20:21 im Topspiel - TV Uelzen verabschiedet sich wohl aus Titelrennen

+ © Andre Zapieranski Es hat nicht ganz gereicht für den großen Wurf: Die TVU-Handballerinnen (Tanja Chlechowitz) verloren mit einem Tor Unterschied gegen Heidmark. © Andre Zapieranski

Die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Uelzen müssen nach einer Niederlage beim Tabellenführer HSG Heidmark II ihre Meisterschaftsträume wohl begraben.

Von Christiane Fellersmann

Uelzen/Landkreis – Auch für die Männer-Regionsteams lief es an diesem Spieltag schlecht. Einziger Sieger war der Meisterschaftskandidat TuS Ebstorf nach einem Triumph in der 2. Regionsklasse der Männer gegen den TSV Bienenbüttel II. Das Regionsligaspiel der TVU II-Frauen gegen Bardowick wurde auf Wunsch der Gäste verlegt.

Regionsoberliga Frauen

HSG Heidmark II - TV Uelzen 21:20 (12:11)

Der TVU hat ganz knapp einen Sieg verpasst, um das Meisterschaftsrennen richtig spannend zu machen. Nachdem Heidmark II am Sonnabend bei der HSG Lachte/Lutter mit 23:24 verlor, hätte sich der TVU mit einem Sieg an die Tabellenspitze setzen können! So aber ist das Team nach Minuspunkten nun Dritter mit drei Zählern Rückstand auf Heidmark.



„Die HSG war konsequent und hat unsere Fehler direkt bestraft“, erklärt TVU-Trainer Michel Ulbricht mit Blick auf ein 1:5 (8.). „Es war aber stark, wie wir uns herangekämpft haben.“ Die Gäste glichen zum 10:10 aus und gingen nach 37 Minuten erstmals mit 14:13 in Führung. Doch Heidmark setzte sich vorentscheidend auf 20:16 ab (53.). Ulbricht: „Unter dem Strich haben wir uns teuer verkauft, trotz mehrerer Zeitstrafen nie den Anschluss verloren. Wir wissen jetzt, dass wir oben mithalten können. Wir sind uns sicher, dass wir viel aus dem Spiel mitnehmen konnten.“



TVU: Kotzauer (9), Fredrich (5), Schütze, Ritz und Tippe (je 2), Bohn, Chlechowitz, Kühn, Dauven, Dittberner, Schulze, Kripgans, Völkers, Thomsen.

Regionsliga Frauen

SG Bleckede/Neetze – Bienenbüttel 19:27 (10:15)

Bienenbüttels Frauen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. „Es war ein körperbetontes und intensives Spiel. Wir standen in der Deckung nicht so sicher wie gewohnt und mussten zu viele Anspiele an den Kreis hinnehmen. Im Angriff lief es deutlich besser“, erklärte TSV-Spielerin Laura Schoop. Durch die Rückkehr von Alina Rieth und dank der Treffsicherheit von Lisa Schoop stockten die Gäste ihr Torkonto auf. „Der Sieg war nie in Gefahr.“ Am Wochenende steht bereits das Rückspiel an.



TSV Bienenbüttel: Rieth (8), Schoop (6), Szameitat und Skretzka (je 4), Ohlhagen und Nierste (je 2), Lütgens (1), Glander, Nauck, Huske, Schäfer, Mehrens.

+ Er kann es immer noch: Ebstorfs Steffen Drewes (am Ball) glänzte beim Sieg gegen Bienenbüttel II. © Immo de la Porte

Regionsoberliga Herren

VfL Westercelle - Bienenbüttel 35:27 (20:12)

Der TSV bleibt nach der zehnten Saisonniederlage auf Rang 9. Zehn schwache Minuten in der ersten Halbzeit entschieden das Spiel. Zu Beginn wechselte die Führung einige Male. Die Gäste führten mit 8:7 (15.). „Dann kam eine unerwartet schwache Phase, und wir kassierten einen 6:0-Lauf des Gastgebers, der sich auf 20:12 absetzte. Somit war das Spiel frühzeitig entschieden“, zeigte sich Spieler Janos Böhme enttäuscht. Der TSV verkürzte zwar auf 18:21 (37.), aber der VfL drehte mit seinem sehr guten Rückraum wieder auf und stellte den Acht-Tore-Vorsprung wieder her.



