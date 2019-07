1121 Tore, 225 Schützen, 101 Elfmeter

Zahlen, Fakten und Statistiken. Die AZ beleuchtet die erste Kreisliga-Saison überhaupt des neuen Heide-Wendland-Kreises aus einer anderen Perspektive.

Uelzen/Landkreis – Die Premieren-Spielzeit in der im letzten Sommer gestarteten Fußball-Kreisliga Heide-Wendland ist Geschichte. Und sie brachte einige interessante Zahlen und erstaunliche Statistiken.

1121 Tore fielen in 240 Begegnungen – 4,67 Treffer pro Spiel.

819 Gelbe Karten sprachen die Schiedsrichter aus. Es gab 33 Mal Gelb-Rot, 28 Mal Rot.

225 verschiedene Spieler trafen ins Schwarze. Mit jeweils 18 Akteuren tummeln sich beim Titelträger TuS Barendorf sowie dem TSV Mechtersen/V. die meisten unterschiedlichen Schützen, beim TV Rätzlingen waren es nur zehn.

192 Tore fielen mit Beteiligung von Teutonia Uelzen II. Das ergibt einen Trefferdurchschnitt von 6,4 pro Spiel. Das lag vornehmlich an den 160 Gegentoren des Ligaletzten. Dahinter folgen der TuS Neetze (171 Tore/Durchschnitt 5,7) und TV Rätzlingen (153/5,1).

131 „Buden“ knipste Vizemeister TuS Neetze und damit die meisten in der Liga (Schnitt 4,4). Dahinter reihen sich TuS Barendorf (118/3,9) und der Ligadritte MTV Römstedt (107/3,6) ein. Auf der Gegenseite schluckte Teutonia II 160 Gegentore (5,3). Löchrig präsentierte sich auch Rätzlingens Abwehr (101/3,4).

116 Treffer fielen lediglich in den Spielen mit Beteiligung des TSV Mechtersen/V. (Schnitt 3,87 pro Spiel). Dicht dahinter folgen der SV Zernien (118/3,93) sowie die SV Scharnebeck (125/4,17). Erstaunlich, denn die SVS hat den Toptorjäger der Liga, Christoph Fricke, in ihren Reihen.

111 der 240 Partien endeten mit Heimsiegen (46,3 Prozent). 97 Mal setzten sich die Gastmannschaften durch (40,4 Prozent), 32 Spiele blieben unentschieden (13,3 Prozent).

103,8 Minuten hielt das Abwehrbollwerk des MTV Römstedt im Schnitt dicht, um eines seiner nur 26 Gegentore zu kassieren. Damit stellt der Kreisvertreter das abwehrstärkste Team der Liga. Dahinter folgen Barendorf (87,1 Minuten/31 Gegentore) sowie die SV Scharnebeck (67,5/40).

101 Elfmeter pfiffen die Schiedsrichter. 85 (oder auch 84,2 Prozent) davon wurden verwandelt, zehn gehalten, sechs verschossen. Bruno Schleiss (TuS Barendorf) und Viktor Mateev (MTV Dannenberg) trafen jeweils sechsmal vom Punkt, dahinter folgen mit Till Schütt (SV Lemgow/D.), Dominique-Patrick Gödecke (TSV Mechtersen/V.) und Michael Kühn (TuS Neetze) drei Spieler mit je fünf verwandelten Strafstößen. Torwart Pascal Mnich (FC Oldenstadt) pariert vier Elfmeter, Nico Schwab (SC 09 Uelzen) sowie Oliver Lange (Teutonia Uelzen II) je zwei.

84,4 Minuten benötigte Teutonia II (32 Saisontreffer) im Schnitt für ein eigenes Tor. Dahinter folgen Mitabsteiger SV Zernien (38 Tore/71,1 Minuten) sowie MTV Dannenberg (47/57,5).

42 Punkte erbeutete Barendorf auf fremden Plätzen und führt auch in der Statistik „auswärtsstärkstes Team“ die Liga an. Neetze (37 Zähler) sowie Römstedt (32) konnten nicht ganz mithalten.

40 Zähler sammelten jeweils Neetze und Barendorf im zweiten Teil der Serie ein. Aufgrund des besseren Torverhältnisses rangieren aber die Neetzer in der Rückrundentabelle auf Platz eins. Dritter ist Römstedt (37).

39 Punkte heimste Barendorf in der Hinrunde ein und feierte die Herbstmeisterschaft. Sechs Punkte schlechter mit 33 Zählern schnitten bis dahin der MTV Römstedt und der TuS Neetze ab, wobei die Römstedter aufgrund des Torverhältnisses die Nase vorn hatten.

39 Mal traf Christoph Fricke (Scharnebeck) und krallte sich die Torjägerkanone. Die Silbermedaille schnappte sich Neetzes Guido-Christer Schierle (37), Bronze ging an Marten Gehrke (33/TuS Woltersdorf). Aus Kreissicht war Angelo Samba vom MTV Römstedt mit 25 Buden am erfolgreichsten, es folgen Lukas Burghardt (21/Union Bevensen) und Patrick Dreyer (18/FC Oldenstadt).

