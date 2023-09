30 Prozent mehr Teilnehmer: 445 Starter meistern Heraklidenschlacht

Von: Arek Marud

Geschafft, dreckig, aber glücklich im Ziel: 445 Teilnehmer stellten sich den Herausforderungen der 8. Heraklidenschlacht. Ein Hindernis zeigte Sportlern und Organisatoren die Grenzen auf und wurde nach einem Zwischenfall noch während des Wettbewerbs geschlossen.

Uelzen – Herakles, der griechische Sagenheld, wurde berühmt wegen seiner Taten, die er mit gewaltigem Mut, Verstand und Kraft meisterte. Auf seinen Spuren wandelten am Sonnabend 445 Teilnehmer zwischen fünf und 75 Jahren bei der 8. Auflage der Heraklidenschlacht in und um Uelzen – und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Angeboten wurden Strecken von acht Kilometern (Hopliten) und für die ganz hart gesottenen Herakliden über die doppelte Distanz, die dabei 100 Hindernisse bewältigen mussten. Eine Premiere feierte die Vier-Kilometer-Route, quasi ein Schnupperangebot für Einsteiger (Heloten).



Geballte Aufgaben warteten auf die Hindernisläufer auf den (durch den Regen der letzten Tage) völlig aufgeweichten Ilmenauwiesen, dem Thieme-Parcour (Veerßen) und in der Mölders-Arena (Herzogenplatz), wo sich zahlreiche Zuschauer das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.



Dort gab es die Teilnehmer auf der 16-km-Distanz die wohl schwerste Herausforderung: Die Skala des Uranus oder auch Himmelsleiter. Ein Hangelhindernis mit erheblichem Schwierigkeitsgrad, an dem die allermeisten Athleten scheiterten. Jannis Winkel, Zweitplatzierter und einer der ganz wenigen, der die Aufgabe meisterte: „Ja, das war ganz schön happig!“



Sogar der erfahrene Sieger und Deutsche Meister im Ultra Trail, Daniel Greiner aus Sömmerda (Thüringen), musste passen. Nachdem sich ein Teilnehmer sogar den Arm gebrochen hatte, nahmen die Organisatoren die Himmelsleiter umgehend aus dem Parcours.



„Das werden wir vom Schwierigkeitsgrad her im nächsten Jahr anders gestalten“, kündigte dazu Chefveranstalter Clemens Simon an und meinte damit das Hindernis, aber auch die Langstrecke an sich. Simon: „Die Läufer wurden da schon sehr, sehr gefordert.“ In die gleiche Kerbe schlug auch Waldemar Braun aus Barum. „Man sollte schon mit guter Fitness an den Start gehen. Einige Hindernisse sind schon sehr anspruchsvoll und allein nur sehr schwer zu schaffen.“



Das galt im Übrigen und natürlich auch für die 78 Kinder, die ohne Zeitnahme in den Ilmenauwiesen auf Strecken von 1,7 km und 3,4 km ihren Spaß hatten und tatkräftig von ihren Eltern unterstützt und angefeuert wurden. Die größte Mannschaft bildeten die „Cross-Kids“ vom Post SV Uelzen mit 18 Nennungen.



Cheforganisator Simon bedankte sich beim DRK, das im Wesentlichen sich „nur“ mit Schnittwunden durch Steine beschäftigen musste, bei der DLRG-Ortsgruppe Rosche, dem Spielmannszug der Schützengilde Uelzen und den weiteren 80 Helfern. Hierunter viele Streckenposten, die von den Teilnehmern ausdrücklich gelobt wurden. „Sie waren motiviert, freundlich und haben angefeuert“, berichtete Simon.



Auch Braun, der den neunten Rang auf der Langdistanz belegte, zog ein positives Fazit, wenngleich er sich sehr über (nicht vorhandene) Duschmöglichkeiten gefreut hätte: „Es war wieder megagut. Ich hoffe, Clemens und sein Team machen das noch viele Jahre weiter. So eine große Veranstaltung in Uelzen steht und fällt nun mal mit ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren.“



Und tatsächlich geht es weiter, und zwar am 10./11. August nächsten Jahres, wenn die neunte Ausgabe der Schlacht steigt und dann wieder der Ruf der Herakliden erklingt: „Ahu, Ahu, Ahu!“