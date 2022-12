36:23 in Clenze: TV Uelzen feiert den neunten Sieg in Serie

Von: Bernd Klingebiel

Zahlreiche Fans begleiteten den TV Uelzen nach Clenze und feierten nach dem Abpfiff mit den Black Owls den 36:23-Sieg. © Privat

Der TV Uelzen hat seine beeindruckende Siegesserie in der Handball-Landesliga der Männer fortgesetzt. Am Samstagabend (3. Dezember) fuhren die Black Owls mit einem ungefährdeten 36:23 (17:11) bei der SG Südkreis Clenze den neunten Erfolg am Stück ein seit dem Auftaktremis in Vorsfelde.

Die Uelzener verteidigten die Tabellenführung vor der SG VfL Wittingen/Stöcken, die den MTV Braunschweig mit 46:32 aus der Halle fegte. Die Bierstädter liegen drei Pluspunkte zurück, haben jedoch ein Spiel weniger ausgetragen. Nach dem Uelzener 30:27-Hinspielerfolg treffen die beiden heißesten Titelkandidaten am 4. Februar in Wittingen erneut aufeinander.

In Clenze reichte dem TVU eine mittelmäßige Leistung, um einen weiteren klaren Sieg einzufahren, zumal die in den letzten Jahren deutlich stärker besetzt gewesenen Gastgeber in dieser Saison klar limitiert sind. Uelzens Trainer Maurice Maus lobte die geschlossene Leistung seiner Mannschaft , bemängelte aber auch die in Phasen fehlende „spielerische Disziplin“. Nach einer 4:0-Führung hielten die Black Owls ihren Gegner auf weitem Abstand. Die SG Südkreis biss sich nochmal ins Geschehen, als sie nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern auf 14:18 verkürzte (32.), doch die Uelzener zogen mit vielen Toren aus der ersten und zweiten Welle unaufhörlich davon.

TV Uelzen (Tore): Sommerburg, Meyer – L. Specht (9), J. Specht (8), Lauer (5), Eder (4), Xhafolli (3), Stuhlmann (2), Funke (2), Kwiotek (2), Lüder (1), Trieglaff (Wenda).