Vierschanzentournee heute im Liveticker: Ohne Druck an den Schicksalsberg

Von: Tobias Ruf

Vierschanzentournee: Der Fokus richtet sich auf Innsbruck. Dort will Andreas Wellinger an seine guten Leistungen anknüpfen. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Die Vierschanzentournee 2022/23 wird am Dienstag fortgesetzt. In Innsbruck steht die Qualifikation für das Bergiselspringen an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Innsbruck - Die Vierschanzentournee 2022/23 ist in Österreich angekommen. Mit Innsbruck ist die dritte Station des Skispringen-Highlights erreicht. Am Dienstag beginnt die Qualifikation um 13:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zur Vierschanzentournee mit dabei.

Die deutschen Skispringer können dann ohne Druck die ungeliebte Schanze am Bergisel in Angriff nehmen. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die eigenwillige Anlage in Innsbruck zum viel zitierten „Schicksalsberg der Deutschen“. Hier platzten nicht selten die Träume auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Bundestrainer hakt Gesamtsieg ab

In diesem Jahr hat sich das Thema Tournee-Sieg bereits nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen für die deutschen Springer erledigt. Karl Geiger und Andreas Wellinger lagen vor dem ersten Tag des Jahres noch in Lauerstellung. Die Rückstände auf die Spitze sind inzwischen aber zu groß.

„Wir sind weit weg vom Tournee-Sieg. Um den Gesamtsieg brauchen wir uns keine großen Gedanken mehr zu machen. Wir müssen schauen, dass wir den Bergisel in den Griff kriegen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher nach der Enttäuschung von Garmisch.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Podest in Reichweite

Für Geiger und Wellinger ist der dritte Platz in der Gesamtwertung noch greifbar, das wird für die beiden Stationen in Österreich das primäre Ziel sein. Zudem gehen wie schon während der gesamten Vierschanzentournee Philipp Raimund, Andreas Wellinger, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler an den Start.

50 Athleten qualifizieren sich für das Bergiselspringen am Mittwoch. Der Fokus richtet sich auf die zwei Dominatoren der Tournee. Halvor Egner Granerud hat beide Springen gewonnen, führt die Gesamtwertung an und will in Innsbruck einen weiteren Schritt in Richtung seines ersten Tourneesieges nehmen. Sein großer Rivale ist der Pole Dawid Kubacki, der als einziger Kontrahent noch auf Schlagdistanz liegt.

Zunächst müssen aber auch die Favoriten die Qualifikation meistern. Um 13:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf