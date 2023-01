Vierschanzentournee: Deutscher Tournee-Traum platzt in Garmisch

Von: Tobias Ruf

Vierschanzentournee: Die Enttäuschung ist Karl Geiger ins Gesicht geschrieben. Den Gesamtsieg muss der Oberstdorfer abhaken. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Die Vierschanzentournee 2022/23 wurde am Sonntag fortgesetzt. In Garmisch-Partenkirchen fand das traditionelle Neujahrsspringen statt. Die Favoriten glänzten erneut, das deutsche Team lag klar zurück.

Garmisch-Partenkirchen - Die Vierschanzentournee 2022/23 geht in die heiße Phase. In Garmisch-Partenkirchen fand das Neujahrsspringen statt. Halvor Egner Granerud setzte ein dickes Ausrufezeichen in der Gesamtwertung, im deutschen Lager ist der Traum vom Gesamtsieg beendet.

Karl Geiger und Andreas Wellinger waren die deutschen Hoffnungsträger auf den lange ersehnten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Nach dem Neujahrsspringen sind die besten DSV-Adler in der Gesamtwertung zwar noch gut platziert, der Rückstand auf die Spitze ist aber extrem groß.

Vierschanzentournee: Granerud in überragender Verfassung

Geiger und Wellinger liegen knapp 60 Punkte hinter dem Spitzenreiter Halvor Egner Granerud. Es braucht ein nie dagewesenes Skispringen-Wunder, um diesen Rückstand noch wettzumachen.

Zu jenem Wunder müsste auch Granerud selbst beitragen, der am Neujahrstag seine Überform einmal mehr unter Beweis stellte. Nach seinem Sieg beim Auftaktspringen in Oberstdorf gewann der Norweger auch in Garmisch-Partenkirchen und führt die Gesamtwertung vor dem Polen Dawid Kubacki jetzt klar an. Kubacki wurde auf der Olympiaschanze Dritter, Zweiter wurde der Slowene Anze Lanisek.

26.8 Punkte liegt Granerud vor Kubacki. Die Hälfte der Vierschanzentournee ist absolviert, der Norweger hat sogar noch Chancen auf den Grand-Slam.

Wellinger beendete den Wettkampf vor 20.000 Zuschauern auf dem achten Rang, verlor aber 30 Punkte auf Granerud. Geiger wurde Elfter, 38.8 Punkte lag er hinter dem Norweger. Auch Philipp Raimund (15.), Stephan Leyhe (17.), Constantin Schmid (23.), Pius Paschke (24.) und Felix Hoffmann (28.) kamen ins Finale.

Markus Eisenbichler hatte unterdessen erneut den 2. Durchgang verpasst. Er verlor sein Duell gegen Paschke und schaffte es nicht unter die besten fünf Verlierer. Auch Luca Roth und Martin Hamann schieden vorzeitig aus.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Der Endstand im Finale

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 303.7 Punkte 2. Anze Lanisek (Slowenien) - 6.4 3. Dawid Kubacki (Polen) - 9.3 8. Andreas Wellinger (Deutschland) - 30.6 11. Karl Geiger (Deutschland) - 38.8 15. Philipp Raimund (Deutschland) - 48.8 17. Stephan Leyhe (Deutschland) - 51.5 23. Constantin Schmid (Deutschland) - 61.8 24. Pius Paschke (Deutschland) - 65.1 28. Felix Hoffmann (Deutschland) - 76.6

Das gesamte Ergebnis

Am Dienstag geht es bei der Vierschanzentournee in Innsbruck weiter. Um 13:30 Uhr beginnt die Qualifikation, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Vierschanzentournee: Das Springen im Liveticker

Fazit: Halvor Egner Granerud macht einen wichtigen Schritt in Richtung Gesamtsieg und gewinnt auch das Neujahrsspringen. Dawid Kubacki rückt auf den zweiten Rang der Gesamtwertung nach vorne. Andreas Wellinger und Karl Geiger verlieren viele Punkte und müssen den Gesamtsieg wohl abhaken.

Finale: Halvor Egner Granerud steht jetzt mächtig unter Druck. Die Konkurrenz hat vorgelegt, aber der Norweger bleibt eiskalt. 142 Meter, Granerud gewinnt auch in Garmisch-Partenkirchen!!!!

