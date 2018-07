Wimbledon: Federer startet souverän - auch Kohlschreiber und Petkovic weiter

Gruß ins Publikum: Roger Federer hat seine Mission Titelverteidigung in Wimbledon erfolgreich gestartet.

Ohne Probleme hat Roger Federer die erste Runde in Wimbledon überstanden. Auch Philipp Kohlschreiber gibt sich keine Blöße. Andrea Petkovic beweist Kämpferherz.

Wimbledon - Ein starkes deutsches Trio, ein souveräner Roger Federer: Am ersten Tag des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon haben Philipp Kohlschreiber, Andrea Petkovic und Marathon-Mann Jan-Lennard Struff die zweite Runde erreicht. Daneben legte auch Titelverteidiger und Rekordsieger Federer bei der Jagd nach seinem neunten Triumph im Rasen-Mekka einen Auftakt nach Maß hin.

Mit 6:1, 6:4, 6:4 gewann der Schweizer "Maestro" in nur 79 Minuten gegen den Serben Dusan Lajovic. "Ich habe mich direkt wieder wie zu Hause gefühlt", sagte Federer: "Ich bin sehr zufrieden."

Kohlschreiber beendet schwarze Serie

Derweil schaffte Kohlschreiber erstmals seit vier Jahren wieder den Sprung in Runde zwei. Der an Nummer 25 gesetzte Augsburger bezwang in seinem Auftaktmatch den Russen Jewgeni Donskoi mühelos 6:2, 6:4, 7:5.

Struff bewies gegen den Argentinier Leonardo Mayer dagegen Comeback-Qualitäten und feierte seinen ersten Sieg in London seit seiner Wimbledon-Premiere 2013. Nach 0:2-Satzrückstand schaffte der Warsteiner in einem Match mit gleich drei extrem umkämpften Tiebreaks die Wende und gewann am Ende nach 3:34 Stunden 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:1. Qualifikant Yannick Maden dagegen war bei seinem Grand-Slam-Debüt wie erwartet chancenlos gegen den US-Aufschlagriesen John Isner und verlor 2:6, 6:7 (4:7), 5:7.

Petkovic ringt favorisierte Gegnerin nieder

Bei den Frauen zog Petkovic als erste Deutsche in die nächste Runde ein. Die Darmstädterin, derzeit nur noch die Nummer 95 der Weltrangliste, bezwang in Runde eins die leicht favorisierte Chinesin Zhang Shuai (Nr. 31) 6:4, 4:6, 6:2. "Ich spiele im Moment einfach wieder besser", sagte Petkovic anschließend: "Ich habe mir keinen Stress gemacht und hatte stets die Lösungen A, B und C im Kopf."

Pektovic trifft nun auf die Belgierin Yanina Wickmayer, die zuvor Mona Barthel (Neumünster) 7:5, 6:4 besiegt hatte. Außer Barthel verpasste auch Antonia Lottner (Düsseldorf) ihren ersten Matcherfolg bei einem Grand-Slam-Turnier knapp. Die 21-Jährige, die sich über die Qualifikation zum zweiten Mal nach den US Open 2016 ins Hauptfeld eines Major-Turniers gekämpft hatte, unterlag gegen Jewgenija Rodina (Russland) 6:3, 5:7, 4:6.

Die deutschen Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Angelique Kerber (Kiel/Nr. 11) greifen am Dienstag ins Geschehen ein. Während Zverev dabei mit dem Weltranglisten-752. James Duckworth (Australien) eine vermeintlich leichte Auftakthürde vor der Brust hat, geht es für Kerber in einem Duell zweier ehemaliger Wimbledon-Finalistinnen gegen die Russin Wera Swonarewa. Dazu bestreiten Eastbourne-Sieger Mischa Zverev, Maximilian Marterer (Nürnberg) und Carina Witthöft (Hamburg) ihre Erstrundenmatches.

