Wie die Freundschaft zwischen Boris Becker und Jürgen Klopp entstanden ist

Von: Marco Büsselmann

Boris Becker und Jürgen Klopp sind schon mehrere Jahre befreundet. © picture alliance/dpa, Sven Hoppe; Zac Goodwin; Fotomontage HEADLINE24

Tennis-Legende Boris Becker und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp verbindet eine langjährige Freundschaft. Lesen Sie hier, wie diese entstanden ist:

Tennis-Legende Boris Becker hat das vergangene Jahr fast acht Monate in Haft verbracht. Im britischen Huntercombe-Gefängnis durfte Becker zwei Besuche pro Monat bekommen, wie er im ersten Interview nach seiner Entlassung beim TV-Sender Sat.1 verrät. „Der Governor hat sich überlegt, ob der Gast erlaubt ist oder nicht“, so Becker. So hat beispielsweise ein geplanter Besuch von Jürgen Klopp nicht geklappt. Boris Becker und Jürgen Klopp verbindet eine langjährige Freundschaft – HEIDELBERG24 verrät, wie diese entstanden ist.

Nachdem Becker über Silvester Urlaub auf der Insel São Tomé gemacht hat, ist er aktuell als Tennis-Experte beim TV-Sender Eurosport zu sehen. (mab)