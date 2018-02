Weltcup-Rekordsieger Schlierenzauer kehrt zurück ins österreichische Team 

Der Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer kehrt für den finalen Wettbewerb zurück in Österreichs Team.

Pyeongchang - Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer kehrt für das Olympia-Teamspringen von der Großschanze in Pyeongchang wieder in das Aufgebot der Österreicher zurück. Der 28 Jahre alte Tiroler soll bei dem Wettbewerb am Montag (13.30 Uhr MEZ) an dritter Position springen, wie aus der Startliste des Ski-Weltverbandes FIS hervorgeht. Im Einzel hatte Schlierenzauer noch pausieren müssen, weil er bei der internen Qualifikation der ÖSV-Adler scheiterte. Im Vergleich zum Einzel verlor Clemens Aigner seinen Platz. Weltmeister Stefan Kraft ist Startspringer, Michael Hayböck soll das Team von Trainer Heinz Kuttin als Schlussmann zum Erfolg führen.

dpa