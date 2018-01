27:30 - TVU-Serie reißt gegen Hollenstedt

Uelzener Handball-Landesligist kassiert nach drei Siegen Heimniederlage:

+ © B. Klingebiel / Archiv Hendrik Düver spielte im rechten Rückkraum und lieferte vor allem im ersten Durchgang eine starke Leistung ab. © B. Klingebiel / Archiv

Uelzen - von Bernd Klingebiel. Die kleine Siegesserie der TV Uelzen ist gerissen. Nach drei Erfolgen am Stück haben die "Black Owls" am Samstagabend in der heimischen HEG-Halle das Mittelfelduell der Handball-Landesliga gegen den TuS Jahn Hollenstedt mit 27:30 (14:16) Toren verloren.