19 Tore und 690 Euro Spendengeld im Wrestedter Sportzentrum

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Die U18-Fußballer der JSG Aue Wrestedt spendeten bei den Benefiz-Spielen der Herren einen stattlichen Betrag aus der Mannschaftskasse. © Privat

Im Uelzener Fußball sind die ersten Testspiele auf die neue Saison 2023/24 absolviert. In Wrestedt ging es auch um den guten Zweck.

Uelzen/Landkreis – Landesligist Teutonia Uelzen legte mit einem spät herausgeschossenen 2:1 (0:1)-Sieg gegen Kreisligaaufsteiger TuS Wieren los. Jaari Arndt (70./Strafstoß) und Felix Lüdemann (80.) drehten den Spieß nach Wierens Führungstor von Marcel Hoffmann (45.) um. In der Startelf der Blau-Gelben standen mit Sören Otte, Henrik Hohls, Lenni-Kay Winderlich und Patrick Harlfinger vier externe Neuzugänge. Zudem spielten die aus der Reserve hochgezogenen Mirco Tippe und Nilix Schwalbe. Trainer Achim Otte sah in der Konsequenz „Abstimmungsprobleme“. Er sprach von einem „zähen, holprigen Auftakt“ gegen einen „eingespielten TuS, der einen guten Plan hatte“.

Premiere auf der Holdenstedter Bank: Danny Torben Kühn. © Immo de la Porte

Das offiziell erste Tor der neuen Saison einer Uelzener Mannschaft gelang am Mittag einem Neuzugang des SV Holdenstedt. Der von der JSG Aue U18 zum Bezirksligisten gewechselte David Haaker brachte die Lila-Weißen, bei denen Danny Torben Kühn im Trainerteam sein Debüt für den SVH gab, beim 12:0 (3:0)-Sieg gegen Kreisklassenvertreter SG Wrestedt/Teutonia II/Wieren II per Strafstoß in Führung (31.) – und legte bis zum Schlusspfiff selbst noch vier weitere Treffer nach. Die übrigen Tore teilten sich Tristan Riggert (2), Lars-Ernst-Burmeister (2), Nils Burmeister, Julian Schütte und Maurice Ellenberg.

Wrestedts Torschütze Thimo Meyer bleibt am Barumer Neuzugang Yannik-Bo Schlegel (rechts) hängen. © Immo de la Porte

Im Anschluss unterlag die Erstvertretung des TSV Wrestedt/Stederdorf dem Holdenstedter Ligarivalen MTV Barum mit 2:3 (1:1). Die Heimelf aus der 1. Kreisklasse verlangte den Gästen einiges ab und zeigte auch offensiv Spielfreude. Der bärenstarke Keeper Christoph Weiß ließ die Barumer Offensive verzweifeln. Für Wrestedt trafen Finn-Moritz Richter per Eigentor (39.) und Thimo Meyer (89.). Beim Sieger waren Dennis Ohneseit (36.) sowie Daniel Maaß (56., 60.) erfolgreich.

Der TSV hatte zu einer Spendenaktion für die „Hinterbliebenen, Augenzeugen und Rettungskräfte“ der Zeltlager-Tragödie in Toppenstedt (AZ berichtete) aufgerufen. Am Ende stand eine Summe von 690 Euro. Der Erlös vom Kuchenverkauf landete zusammen mit freiwilligen Eintrittsgeldern im Topf. Die Schiedsrichter verzichteten auf ihre Spesen. Auch die Gastvereine steuerten etwas dazu bei. Im Anschluss an ihre Bezirksliga-Staffelmeister-, Saisonabschluss- und Abschiedsfeier hatte auch die scheidende U18 der JSG Aue Wrestedt den verbliebenen Rest ihrer Mannschaftskasse dazugelegt: 280 Euro.



„Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die diese beachtliche Summe ermöglicht haben. Und ausdrücklich bei Oliver Viets, der diese schöne Idee hatte und alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, damit diese auch realisiert wird“, erklärte TSV-Sprecher Eike Kirch am Abend.



Im Testbetrieb gegen gastgebende Teams aus der 2. Kreisklasse war von den Bezirksligisten auch der SV Emmendorf, der beim TV Rätzlingen über ein 1:1-Remis nicht hinauskam. Es trafen Maximilian Meyer (9.) und Emmendorfs Robin Becker (47.).



Bezirksligist VfL Suderburg kam zu einem standesgemäßen 5:1-Erfolg beim FC Oldenstadt durch Tore von Lukas Müller (14.), Lasse Wrede (35., 85.), Christian Pautzsch (45.) und Max Schröder (50.). Ameen Khuder Khalaf hatte den FCO in Führung geschossen (3.).