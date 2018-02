„Das wird eine Riesen-Show“: Charr soll WM-Titel in den USA verteidigen

Manuel Charr soll seinen Titel in Chicago verteidigen.

Boxweltmeister Manuel Charr aus Köln muss seine erste Titelverteidigung gegen den Puerto-Ricaner Fres Oquendo in den USA bestreiten.

Toronto - Das hat die Versteigerung des Schwergewichtskampfes am Freitag im kanadischen Toronto ergeben. Oquendos Team sicherte sich die WBA-WM für 600 000 Dollar, teilte das Management von Charr mit. Der Kampf soll am 4. Mai in Chicago ausgetragen werden. Versteigert musste das Duell werden, weil sich beide Seiten zuvor nicht über die Modalitäten des Kampfes einigen konnten.

„Natürlich hätten wir den Kampf gerne nach Deutschland geholt“, sagte Bernd Trendelkamp, der für Charrs Promoter Global Sports Management an der Versteigerung teilnahm. „Wir hatten ohnehin vor, Manuel früher oder später in den USA zu präsentieren. Das ist seine Chance, sich dort mit einer starken Leistung einen Namen zu machen.“ Der 44-jährige Oquendo hat seit mehr als dreieinhalb Jahren nicht geboxt. Sein letzter Kampf war das verlorene WM-Duell gegen den Usbeken Ruslan Chagaev im Juli 2014.

Der in Köln lebende Syrer Charr hatte den WM-Titel im November vergangenen Jahres durch einen Punktsieg über den Russen Alexander Ustinow gewonnen. „Chicago ist eine tolle Stadt, und ich habe viele Fans in den USA“, sagte Charr. „Das wird eine Riesen-Show und ein tolles Erlebnis.“

dpa