38 Punkte vor eigenem Anhang küren Römstedt zum heimstärksten Team (zwölf Siege, zwei Remis, eine Niederlage). Barendorf (37) und Neetze (36) haben knapp das Nachsehen.

22 Mal stand es nach dem Schlusspfiff 2:1. Damit ist dieses Ergebnis das am häufigsten erzielte; dahinter folgen das 3:2 (19), 2:0 und 3:1 (jeweils 16) sowie 4:0 (15).

22 Mal, thronte Barendorf an der Tabellenspitze – nach den ersten beiden Spieltagen sowie von Runde 11 bis 30. Immerhin auf fünf Spitzenpositionen brachte es Neetze (5. – 9. Spieltag), zwei Mal besetzte die SV Lemgow/Dangenstorf Rang eins (3. und 4. Spieltag) und einmal Scharnebeck (10. Spieltag).

22 Eigentore fielen in 240 Spielen.

20,6 Minuten benötigte Neetze im Schnitt, um ein Tor zu erzielen. Barendorf (22,9), Römstedt (25,2) sowie Scharnebeck (30,4) stellten ihre Anhänger ein wenig länger auf die Geduldsprobe.

17 Mal hintereinander sieglos blieb Teutonia II zwischen dem 1. und 16. Spieltag (16 Niederlagen/1 Remis). Nicht ganz so schwarze Serien legten Lemgow/D. (12 Mal sieglos/14. – 25. Spieltag/9 Niederlagen/3 Remis), Rätzlingen (11 Mal/12. – 22./8/3) und Zernien (11 Mal/14. – 24./6/5) hin.

16,9 Minuten dauerte es im Schnitt nur, bis der Ball im Netz von Teutonia II einschlug. Knapp zehn Minuten länger dauerte es beim TV Rätzlingen (26,7). Die SV Lemgow/D. und Dannenberg zogen alle 32,9 Minuten lange Gesichter.

15 Treffer in einem Spiel fielen am 26. Mai 2019 zwischen Römstedt und Teutonia II. Das 15:0 des MTV bedeutete zugleich den höchsten Saisonsieg in der Liga. Zudem gab es noch drei weitere dreistellige Erfolge: Teutonia Uelzen II gegen Römstedt (0:10 am 11. Oktober 2018) und Union Bevensen (0:10/20. April 2019) sowie MTV Dannenberg gegen die SV Scharnebeck (1:10/02. Juni 2019).

14 Siege am Stück und somit die längste Siegesserie glückte dem TuS Barendorf (zwischen dem 4. und 18. Spieltag). Dahinter reihen sich Neetze (zehn Siege vom 21. bis zum 10. Spieltag) und die SV Scharnebeck (8 Siege/3. – 10. Spieltag) ein.

14 Mal in Folge ungeschlagen blieb Römstedt zwischen dem 3. und 16. Spieltag (11 Siege/3 Unentschieden). Die zweitbeste Serie feierte Neetze zwischen dem 19. und 30. Spieltag (13 Mal unbesiegt/11 Siege/2 Remis), gefolgt von Barendorf (11 Mal ungeschlagen/10 Siege/1 Remis).

9 Zähler sammelte der SV Zernien lediglich im zweiten Saisonabschnitt und tummelt sich damit auf der Schlussposition der Rückrundentabelle. Nur unwesentlich besser schnitten Teutonia II und Lemgow/D. ab (10).

9 Remis bedeuten den Titel des Unentschiedenkönigs für Union Bevensen. Silber geht an Zernien (7), Bronze teilen sich SC Uelzen und TV Rätzlingen (jeweils 6).

7 Punkte erkämpfte sich Teutonia II vor eigenem Publikum und ist damit heimschwächstes Team. Zernien (10 Punkte) sowie Dannenberg (13) folgen auf den Rängen.

7 Niederlagen am Stück kassierte Teutonia II zwischen dem 1. und 8. Spieltag und liegt auch in dieser Negativbilanz ganz weit vorn. Platz zwei geht an Zernien (fünf Niederlagen am Stück/3. – 7. Spieltag).

4 magere Punkte sammelte Teutonia II in der Fremde und stellt damit auch das auswärtsschwächste Team. Nicht wesentlich besser präsentierten sich Rätzlingen (8 Punkte) sowie Zernien (9).

1,3 lautet Scharnebecks Quotient in der Fairnesstabelle. 36 Gelbe Karten sowie ein gelb-roter Karton stehen lediglich zu Buche. Dahinter folgt mit dem MTV Römstedt ein Uelzener Vertreter (Quotient 1, 46/44 Mal Gelb). Bemerkenswert: Nur die Römstedter sowie Barendorf kassierten während der Saison nicht einen einzigen Platzverweis. Am schlechtesten schnitt Zernien ab (81 x Gelb/4 x Gelb-Rot/1 x Rot) mit einem Quotienten von 3,26.

1 einziger Punkt war die Ausbeute der Uelzener Teutonen im ersten Teil der Saison. Damit rangieren sie ganz hinten in der Hinrundentabelle. Davor platzierten sich der TV Rätzlingen und SV Zernien mit jeweils zehn Zählern.

VON MICHAEL KLINGEBIEL