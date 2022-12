Vierschanzentournee: Geiger und Wellinger mit großen Problemen, Kubacki schlägt zurück

Von: Tobias Ruf

Teilen

Vierschanzentournee: Karl Geiger wurde nur 30. in der Qualifikation von Garmisch. © picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Die Vierschanzentournee 2022/23 wurde am Samstag fortgesetzt. An Silvester fand traditionell die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt. Die deutschen Adler blieben hinter den Erwartungen zurück.

Garmisch-Partenkirchen - Die zweite Station der Vierschanzentournee 2022/23 ist Garmisch-Partenkirchen. Am Samstag wurde die Qualifikation für das Neujahrsspringen ausgetragen. Karl Geiger zeigte eine enttäuschende Vorstellung, auch Andreas Wellinger hatte zu kämpfen. Im Duell der Favoriten hatte Dawid Kubacki die Nase vorne.

Nach dem erfolgreichen Start in die Vierschanzentournee haben die deutschen Skispringer den ersten kleineren Rückschlag hinnehmen muss. In der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sprangen die zwei besten DSV-Adler der Gesamtwertung der Konkurrenz deutlich hinterher.

Vierschanzentournee: Geiger mit großen technischen Problemen

Andreas Wellinger kam nach einem durchwachsenen Sprung nur auf den 19. Rang. Karl Geiger hatte große Probleme, sprang vom Tisch weg unsauber und wurde nur 30. Bester Deutscher wurde Philipp Raimund, der seinen guten Eindruck aus Oberstdorf bestätigte und knapp vor Constantin Schmid auf den neunten Rang kam.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg zeigten auch in der Qualifikation von Garmisch wieder starke Leistungen. Dawid Kubacki, Dritter der Gesamtwertung, gewann hauchdünn vor dem Slowenen Anze Lanisek und dessen Landsmann Timi Zajc.

Halvor Egner Granerud, der in Oberstdorf gewann, wurde Sechster. Piotr Zyla wurde Zweiter und bestätigte seine gute Form vom Auftaktspringen.

Insgesamt sind beim Neujahrsspringen zehn deutsche Adler mit dabei. Aus der nationalen Gruppe schafften Martin Hamann, Felix Hoffmann und Luca Roth die Qualifikation, die sieben Weltcupstarter kamen allesamt durch.

Vierschanzentournee: Der Endstand der Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen

1. Dawid Kubacki (Polen) 143.2 Punkte 2. Anze Lanisek (Slowenien) - 1.2 3. Timi Zajc (Slowenien) - 4.1 9. Philipp Raimund (Deutschland) - 15.5 10. Constantin Schmid (Deutschland) - 16.4 14. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 18.4 14. Stephan Leyhe (Deutschland) - 18.4 19. Andreas Wellinger (Deutschland) - 23.0 28. Felix Hoffmann (Deutschland) - 33.8 29. Martin Hamann (Deutschland) - 34.1 30. Karl Geiger (Deutschland) - 34.9 37. Pius Paschke (Deutschland) - 38.3 49. Luca Roth (Deutschland) - 47.7 55. David Siegel (Deutschland) - 49.6 56. Finn Braun (Deutschland) - 49.7 DSQ Simon Spiekow (Deutschland) Disqualifiziert

Das gesamte Ergebnis

Am Sonntag geht es bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen weiter. Um 14:00 Uhr beginnt das Neujahrsspringen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Vierschanzentournee: Die Qualifikation im Liveticker

Fazit: Dawid Kubacki gewinnt mit einem starken Sprung und setzt den Führenden der Gesamtwertung unter Druck. Granerud wird nur Sechster und muss sich morgen steigern, wenn er seine Spitzenposition halten will. Die deutschen Adler hatten ihre Schwierigkeiten heute. Bester DSV-Springer ist Philipp Raimund als Neunter. Andreas Wellinger wird nur 19., Karl Geiger gar nur 30.

