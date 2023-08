HSV-Traditionsteam mit Ailton und Thomas Helmer zu Gast in Jastorf

Von: Arek Marud

Im Jastorfer Kader gibt es auch einige HSV-Fans. Die Vorfreude bei den TSV-Kickern auf das Spiel gegen die Traditionsmannschaft am kommenden Sonnabend steigt (von links): Moritz Hutmann, Torben Schulz, Dirk Ranglack, Marcel Claus, Karsten Schwochow, Friedrich Strampe und Luan Morena. © Privat

Das Geheimnis um die Helden von einst ist gelüftet. Im Aufgebot der Fußball-Traditionsmannschaft des Hamburger SV für das Jubiläumsspiel am Sonnabend, 16 Uhr, in Jastorf stehen Spieler wie der inzwischen 76-jährige und noch immer topfitte Peter Nogly. Er ist deutscher Meister von 1979 und Europapokalsieger mit dem HSV.

Jastorf - Auch Torwart Sascha Kirschstein (23 Bundesliga-, drei Champions-League-Einsätze) und Michael Oenning (früherer Cheftrainer) sind eingefleischten Fans ein Begriff. Und natürlich – Ailton! Der kultige „Kugelblitz“, der 2004 mit Werder Bremen Double und Torjägerkanone gewann, war im Januar 2006 für ein halbes Jahr von Besiktas Istanbul an die Rothosen ausgeliehen.

Im Kader steht überraschend auch Thomas Helmer. Der 68-fache Nationalspieler, Europameister von 1996, dreifache deutsche Meister und UEFA-Pokal-Sieger hat gar keine HSV-Vergangenheit. Aber er wohnt in der Elbmetropole und kickt ab und an für die Traditionself.



Jastorfer Legenden



Auch auf Jastorfer Seiten wird so manch eine Vereinslegende dabei sein. So wie der 51-jährige Tomasz Szymczak und Markus Niebuhr (50). Der Keeper reist extra aus Lübeck an. Auch Oldie und Ü50-Kicker Michael Scharnhop, Maxim Töws (Reppenstedter Altherren), Barums Keeper Loris Guder, Achim Schlote und Florian Schlie lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen.



Mit dabei ist natürlich Marcel Claus. Der Trainer der 1. Herren des TSV Jastorf ist bekennender HSV-Fan, muss aber bedauern, dass keiner seiner Lieblingsspieler Romeo Castelen, Mehdi Mahdavikia und Marcell Jansen zum Spiel-Kader zählt, den Ehrenliga-Koordinator Jürgen Ahlert am Dienstagabend bekannt gab.



Die Hamburger Traditionsmannschaft wurde 2021 neu strukturiert, um ehemalige Spieler in den Verein einzubinden, Identifikation zu schaffen und bei Benefizkicks und Hallenturnieren mitzumischen. Oder eben bei handverlesenen Vereinsjubiläen wie dem des TSV Jastorf, der 2021 sein 100-jähriges Bestehen hatte und wegen Corona das damals vereinbarte Spiel absagen und erst jetzt nachholen kann.



Claus hofft auf einen unvergesslichen Nachmittag. „Wir wollen Spaß haben und uns etwas abgucken. Es soll ein Spiel sein, das in Erinnerung bleibt.“ Sein einziger sportlicher Wunsch: „Sie werden uns etwas vorführen. Ich möchte nicht, dass wir zweistellig verlieren.“



Den Anstoß zu dem Spiel über 2x35 Minuten wird Bad Bevensens Bürgermeister Jürgen Schlieckau ausführen. Etwa 40 Helfer sind rund um die Partie involviert. Die Freiwillige Feuerwehr Jastorf regelt den Verkehr vor Ort. Den Besuchern steht ein kostenloser Parkplatz am Sportplatz zur Verfügung. Die beiden Teams werden von Auflaufmannschaften aufs Spielfeld begleitet. Schon um 13 Uhr wird ein Jugend-Vorspiel angepfiffen. Neben einer Tombola mit attraktiven Preisen steigt im Anschluss ab 19.30 Uhr eine Dorfparty.



Eine Karte kostet sieben Euro und ermäßigt vier. Tickets im Vorverkauf unter www.tsv-jastorf.de.



Der Kader der HSV-Traditionsmannschaft für das Spiel in Jastorf: Sascha Kirschstein, Marco Müller, Torben Jeglin, Boris Leschinski, Bernd Bressem, Peter Nogly, Tolgahan Kilit, Uwe Eplinius, Nils Boldt, Jens-Peter Fischer, Marco Theetz, Danny Hrubesch, Jan Hildebrandt, Ingo Dammann, Michael Oenning, Ralph Jester, Ervin Lamce, Andreas Hammer, Ailton, Thomas Helmer.

Der Jubiläumsfahrplan:

13 Uhr: Jugendspiel JSG Röbbelbach U18 - TuS Neetze.

15 Uhr: Kaffee und Kuchen.

16 Uhr: TSV Jastorf - HSV-Traditionself.

18 Uhr: Gemeinsames Essen der Mannschaften; anschließend lockerer Austausch und Talk mit den HSV-Spielern.

19 Uhr: Ausgabe der Tombola-Preise.

19.30 Uhr: Dorfparty mit DJ Benny.