Finale: Lanisek ist der vorletzte Springer. Nach der Enttäuschung aus Oberstdorf schlägt er hier beeindruckend zurück und geht auf 137 Meter. Das ist die Führung und nur noch Granerud kommt.

Finale: Kubacki setzt ein dickes Ausrufezeichen. 138,5 Meter bei verkürztem Anlauf. Das ist die klare Führung und eine Ansage an Granerud. Zunächst kommt aber noch Lanisek.

Finale: Nur noch vier Springer sind oben. Piotr Zyla aus Polen hat Probleme bei der Landung und verliert so wichtige Punkte. Er ist Dritter. Jetzt kommt Kubacki.

Finale: Die Bedingungen sind gut, aber er bringt es nicht nach unten. 133 Meter sind zu wenig, Wellinger ist nur Vierter.

Finale: Jetzt kommen zwei Österreicher. Jan Hörl zeigt einen starken Wettkampf, das sind 138,5 Meter und die zwischenzeitliche Führung. Manuel Fettner zieht hauchdünn vorbei. Und jetzt kommt Wellinger.

Finale: Daniel Tschofenig aus Österreich geht mit 136 Metern in Führung. Wir sind in der entscheidenden Phase hier.

Finale: So, Geiger kämpft jetzt um die Gesamtwertung. Er muss einen raushauen, wenn er noch Kontakt zum Gesamtpodium halten will. Nein, er muss den Tourneesieg abhaken. 131 Meter, damit ist er Zweiter, wird aber auf die Topathleten viel verlieren.

Finale: Clemens Leitner aus Österreich zeigt einen starken Wettkampf und ist jetzt Zweiter. Karl Geiger steht oben, die Jury verkürzt den Anlauf.

Finale: Michael Hayböck aus Österreich geht auf sehr starke 140 Meter. Er führt jetzt klar vor Kos. 13 Springer kommen noch, die Spannung steigt.

Finale: Lovro Kos aus Slowenien setzt sich an die Spitze. Wir gehen in die heiße Phase hier.

Finale: Stephan Leyhe steht oben und geht auf 130 Meter. Damit fällt er etwas zurück, er geht auf den dritten Rang.

Finale: Timi Zajc aus Slowenin geht hauchdünn an Raimund vorbei. Das Niveau steigt jetzt hier.

Finale: Philipp Raimund eröffnet die Gruppe der letzten 20 Springer. Der Oberstdorfer ist einfach in Form. Im 1. Durchgang hatte er Pech mit den Bedingungen. Jetzt haut er 135 Meter raus und führt.

Finale: Auch Stefan Kraft ist jetzt schon dran. Der Österreicher hat im 1. Durchgang die Ansprüche auf den Gesamtsieg verloren. Er führt jetzt, aber dieser Wettkampf ist zum Vergessen für ihn.

Finale: Ryoyu Kobayashi geht zwar in Führung, ist aber weit weg von seinen Ansprüchen. Letztes Jahr hat er hier gewonnen.

Finale: Schmid bleibt weiter vorne, er wird einige Plätze gutmachen.

Finale: Auch Pius Paschke ist schon dran jetzt in diesem Finale. 127,5 Meter für den Deutschen, damit ist er Zweiter.

Finale: Mit zwei Deutschen beginnt dieses Finale der besten 30. Felix Hoffmann eröffnet mit guten 128 Metern. Schmid geht mit 133 Metern vorbei und führt jetzt.

Vor dem Finale: Sieben Deutsche stehen im Finale. Eisenbichler ist zwar besser gesprungen als Schmid und Hoffmann, hat sein Duell aber verloren und es nicht unter die besten fünf Verlierer geschafft. Damit ist er raus.

Vor dem Finale: Um 15:16 Uhr geht es mit dem 2. Durchgang weiter.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 148.5 Punkte 2. Anze Lanisek (Slowenien) - 0.6 3. Dawid Kubacki (Polen) - 6.8 5. Andreas Wellinger - 11.8 10. Karl Geiger - 18.9 17. Stephan Leyhe - 24.8 20. Philipp Raimund - 27.9 26. Pius Paschke - 33.4 30. Markus Eisenbichler - 36.6 (ausgeschieden) 32. Constantin Schmid - 37.7 33. Felix Hoffmann - 40.2 38. Martin Hamann - 43.5 (ausgeschieden) 45. Luca Roth - 59.4 (ausgeschieden)

Fazit: Andreas Wellinger geht mit Podestchancen ins Finale hier und ist auch in der Gesamtwertung vorne dabei. Geiger ist nur Zehnter und muss hier einen größeren Schaden vermeiden. Granerud macht seinen nächsten Schritt in Richtung Tourneesieg. Lanisek, Kubacki und Zyla sitzen ihm aber im Nacken.

Dean - Kubacki: Decker Dean aus den USA ist chancenlos gegen Dawid Kubacki. Bei dem geht es jetzt um die Gesamtwertung. Kann er mit Granerud mithalten? Kubacki verliert hier einige Punkte. 136 Meter sind das. Er ist Dritter, 6.8 Punkte hinter Granerud.

Roth - Lanisek: Luca Roth ist in seinem Duell krasser Außenseiter. Mit 113 Metern scheidet er gegen Anze Lanisek klar aus. Der Slowene meldet Ansprüche auf den Sieg an. 140,5 Meter, er liegt hauchdünn hinter Granerud.

Prevc - Zajc: Domen Prevc springt 124 Meter, Timi Zajc geht auf 128 Meter und entscheidet das slowenische Duell für sich.

Aalto - Zyla: Piotr Zyla ist Zweiter der Gesamtwertung. Die Bedingungen werden besser. Aalto springt ordentliche 125 Meter. Zyla macht zehn Meter mehr und bleibt im Rennen um den Tourneesieg dabei.

Sato - Fettner: Fünf Duelle noch. Der Japaner Keiichi Sato hat keine Chance gegen Manuel Fettner. Der Österreicher geht mit 136 Metern auf den dritten Rang.

Hula - Granerud: Jetzt kommt der Führende der Gesamtwertung. Halvor Egner Granerud springt gegen einen Polen. Stefan Hula wird mit 113 Metern ausscheiden. Für Granerud geht es um die Gesamtwertung. Das ist eine Ansage!!! 140 Meter bei diesen Verhältnissen. Granerud ist voll da.

Cecon - Stoch: Francesco Cecon aus Italien wird hier mit 114 Metern keine Chance haben. Kamil Stoch gewinnt mit starken 135 Metern. Der Pole ist neuer Dritter.

Prevc - Tschofenig: Acht Duelle sehen wir noch. Peter Prevc aus Slowenien wird mit 118 Metern wohl ausscheiden. Tschofenig mit einem starken Sprung auf 131 Meter. Der Österreicher ist Dritter!

Jelar - Raimund: Ziga Jelar aus Slowenien geht auf 118 Meter, der Rückenwind wird immer stärker. Philipp Raimund geht auf stabile 125,5 Meter und gewinnt das Duell. Er ist zunächst Zwölfter.

Insam - Schmid: Constantin Schmid steht oben. Das Duell eröffnet der Italiener Alex Insam mit 113 Metern. Schmid geht bei schweren Verhältnissen auf 121 Meter. Damit ist er aber nur 20. Es ist zäh momentan.

Disqualifikation: Marius Lindvik ist wegen des Anzugs disqualifiziert, damit gewinnt Stephan Leyhe nachträglich das Duell.

Zografski - Kraft: Vladimir Zografski aus Bulgarien hat oben große Probleme, vermeidet einen Sturz, kommt aber nur auf 103 Meter. Kraft springt jetzt für die Gesamtwertung. Er hat schwere Bedingungen und muss schon bei 122,5 Metern landen. Damit kann er die Gesamtwertung wohl abhaken.

Maltsev - Hayböck: Kevin Maltsev aus Estland hat in seinem Duell mit Michael Hayböck keine Chance. Der Österreicher gewinnt mit 128,5 Metern und geht auf den siebten Platz.

Forfang - Wasek: Johann Andre Forfang aus Norwegen springt 129 Meter. Pawel Wasek aus Polen gewinnt das Duell mit 130 Metern.

