90. +3! Römstedt schockt Barum spät

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Römstedts Nick Tappe (rechts), der Torschütze zum entscheidenden 1:0, spitzelt hier Barums Steffen Meyer (links) den Ball vom Fuß. © Aron Sonderkamp

Auch im siebten Bezirksliga-Spiel hintereinander bleibt der MTV Römstedt siegreich. Allerdings erst spät: Gegen die Fußballer des MTV Barum fiel der entscheidende Treffer zum 1:0 erst in der Nachspielzeit.

Wie bereits beim 3:1 im Hinspiel durfte der MTV Römstedt erst ganz spät jubeln. Damals waren es Nick Tappe und Henrik Tutas, die dem MTV zum Erfolg verhalfen. Am heutigen Sonnabend, 10. Dezember, war es erneut Tappe, der in der dritten Minute der Nachspielzeit Barums Keeper Loris Guder umkurvte und aus sehr spitzem Winkel zum 1:0-Siegtreffer vollendete. Zu viel mehr großen Chancen kam es in dem rassig geführten Derby auf beiden Seiten nicht. „Das ist wahnsinnig ärgerlich. Einen Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt. Ich denke, ein Remis wäre gerecht gewesen“, haderte Barums Coach Nicolai Bäsler nach dem Spiel.

MTV Römstedt - MTV Barum 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Tappe (90. +3).