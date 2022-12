Vierschanzentournee heute im Liveticker: Wie starten die Favoriten in Oberstdorf?

Von: Tobias Ruf

Vierschanzentournee: Karl Geiger ist zum Auftakt nur Außenseiter. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Die Vierschanzentournee 2022/23 beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf. Die Favoriten auf den Gesamtsieg müssen eine erste Standortbestimmung setzen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oberstdorf - Die Vierschanzentournee 2022/23 öffnet wie gehabt in Oberstdorf ihre Pforten. Das Skispringen-Highlight beginnt mit der Qualifikation am 28. Dezember. Um 16:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Vierschanzentournee mit dabei.

Der erste Härtetest bei der Vierschanzentournee 2022/23 birgt jede Menge Risiken für die Favoriten auf den Gesamtsieg. Nur 50 Athleten qualifizieren sich für das Auftaktspringen am 29. Dezember. Wer in der Qualifikation scheitert, hat keine Chance mehr auf eine Top-Platzierung in der Gesamtwertung.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Sieben DSV-Adler mit dabei

Sieben deutsche Skispringer bestreiten die komplette Vierschanzentournee 2022/23. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Philipp Raimund, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Pius Paschke.

Sie kämpfen in der Audi Arena in Oberstdorf um die Qualifikation für das erste Springen der Vierschanzentournee. 50 Athleten kommen in den 1. Durchgang, dort unterscheidet sich der Modus im Vergleich zum Weltcup.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Anderer Modus, höheres Risiko

Bei der Vierschanzentournee treten die Springer in 25 K.o.-Duellen gegeneinander an. Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle.

Die 25 Sieger der Duelle und die fünf besten Verlierer erreichen dann das Finale. Zunächst gilt es aber, die Qualifikation zu meistern. Die Favoriten auf den Qualifikationssieg und eine entsprechend gute Ausgangslage sind die altbekannten Topathleten der laufenden Saison.

Dawid Kubacki aus Polen kommt als Führender des Gesamtweltcups ins Allgäu und ist der Topfavorit auf den Gesamtsieg. Zudem überzeugten im Laufe der Saison der Slowene Anze Lanisek, Stefan Kraft aus Österreich und Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Karl Geiger ist die große deutsche Vierschanzentournee-Hoffnung. Der Oberstdorfer gilt aber nur als Außenseiter. Hier geht es zur Startliste