Qualifikation: Dawid Kubacki meldet seinen Anspruch auf den Gesamtsieg hier deutlich an. 140.5 Meter sind der Sieg in der Qualifikation für den Polen.

Qualifikation: Nur noch zwei Springer sind oben. Anze Lanisek springt starke 138 Meter und meldet sich nach der Enttäuschung aus Oberstdorf zurück. Der Slowene geht in Führung.

Qualifikation: Halvor Egner Granerud geht auch nicht an Zajc vorbei, das sind 134,5 Meter. Der Norweger ist damit nur Vierter.

Qualifikation: Stefan Kraft meistert die Qualifikation heute souverän und geht auf den achten Rang. Jetzt kommt Granerud.

Qualifikation: Manuel Fettner kommt nah ran an Zajc und geht auf 137 Meter. Piotr Zyla springt bei schlechteren Verhältnissen 135,5 Meter und liegt hauchdünn hinter dem Slowenen.

Qualifikation: So, jetzt kommt Karl Geiger. Garmisch zählt nicht zu seinen Lieblingsschanzen. Das bestätigt sich hier, er quält sich durch und landet schon bei 119 Metern. Er ist qualifiziert, aber der derzeit 24. Platz ist eine Enttäuschung.

Qualifikation: Timi Zajc liegt weiter klar an der Spitze. Der Slowene hatte super Verhältnisse und einen guten Sprung.

Qualifikation: Andreas Wellinger hat uns auch schon mehr gezeigt heute. 126,5 Meter für den Deutschen, er ist damit nur Zehnter derzeit. Zufrieden ist Wellinger damit nicht.

Qualifikation: Pius Paschke enttäuschte in Oberstdorf und hat auch hier Probleme. 119,5 Meter reichen für die Qualifikation, mehr aber auch nicht.

Qualifikation: Kamil Stoch zeigt eine solide Vierschanzentournee bislang und geht mit 132,5 Metern auf den zweiten Platz.

Qualifikation: Ryoyu Kobayashi hat ihr im vergangenen Jahr gewonnen. Aber der Japaner hat große Probleme in dieser Saison. Das setzt sich heute fort. Er ist zwar qualifiziert, aber als derzeit 15. klar hinter der Spitze.

Qualifikation: Timi Zajc aus Slowenien hat hervorragende Bedingungen und nutzt diese auch. 138,5 Meter sind die klare Führung.

Qualifikation: 17 Springer kommen noch, wir sehen gleich die besten Skispringer der Welt.

Qualifikation: So, jetzt kommt Markus Eisenbichler. Er hat sich gut von der Enttäuschung aus Oberstdorf erholt und zeigt uns bei guten Verhältnissen 131 Meter. Das ist zunächst der vierte Platz.

Qualifikation: Lovro Kos aus Slowenien wurde Dritter im letzten Jahr und zeigte einen starken Trainingssprung. Er ist Siebter der Gesamtwertung der Vierschanzentournee und geht hier auf 128,5 Meter. Er ist Sechster und sicher qualifiziert.

Qualifikation: Pawel Wasek sprengt die deutsche Party und ist Dritter. Da Giovanni Bresadola aus Italien seinen Sprung verpatzt, rutscht Luca Roth unter die Top 50 und ist morgen dabei.

Qualifikation: Constantin Schmid hatte in Oberstdorf große Probleme. Mit der Schanze hier in Garmisch kommt er besser zurecht und zeigt uns hier ebenfalls 128 Meter. Schmid ist Zweiter, drei Deutsche führen.

Qualifikation: Stephan Leyhe hat bei dieser Vierschanzentournee noch Luft nach oben. Heute ist das solide, mehr aber auch nicht. 128 Meter, er liegt

Qualifikation: Die Hälfte der Qualifikation ist absolviert. Das Niveau wird jetzt steigen, die besten Athleten der laufenden Saison kommen noch.

Qualifikation: Raimund hat keine guten Verhältnisse, holt da aber sehr viel raus. 126,5 Meter bei starkem Rückenwind, das ist die Führung.

Qualifikation: Gleich sehen wir dann Philipp Raimund, der im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat.

Qualifikation: Gregor Deschwanden aus der Schweiz geht an die Spitze. Fatih Arda Ipcioglu aus der Türkei springt 115 Meter und wird die Qualifikation wohl verpassen.

Qualifikation: 27 Springer sind unten, 40 sehen wir noch. Zwei Deutsche sind schon qualifiziert, sieben kommen noch.

Qualifikation: Der Wind ist wechselhaft, immer wieder drückt etwas Rückenwind in die Anlage. Fair ist der Wettkampf dennoch bislang.

Qualifikation: Sieben Deutsche stehen noch oben, als nächsten sehen wir dann Philipp Raimund.

Qualifikation: Hoffmann und Hamann sind beim Neujahrsspringen dabei, sie haben die Qualifikation geschafft.

Qualifikation: Wir haben einen Führungswechsel. Vilho Palosaari aus Finnland geht auf 129,5 Meter und an Fanemel vorbei.

Qualifikation: Simon Spiewok wurde wegen eines fehlerhaften Anzuges disqualifiziert. Das ist bitter, aber seine Perspektiven waren nach dem überschaubaren Sprung ohnehin nicht gut.

Qualifikation: Durch die milden Temperaturen ist die Anlaufspur etwas weich. Der Wind ist noch überschaubar, wir sehen faire Bedingungen.

Qualifikation: Anders Fanemel aus Norwegen geht an Hoffmann vorbei und ist der neue Spitzenreiter.

Qualifikation: Die nationale Gruppe ist durch. Hoffmann und Hamann werden die Qualifikation schaffen, alle anderen müssen sich noch gedulden.

Qualifikation: David Siegel war einst etablierter Weltcupsspringer. Vor drei Jahren riss er sich das Kreuzband und kämpft sich mühsam zurück. Heute geht er auf 116,5 Meter und damit zunächst den vierten Rang.

Qualifikation: Simon Spiekow geht auf 111 Meter, das wird wohl nicht reichen. Luca Roth muss mit 115,5 Metern ebenfalls zittern.

Qualifikation: Finn Braun kommt da nicht ran, das sind 113,5 Meter. Wir müssen abwarten, was diese Weite wert ist. Felix Hoffmann geht da deutlich weiter, das sind zehn Meter mehr und die Führung.

Qualifikation: Es geht los, Martin Hamann eröffnet diese Qualifikation. Das sind gute 121 Meter, das sollte für die Qualifikation reichen.

Vor der Qualifikation: Auch heute sind die Zuschauer wieder zahlreich an die Schanze gekommen. Die Stimmung ist entsprechend gut an der Großen Olympiaschanze.

Vor der Qualifikation: Martin Hamann wird die Qualifikation gleich eröffnen. Eben im Training wurde er Achter, das war ein vielversprechender Auftritt.

Vor der Qualifikation: Es ist sonnig und mild in Garmisch-Partenkirchen. Mal sehen, wie sich dann gleich der Wind entwickelt.

Vor der Qualifikation: Mit sechs deutschen Springern aus der nationalen Gruppe beginnt gleich die Qualifikation.

Vor der Qualifikation: Gleich geht es hier also los, die Athleten machen sich bereit. 67 Springer gehen an den Start, 50 erreichen das morgige Neujahrsspringen.

Vor der Qualifikation: Halvor Egner Granerud hat wie schon in Oberstdorf das zweite Training ausgelassen. Manuel Fettner gewinnt vor Michael Hayböck und Lovro Kos. Bester Deutscher ist Hamann auf dem achten Rang.

Vor der Qualifikation: Hamann, Geiger, Leyhe und Raimund liegen auf den Plätzen sieben bis zehn. Wellinger hat keinen guten zweiten Trainingssprung erwischt und ist derzeit nur 13.