Paschke - Eisenbichler: Pius Paschke legt im innerdeutschen Duell nur 124,5 Meter vor. Markus Eisenbichler antwortet mit 124 Metern und verliert dieses Duell. Die Krise des einstigen Siegspringers geht weiter, Paschke gewinnt.

Lindvik - Leyhe: Jetzt kommen zwei Duelle mit deutscher Beteiligung. Stephan Leyhe springt gegen Marius Lindvik, der gut 130,5 Meter vorlegt. Leyhe war super in der Probe, hat jetzt aber schlechte Verhältnisse. Er trotz diesen, springt 128 Meter und verliert nur knapp. In der Verliererwertung ist er Zweiter und hat hier gute Aussichten.

Koudelka - Johansson: Roman Koudelka aus Tschechien legt in seinem Duell gegen Robert Johansson 124 Meter vor. Der Norweger setzt 129,5 Meter dagegen und gewinnt sein Duell. Vorne dabei ist er damit aber nicht.

Aigro - Deschwanden: Der Este Artti Aigro kommt nur auf 119 Meter. Gregor Deschwanden aus der Schweiz gewinnt mit 127,5 Metern deutlich.

Vassilyev - Kos: Lovro Kos aus Slowenien gewinnt sein Duell gegen den Kasachen Danil Vassilyev klar. Das sind aber nur 129 Meter, Kos hat uns in Garmisch schon wesentlich mehr gezeigt.

Aschenwald - Wellinger: So, und jetzt kommt Andi Wellinger. Philipp Aschenwald aus Österreich legt gute 132 Meter vor. Kann der Deutsche das kontern? Yes, das war richtig gut. 137 Meter, Wellinger gewinnt das Duell und geht in Führung.

Sundal - Palosaari: Kristoffer Eriksen Sundal gewinnt sein Duell gegen Vilho Palosaari. Der Norweger ist also im Finale.

Geiger - Nikaido: Jetzt wird es ernst für Karl Geiger. Die Bedingungen sind gut. Der Oberstdorfer springt 131,5 Meter. Das ist solide, mehr aber auch nicht. Das Duell gewinnt er locker, aber für die Gesamtwertung ist das ein Rückschlag.

Hamann - Hörl: Martin Hamann ist der nächste Deutsche. Gegen den Österreicher Jan Hörl legt er 122,5 Meter vor. Hörl kontert mit 136 Metern. Das ist der klare Sieg und die Führung.

Hoffmann - Nakamura: Der erste deutsche Springer ist Felix Hoffmann. Er hat Probleme nach dem Tisch und geht nur auf 121 Meter. Nakamura hat auch Probleme, das sind 1,5 Meter weniger. Hoffmann gewinnt sein Duell und ist im Finale.

Kobayashi - Fannemel: Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi hat weiter Probleme, das sind 125 Meter. Das Duell gegen Anders Fannemel aus Norwegen gewinnt der Japaner aber.

Sato - Leitner: Das erste Duell läuft. Der Japaner eröffnet vor gut 20.000 Zuschauern mit 115 Metern. Leitner gewinnt das Duell ganz klar, das sind 129,5 Meter. Sato hat so wohl auch keine Chance in der Verliererwertung.

Vor dem Springen: Die Athleten machen sich bereit. Clemens Leitner aus Österreich eröffnet gleich gegen den Japaner Yukiya Sato.

Vor dem Springen: An den ersten fünf Duellen sind gleich drei deutsche Springer beteiligt, darunter auch Karl Geiger.

Vor dem Springen: Um 14:00 Uhr soll es dann pünktlich losgehen. Es ist wieder sehr mild heute in Garmisch-Partenkirchen.

Vor dem Springen: Schauen wir auf die Gegner der deutschen Athleten. 10 DSV-Springer sind dabei, es gibt ein deutsch-deutsches Duell.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Die Duelle der Deutschen

Felix Hoffmann Naoki Nakamura (Japan) Martin Hamann Jan Hörl (Österreich) Karl Geiger Ren Nikaido (Japan) Andreas Wellinger Philipp Aschenwald (Österreich) Markus Eisenbichler Pius Paschke Stephan Leyhe Marius Lindvik (Norwegen) Constantin Schmid Alex Insam (Italien) Philipp Raimund Ziga Jelar (Slowenien) Luca Roth Anze Lanisek (Slowenien)

Vor dem Springen: Bei der Vierschanzentournee wird im 1. Durchgang in 25 Duellen gesprungen. Die 25 Sieger und die fünf besten Verlierer kommen ins Finale.

Vor dem Springen: Auch wenn die Tendenz in die richtige Richtung geht, müssen Geiger und Wellinger gleich zulegen, wenn sie im Kampf um die Gesamtwertung dabei bleiben wollen.

Vor dem Springen: Der Probedurchgang ist beendet. Manuel Fettner gewinnt vor Halvor Egner Granerud und Dawid Kubacki. Bester Deutscher ist Stephan Leyhe auf dem zehnten Rang. Wellinger wird 14., Geiger 17.

Vor dem Springen: Manuel Fettner aus Österreich geht noch einen Meter weiter. Die Bedingungen sind gut heute, das Niveau entsprechend hoch.

Vor dem Springen: Halvor Egner Granerud setzt ein dickes Ausrufezeichen. Der Führende der Gesamtwertung springt 141,5 Meter und führt den Probedurchgang klar an.

Vor dem Springen: Constantin Schmid und Philipp Raimund zeigen wie schon in der Qualifikation solide Sprünge.

Vor dem Springen: Stephan Leyhe liegt auf dem dritten Rang derzeit und hat überraschend den besten Probesprung aller Deutschen gezeigt.

Vor dem Springen: Wellingers Gegner im K.o.-Duell Philipp Aschenwald springt weiter als der Deutsche. Da steht uns gleich ein spannender Vergleich bevor.

Vor dem Springen: Andreas Wellinger zeigt uns mit 132,5 Metern einen ordentlichen Probesprung. Karl Geiger geht auf 131 Meter, das ist eine Steigerung im Vergleich zur Qualifikation.

Vor dem Springen: Der Probedurchgang läuft, wir sehen die ersten Sprünge des neuen Jahres.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Vierschanzentournee heute in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Neujahrsspringen

Zum zweiten Mal wird es bei der Vierschanzentournee 2022/23 so richtig ernst. Das zweite Springen des Traditionsevents im Skispringen steht an, auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen geht es um die nächsten Punkte für die Gesamtwertung.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Geiger und Wellinger klare Favoriten

Bei der Vierschanzentournee wird der 1. Durchgang im K.o.-Modus ausgetragen. Trotz überschaubarer Vorstellungen in der Qualifikation haben die zwei besten Deutschen der Gesamtwertung machbare Duelle vor Augen. Karl Geiger ist gegen den Japaner Ren Nikaido klarer Favorit, das gilt auch für Andreas Wellinger, der gegen den Österreicher Philipp Aschenwald antritt.

Zehn deutsche Adler sind beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee mit dabei. Markus Eisenbichler und Pius Paschke springen im direkten Duell gegeneinander. Philipp Raimund, bester Deutscher der Qualifikation am Samstag, springt gegen den Slowenen Ziga Jelar. Constantin Schmid trifft auf den Italiener Alex Insam.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Die Duelle der Deutschen

Felix Hoffmann Naoki Nakamura (Japan) Martin Hamann Jan Hörl (Österreich) Karl Geiger Ren Nikaido (Japan) Andreas Wellinger Philipp Aschenwald (Österreich) Markus Eisenbichler Pius Paschke Stephan Leyhe Marius Lindvik (Norwegen) Constantin Schmid Alex Insam (Italien) Philipp Raimund Ziga Jelar (Slowenien) Luca Roth Anze Lanisek (Slowenien)

Die Anwärter auf den Gesamtsieg gehen ebenfalls als Topfavoriten in ihre Duelle. Halvor Egner Granerud will seine Gesamtführung verteidigen und springt gegen den Polen Stefan Hula. Dessen Landsmann Piotr Zyla ist Zweiter der Gesamtwertung und trifft auf Antti Aalto aus Finnland. Topfavorit Dawid Kubacki, der beim Auftakt in Oberstdorf Dritter wurde, tritt gegen Decker Dean aus den USA an.

Um 14:00 Uhr beginnen die K.o-Duelle im 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 15:00 Uhr. Vor den Duellen gibt es einen Probedurchgang. chiemgau24.de ist ab 12:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

