meinungen: „Das Wichtigste sind natürlich die Sportsachen!“



„Jeden Tag in der Woche Training“

Das Studium läuft zu „ungefähr 80 Prozent“ über ein Stipendium, erklärt der 14-fache Torschütze der letzten Saison, dem sein fußballerisches Talent den Weg ebnete. Lüdemann: „Jeden Tag in der Woche Training wird eine Herausforderung. Aber ich denke, dass ich durch die Vorbereitung bei Teutonia gut aufgestellt sein werde.“



Die Fäden zog auch Alessandro Otte. Der jüngere Sohn von Cheftrainer Achim Otte und frühere Regionalligaspieler des Lüneburger SK Hansa studiert selbst in den Staaten und unterstützt seinen Vater bei Teutonia Uelzen durch Videoanalysen von Spielern und Spielen.



„Normalerweise kommt man durch Agenturen zu einem College, und die machen dann alles. Ich bin durch Alessandro reingekommen. Er hat gute Worte beim Trainer dort eingelegt. Ich habe mein Stipendium Teutonia und den Ottes zu verdanken“, erklärt Lüdemann.



Wie es auch sonst üblich ist, musste der Teutonia-Stürmer dem Dolphins-Coach ein fußballerisches Highlight-Video von ihm und zusätzlich noch die Aufnahmen eines gesamten Spiels zusenden. Lüdemann: „Anhand dessen und vielen Zoom-Calls haben mich die Trainer dann bewertet und die Größe meines Stipendiums berechnet.“ Ohne Agentur habe das gesamte Prozedere „ein paar Nerven gekostet“.



Nun aber freut sich der HEG-Abiturient „schon riesig darauf, in der höchsten College-Liga zu spielen. Ich denke, dass ich für mich vieles mitnehmen kann. Ich habe schon immer so hoch Fußball spielen wollen wie möglich.“ Mit dem College sei es „die beste Möglichkeit, das Fußballerische mit dem Studium zu verbinden“. Lüdemann: „Somit konnte ich gar nicht anders, als diesen Schritt zu machen. Ich wollte nach der Schule sowieso ins Ausland gehen.“ Im Mittelpunkt stehe aber das Studium (Bachelor: Business Administration und Management), das in Deutschland anerkannt werde. So plant Lüdemann, den Masterabschluss dann in der Heimat zu erlangen.



In Syracuse wird sich der Uelzener mit einem Teamkameraden ein Zimmer auf dem Campus teilen. „Relativ einfach gehalten, aber völlig ausreichend.“ In den Semesterferien im Sommer und im Winter will er regelmäßig nach Hause fliegen und dann für drei bis vier Wochen in Deutschland bleiben. Lüdemann: „Das ist mir auch ziemlich wichtig, da ich so Freunde und Familie wiedersehen werde.“ Mögliche Einsätze für Teutonia inklusive.



Coach Achim Otte weiß um die sportliche Schwächung seines Teams ohne Lüdemann, freut sich aber gleichzeitig für seinen Schützling: „Es ist schon ein herber Verlust, dass er mit Saisonbeginn nicht mehr mitwirkt. Wir wollen Spieler in ihrer Entwicklung unterstützen und begleiten. Kann es dann für sie vorangehen, ist es unser Weg, das nach unseren Möglichkeiten zu fördern.“ So habe Teutonia diesbezüglich Lüdemann unter die Arme greifen können – „darüber freuen wir uns sehr.“



Der Youngster beschreite einen Weg, „den er vor einem Jahr sicherlich noch nicht für möglich gehalten hat. Er hat es sich verdient“, betont Otte. Teutonia freue sich „extrem über seine Entwicklung“, unterstreicht Dennis Flügge. Der 2. Vorsitzende und Vereinssprecher: „Wir sind total happy, dass Felix diesen Schritt machen kann – auch wenn wir ihn als Spieler und Menschen sehr vermissen werden.