Vor der Qualifikation: Durch den Einsatz der nationalen Gruppe ist die Qualifikation deutlich umkämpfter als noch in Oberstdorf. Dort verpassten nur zehn Athleten die Qualifikation, heute wird es 17 Springer erwischen.

Vor der Qualifikation: Das zweite Training läuft. Hamann und Raimund sind vorne mit dabei, sie haben sehr gute Chancen gleich in der Qualifikation.

Vor der Qualifikation: In wenigen Minuten startet dann das zweite Training.

Vor der Qualifikation: Halvor Egner Granerud ist in Überform und gewinnt auch das erste Training. Über zehn Punkte Vorsprung hat er auf Kamil Stoch und Anze Lanisek. Dawid Kubacki ist nur Fünfter.

Vor der Qualifikation: Andreas Wellinger macht da weiter, wo er in Oberstdorf aufgehört hat. Er beendet das Training auf einem starken siebten Rang und liegt damit direkt vor Philipp Raimund. Geiger muss sich noch steigern, das ist nur der 18. Platz, direkt hinter Eisenbichler.

Vor der Qualifikation: Markus Eisenbichler zeigt einen soliden Auftakt und liegt derzeit auf dem siebten Rang. Auf einer seiner Lieblingsschanzen soll es endlich bergauf gehen für den Siegsdorfer.

Vor der Qualifikation: 67 Athleten gehen an den Start, 47 sind schon unten. Gleich kommen dann Andreas Wellinger und Karl Geiger.

Vor der Qualifikation: Aktuell läuft das erste Training. Philipp Raimund hat wie schon in Oberstdorf überzeugt und ist derzeit Zweiter. Aus der nationalen Gruppe konnte nur Martin Hamann überzeugen.

Vor der Qualifikation: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Vierschanzentournee heute in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Der Vorbericht zur Qualifikation

Nach dem spektakulären Auftakt in die Vierschanzentournee blickt die Skisprung-Welt gespannt nach Garmisch-Partenkirchen. Im Antlitz der Zugspitze geht der Schlagabtausch der Favoriten in die nächste Runde.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Patzen verboten! Qualifikation als Stolperstein

Bevor diese an Neujahr um weitere Punkte für die Gesamtwertung der Vierschanzentournee kämpfen können, müssen sie zunächst die Qualifikation am Samstag meistern.

67 Athleten gehen in der Qualifikation an den Start, 50 erreichen den 1. Durchgang am Sonntag. Zudem ist eine gute Platzierung wichtig, um in den K.o.-Duellen einen möglichst machbaren Gegner zu haben.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Deutsches Team vergrößert sich

Die deutsche Mannschaft kommt in größerer Zahl daher, als es noch in Oberstdorf der Fall war. Der Deutsche Skiverband wird die sogenannte „Nationale Gruppe“ an den Start schicken. Diese Option steht dem deutschen Skispringen zweimal pro Weltcupsaison zur Verfügung.

Martin Hamann, Finn Braun, David Siegel, Felix Hoffmann, Luca Roth und Simon Spiewok können sich auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen beweisen und so auch Druck auf die DSV-Springer ausüben, die bislang unter ihren Erwartungen geblieben sind.

Namentlich sind das Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Constantin Schmid und Stephan Leyhe. Karl Geiger, Andreas Wellinger und Philipp Raimund hingegen wollen den starken Eindruck aus Oberstdorf bestätigen.

Das gilt auch für die Führenden der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Halvor Egner Granerud, Piotr Zyla und Dawid Kubacki führen das Ranking an und kommen mit entsprechend viel Selbstvertrauen nach Garmisch. Um 11:45 Uhr beginnen die zwei Trainingsdurchgänge, um 14:00 Uhr dann die Qualifikation. Hier geht es zur Startliste

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf