Weitsprung-Finale bei den European Championships – alle Infos zur Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Malaika Mihambo ist bei der WM in Eugene zu Gold gesprungen. © Michael Kappeler/dpa

Am Donnerstag steigt bei den European Championships das Weitsprung-Finale der Frauen. Lesen Sie hier, wie Sie den Wettbewerb live im TV verfolgen können:

Mehr zum Thema European Championships in München: Weitsprung-Finale live im TV und Stream

Die European Championships in München begeistern aktuell Sport-Deutschland! Am Donnerstag (18. August) findet im Olympiastadion das Weitsprung-Finale der Frauen statt. Als Top-Favoritin gilt Olympiasiegerin Malaika Mihambo aus Oftersheim.

Malaika Mihambo bei den European Championships – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie sie das Weitsprung-Finale der Frauen live im TV und Stream schauen können.

Mihambo hat in diesem Jahr bereits die Deutsche Meisterschaft und die Weltmeisterschaft geholt. Nun will sie ihr Traumjahr mit dem dritten Titel in Folge krönen. (nwo)