TSV Bienenbüttel: Franke (8), Krahn (7), Kreye (4), Skretzka (3), Steffen Zaiser (2), Ruben Zaiser, Klippe und Böhme (je 1), Kantor, Meyer.

1.Regionsklasse Herren

SG Südkreis Clenze II - TV Uelzen II 39:24 (16:11)

Uelzen II war bei der favorisierten SG Südkreis Clenze II lange auf Augenhöhe (10:11 / 23.). Dann kam die Wende: „Die Hausherren haben ihre Chancen besser genutzt und sich bis zur Pause klar abgesetzt. Wir hatten ein wenig Verletzungspech, gerade von einigen Leistungsträgern, sodass wir viel wechseln mussten“, meinte der TVU-Spieler Till Richter angesichts des großen 18:32-Rückstandes (46.). Uelzen stellte die Deckung erfolgreich auf 5:1 um. „Letztlich war es unsere fehlende Erfahrung gerade der jungen Spieler, die den großen Unterschied machte.“



TV Uelzen II: Borchers (7), Richter (5), Wenda (4), Funke (3), Feuchter (2), Sauss, Carstens und Hoffmann (je 1), Mook, Bolzendahl, Mlodzinski, Hauptstein, Stapmanns.

MTV Dannenberg II- Nettelkamp 34:29 (20:14)

Für den Tabellendritten war in Dannenberg wenig zu holen. „Der Leistungsunterschied gegen den MTV, der sich mit höherklassigen Spielern verstärkt hatte, war gar nicht so groß“, merkte der TSV-Coach Thomas König an. Nach einem schon fast klassischen Fehlstart (1:4/7.) führte Nettelkamp 7:6 (15.), vergab aber im Anschluss leichtfertig Tempogegenstöße und freie Würfe (14:20).



Auch nach der Pause war die Trefferquote der Gäste einfach zu schlecht, um den MTV in Bedrängnis zu bringen. Trotz eines 22:25 (43.) fehlte in den entscheidenden Momenten die Abgeklärtheit. Zu allem Überfluss schied in der 46. Minute der bis dahin sehr gut agierende Franz Gummert mit einer Knieverletzung aus. Bester Mann war Tobias Lerche mit 13 Treffern.



TSV Nettelkamp: Lerche (13), Burkowitz (5), Sievers (3), Schenk, Pöggel, Gummert und Schmidt (je 2), Mertins, Hilmer, Anton, Jeap, Unger.

2.Regionsklasse Herren

TSV Bienenbüttel II – TuS Ebstorf 21:34 (9:19)

Der TuS Ebstorf bleibt im Titelrennen. Schon nach zehn Minuten stand es 9:1. Alle Spieler bekamen ihre Einsatzzeiten und konnten weitere Erfahrungen sammeln. „Einen Sahnetag erwischte aber auch unsere ,spielende Legende’ Steffen Drewes. Im Tor zeigte Sven Lindemann eine sehr starke Leistung“, freute sich TuS-Akteur Sven Lindemann.



Enttäuschung dagegen beim Gegner um Spieler Niklas Schöniger: „Der Derbysieg ging verdient an den TuS. Wir konnten nicht an die guten Abwehrleistungen aus den letzten Spielen anknüpfen. Außerdem hat der TuS jeden Fehler im Angriff sofort bestraft.“



TSV Bienenbüttel II: Klippe, Blankenburg und Müller (je 5), Richter, Braumann und Rensing (je 2), Heymeier, Schöniger, Korn, Meyer

TuS Ebstorf: Drewes (14), Mendala und Klöfkorn (je 4), Hartig und Beckmann (je 3), Ritz und Wieske (je 2), von Fehren und Jäkel (je 1), Lindemann, Heinze, Moritz.