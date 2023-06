13. Beach Soccer Cup: Teams aus Natendorf und Barum landen auf Platz zwei

Von: Bernd Klingebiel

Nach den Turnierpartien des 13. Beach Soccer Cups stellten sich die siegreichen und platzierten Teams, Uelzens Landrat Dr. Heiko Blume als Schirmherr der Veranstaltung, Natendorfs Bürgermeister Christoph Elbers, Vertreter von Sponsoren sowie die Organisatoren am Sonntagabend zum obligatorischen Abschlussfoto auf. © Privat

Auf dem kreisweit größten Sandspielplatz sind am Sonntagabend (25. Juni) die Entscheidungen gefallen. Beim 13. Beach Soccer Cup des SV Natendorf siegten die Männer von BuK Söhken Lüneburg im Endspiel gegen Fortuna Fliesentisch Natendorf. Bei den Frauen gewann der TSV Stelle das Finale gegen MTV Barum.



Natendorf – Von wegen, die verflixte 13! „Das wird unser bestes Turnier“, wusste es von vornherein der Organisator und Vereinsvorsitzende Matthias Plank bei der Begrüßung. Er lieferte Moderator Hartmut Lenz die Steilvorlage: „Auf die nächsten 13 Jahre!“

Seit der Erstauflage 2009 mit drei Frauen- und 17 Männerteams hat sich das Turnier längst zur sportlichen Super-Sause gemausert – trotz zwei pandemiebedingter Absagen zwischendurch. Diesmal waren zwölf Frauen- und 30 Männerteams am Start, am Freitag zudem 28 Juniorenriegen (AZ berichtete). „Wir hatten insgesamt 2000 Zuschauer“, zog Plank am Abend ein Erfolgsfazit.

Fotostrecke

Bei den Männern war für Vorjahresdebütant und Titelverteidiger Schaumburger Kickers im Viertelfinale gegen den späteren Endspielteilnehmer BuK Söhken Lüneburg Endstation. Auch Los Monstruos Ebstorf scheiterte an den Salzstädtern mit 3:4 im Semifinale. Der Kreisvertreter verlor dann auch das Spiel um Platz drei gegen den amtierenden deutschen Beachsoccer-Meister der Amateure, TuS Sudweyhe.



Trio schießt Fortuna Natendorf ins Finale

Mit Lokalmatador Fortuna Fliesentisch Natendorf um die Torjäger Simon Marks (15 Treffer), Jonathan Alves-Dias (14) und Jan Philipp Geffert (11) schwang sich ein Traditionsteam in bisher unbekannte Höhen auf. Es hatte im hochklassigen Finale gegen die neue Nummer zwei der Ewigen Rangliste, BuK Söhken Lüneburg, aber nach fünfminütiger Verlängerung das Nachsehen – 5:6.



13. Beach Soccer Cup Natendorf - Ergebnisse: Halbfinale:

BuK Söhken Lüneburg - Los Monstruos Ebstorf n.N. 4:3 Fortuna Fliesentisch Natendorf - TuS Sudweyhe 5:3 Spiel um Platz 3:

Los Monstruos Ebstorf - TuS Sudweyhe Endspiel:

BuK Söhken Lüneburg - Fortuna Fliesentisch Natendorf n.V. 6:5 Frauen Halbfinale:

TSV Stelle - Sandkastenfreunde Lüneburg 2:1 Pink Ladies Bemerode - MTV Barum 1:2 Spiel um Platz 3:

Sandkastenfreunde Lüneburg - Pink Ladies Bemerode 3:0 Endspiel:

TSV Stelle - MTV Barum 3:1 Torjäger Männer:

1. Lukas Lüdeke, TuS Sudweyhe 16

2. Jannes Penkert, Morten Ebstorf 15

Simon Marks, Flies. Natendorf 15

Frauen:

1. Selina-Marie Schulz, MTV Barum 15

2. Aissa Hockauf, Pink Ladies 12

3. Alina Prüfer, TSV Stelle 11



Bei den Frauen war der letztjährige Sieger 1. FC Ohmstede nicht am Start. Der MTV Barum, der immer dabei ist, die Ewige Tabelle mit riesigem Vorsprung anführt und mit einer Ausnahme (2012) stets unter den Top Vier landete, griff nach einem erneuten Titel. Beide Sieger der Vorrundengruppen schafften den Einzug ins Finale. In dem traf der MTV auf den elfmaligen Teilnehmer TSV Stelle – und verlor mit 1:3 seine einzige Partie des gesamten Cups.



Matthias Plank: „Wir haben ein tolles Team!“

Vor Turnierbeginn rückte Plank die vielen ehrenamtlichen Helfer in den Mittelpunkt: „Wir haben ein tolles Team!“ Er rief sie in der Sandkiste zusammen. Plank zeichnete besonders verdiente Mitstreiter mit Glaspokal, Reisegutschein oder Tickets für das Open R Festival aus. Die Danksagungen dauerten unerwartet lange, sodass der erste Treffer des Tages von SV Ostedts Hauke Wöllmann gegen IG 13 Natendorf mit 20-minütiger Verspätung fiel. Teams und Fans bejubelten insgesamt heiße 840 Tore.