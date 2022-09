320 Anmeldungen für 4. AZ-Firmenlauf

Die Lokalmatadoren beim 4. AZ-Firmenlauf: das Team Diana-Klinik / Herzgefäßzentrum. © Privat

Premiere: 320 Läufer sind für den 4. AZ-Firmenlauf am Sonntag (11 Uhr) angemeldet. Erstmals gehen die Athleten dabei in Bad Bevensen an den Start.

Bad Bevensen – Premiere des 4. AZ-Firmenlaufes am Sonntag (11 Uhr) in der Kurstadt: „In Bad Bevensen werden wir bestimmt eine genauso tolle Stimmung erleben wie in den vergangenen Jahren in Uelzen“, ist sich Bodo Pesarra vom Organisationsteam sicher.

Bis zum Meldeschluss hatten sich 320 Läuferinnen und Läufer angemeldet, die dabei sind, wenn es um Teamgeist, Spaß, Freundschaft und ein gemeinsames sportliches Ziel geht. Als mit Abstand größte Mannschaft gehen die Lokalmatadoren von der Diana-Klinik / Herzgefäßzentrum an den Start des 5-Kilometer-Kurses. Bodo Pesarra vom Organisationsteam des SV Rosche freut sich besonders, dass viele Unternehmen seit der ersten Ausgabe des AZ-Firmenlaufes dabei sind. „Das spricht für einen guten Zusammenhalt und ein positives Arbeitsklima bei den Unternehmen – und auch dafür, dass diese Sportveranstaltung ein gemeinsames Erlebnis ist, die viel Spaß macht.“



Lauf durch die City



Auch aus sportlicher Sicht verspricht das Rennen Spannung. „Eindeutige Favoriten gibt es nicht. Es wird bestimmt auch Überraschungen geben“, findet Pesarra.



Mit dem Umzug in die Kurstadt wird auch die neue Strecke eingeweiht. Vom Ilmenaupark geht es in die Innenstadt, wo die Zuschauer die Läufer unter anderem an der Brückenstraße, am Rosengarten und im Hagen gut anfeuern können. Der Start erfolgt hinter dem Kurhaus und vor der Sonnenfalle im Kurpark, Zieleinlauf ist ebenfalls am Kurhaus.



Erfreulich ist auch die hohe Anmeldezahl bei den im Anschluss stattfindenden Schülerläufen. Hier ist allein die Waldschule Bad Bevensen mit 15 Kindern vertreten. „Kinder waren in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren die Leidtragenden, weil sie viel zuhause bleiben mussten und viele Veranstaltungen ausgefallen sind, daher freuen wir uns, dass wir dem Nachwuchs wieder ein aufregendes Erlebnis bieten können“, erklärt Ditmar Grote vom Organisationsteam, das kurzfristig eine Änderung im Ablauf vornahm. Der zunächst für 9.30 Uhr geplante 10-Kilometer findet wegen der geringen Resonanz zusammen mit dem Firmenlauf über 5 km um 11 Uhr statt. Der Aufwand wäre zu groß gewesen, die Strecke zweimal abzusperren.



Am Veranstaltungsgelände der Fitnesstage im Kurpark, in die der AZ-Firmenlauf eingebettet ist, wird eine 30-Meter-Sprintanlage aufgebaut, mithilfe derer die Kinder ihre Geschwindigkeit testen können. Lauf-Mitausrichter ist die Marketing GmbH Bad Bevensen.



Der Zeitplan am Sonntag Die Anmeldefrist ist verstrichen. Nachmeldungen sind am Sonntag vor der Sonnenfalle (in der Nachbarschaft zu den Freibecken der Jod-Sole-Therme) von 8 bis 10 Uhr möglich.

8:00 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen 10:50 Uhr: Warm-up Diana-Klinik 11:00 Uhr: 5 km 4. AZ-Firmenlauf ab Jg. 2008 und 10 km Mä., Fr., Sen., Jugend W/M U20 u. U18 12 Uhr: 2 km-Schüler M/W U18, U14, U12; Jg. 2007 - 2012. 12:15 Uhr: 1 km-Schüler M/W 2013 bis 2017.