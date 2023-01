Vierschanzentournee im Liveticker: Granerud will den Grundstein fürs Finale legen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Halvor Egner Granerud steht kurz vor dem Gesamtsieg in der Vierschanzentournee. © Georg Hochmuth/dpa

Die Vierschanzentournee 2022/23 wird am Donnerstag fortgesetzt. In Bischofshofen findet die Qualifikation für das Abschlussspringen statt. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Bischofshofen - Die Vierschanzentournee 2022/23 ist an ihrer letzten Station angekommen. In Bischofshofen findet der Abschluss des Skispringen-Highlights statt. Die Qualifikation beginnt um 16:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Am Donnerstag will der Führende in der Tournee-Gesamtwertung, Halvor Egner Granerud, den Grundstein für ein erfolgreiches Finale legen. Der Norweger führt nach dem Bergiselspringen in Innsbruck mit 23,3 Punkten vor dem Polen Dawid Kubacki. Der Gesamtsieg ist ihm damit nur noch schwer zu nehmen.

Vierschanzentournee im Liveticker: Granerud dank starkem 2. Durchgang auf Kurs „Gesamtsieg“

Nach einem starken 1. Durchgang von Kubacki in Innsbruck, nach dem er mit 12,8 Punkten vor Granerud führte, kam der Norweger eindrucksvoll zurück und verkürzte auf 3,5 Punkte. Die Hoffnungen des Norwegers auf den Grand Slam machte der Pole zwar zunichte, doch der überragende zweite Sprung von Granerud verschaffte dem Norweger ein komfortables Polster.

Mehr zum Thema Vierschanzentournee 2022/23: Der Zwischenstand der Gesamtwertung

Für die deutschen Springer geht es in Bischofshofen nur noch um Schadensbegrenzung. Karl Geiger, der in Innsbruck die Qualifikation verpasste, will am Donnerstag noch einmal sein Können beweisen und auch Andreas Wellinger ist zu mehr in der Lage. Einzig Jungstar Philipp Raimund kann mit seinem bisherigen Auftreten zufrieden sein, der 22-Jährige kam bei allen drei Springen unter die Top 15.

Vierschanzentournee im Liveticker: DSV-Adler hoffen auf ein versöhnliches Ende

Dazu werden wieder Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Constantin Schmid an den Start gehen. Im deutschen Lager hofft man auf ein versöhnliches Ende der Tour: „Es ist eine schwierige Situation für uns, aber wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken“, so Bundestrainer Stefan Horngacher nach Innsbruck.

Bevor es am Freitag ein letztes Mal um Punkte geht, müssen alle Athleten die Qualifikation meistern. Um 16:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

dg/truf