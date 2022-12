36:23 gegen Clenze: TVU fährt den neunten Sieg in Serie ein

Von: Bernd Klingebiel

Haushoch überlegen: Johannes Specht setzt sich gegen Clenzes Torben Kirschbaum durch. © Ehlert

Eigentlich war alles wie zuletzt immer, wenn der TV Uelzen in der Handball-Landesliga auf die SG Südkreis trifft: Er gewinnt. Beim 36:23 (17:11)-Erfolg ging es diesmal aber nicht an die Leistungsgrenze.

Clenze/Uelzen – Und nicht mal die Clenzer Fans entfachten das früher gewohnte Feuer im Hexenkessel, sondern die Halle war fest in Händen zahlreicher mitgereister TVU-Fans, was mindestens ebenso beeindruckend ist wie das klare Endergebnis.

Die Uelzener verteidigten die Tabellenführung vor der SG VfL Wittingen/Stöcken, die den MTV Braunschweig mit 46:32 aus der Halle fegte. Die Brauereistädter liegen drei Pluspunkte zurück, haben jedoch ein Spiel weniger ausgetragen. Nach dem Uelzener 30:27-Hinspielerfolg treffen die beiden heißesten Titelkandidaten am 4. Februar in Wittingen erneut aufeinander.



Beim Schlusslicht in Clenze reichte dem TVU eine mittelmäßige Leistung, zumal die in den letzten Jahren deutlich stärker besetzt gewesenen Gastgeber in dieser Saison klar limitiert sind. Diesmal fehlten dem Team zusätzlich alle drei Linkshänder; ausgeholfen hat der 43-jährige Jan-Henning Quaß – zum ersten Mal in dieser Saison. Er spielt sonst in der Clenzer Reserve in der 1. Regionsklasse.



Uelzens Trainer Maurice Maus lobte die geschlossene Leistung seiner Mannschaft, bemängelte aber auch die in Phasen fehlende „spielerische Disziplin“. Nach einer 4:0-Führung hielten die Black Owls ihren Gegner auf weitem Abstand. Die SG Südkreis biss sich ins Geschehen, als sie nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern auf 14:18 verkürzte (32.). Die Uelzener zogen an und mit vielen Toren – darunter zwei von Debütant Justus Funke – unaufhörlich davon, obwohl Clenzes Keeper Torben Göhrmann oft klasse parierte.