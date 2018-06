Vettel stürmt in Kanada zur WM-Führung - keine Chance für Hamilton

Sebastian Vettel hat Lewis Hamiltons Paradestrecke im Sturm erobert und mit seinem Jubiläumssieg die WM-Führung an sich gerissen.

Montreal - Der Ferrari-Star gewann den Großen Preis von Kanada am Sonntag vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, es war Vettels erster Triumph seit zwei Monaten, der 50. seiner Karriere - und ein Big Point im WM-Duell mit Hamilton: Der Weltmeister im Mercedes wurde nur Fünfter und liegt im Klassement nun wieder einen Punkt hinter Vettel.

Hamilton musste sich nicht nur Start-Ziel-Sieger Vettel und seinem eigenen Teamkollegen geschlagen geben, auch das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo war schneller als der Engländer. Für ihn bleibt es damit vorerst bei sechs Montreal-Siegen - der Kanada-Rekord von Michael Schumacher ist weiterhin einen Erfolg entfernt.

Hülkenberg wird Siebter

Und dieses schwache Ergebnis kann Hamilton nur zum Teil auf einen technischen Nachteil zurückführen. Mercedes verwendete anders als Ferrari und Red Bull kein Motoren-Upgrade in Montreal, weil kurz vor der Abreise ein Qualitätsproblem am Antrieb festgestellt worden war. Die fehlende Leistung tat den Silberpfeilen weh. Allerdings war Hamilton auch Bottas in Qualifying und Rennen unterlegen.

Nico Hülkenberg im Renault war als Siebter der beste Mann hinter den Top-Teams, Ex-Weltmeister Fernando Alonso erlebte in seinem 300. Grand Prix indes den nächsten Tiefpunkt bei McLaren: Kurz nach der Rennhalbzeit musste er seinen Boliden mit Problemen am Auspuff abstellen.

Die größte Gefahr für Vettels Sieg hatte noch am Start bestanden: Verstappen auf Rang drei ging anders als die Piloten vor ihm auf den weichsten Reifen ins Rennen und hatte damit einen Vorteil. Doch Vettel kam hervorragend weg, dahinter schob sich Verstappen neben den von Rang zwei gestarteten Bottas - der Finne entschied das Duell jedoch für sich und hatte wie Vettel die erste Prüfung bestanden.

Safety Car muss früh raus

Nur Augenblicke später leisteten sich Lokalmatador Lance Stroll (Williams) und Brendon Hartley (Neuseeland) eine heftige Kollision im hinteren Feld, das Safety Car rückte aus, und die Konkurrenten rückten wieder nah zusammen. Vettel und Bottas gaben sich allerdings auch beim Restart keine Blöße und blieben vorn, dahinter folgten Verstappen und Hamilton.

Vettel machte nun Tempo, und das war wichtig. Der Heppenheimer drehte mehrere schnellste Runden, brachte einige Sekunden zwischen sich und die Verfolger und bot diesen damit keinen Windschatten auf den langen Geraden.

Wie erwartet bewegten sich die drei Top-Teams in der Folge auf Augenhöhe. Verstappen und Hamilton kamen als erste an die Box, und Ricciardo nutzte dies zum Overcut: Der Australier drehte eine sehr schnelle weitere Runde und kam anschließend an die Box, auf diese Weise schob er sich an Hamilton vorbei - und in der Mercedes-Garage beobachtete Motorsportchef Toto Wolff das Treiben mit sichtbarem Unbehagen.

Es wurde auch in der Folge nicht viel besser für Silber. Ohne den Vorteil der nächsten Motorenstufe konnte Mercedes keinen Druck ausüben, weder durch Bottas auf Vettel, noch durch Hamilton auf die Red Bulls. So entwickelte sich das Rennen in der zweiten Hälfte zur Prozession.

Bottas patzt

Vettel kontrollierte das Feld mit rund fünf Sekunden Abstand auf Bottas, dieser hielt Verstappen und Ricciardo ebenso deutlich auf Distanz. Dahinter kämpfte Hamilton zumindest noch um einen kleinen psychologischen Sieg: Nur ein Überholmanöver gegen Ricciardo konnte dem 33-Jährigen die WM-Führung erhalten.

Er kam dem Australier in der Schlussphase tatsächlich nahe, es reichte jedoch nicht mehr. Ganz vorne schien es nur kurzzeitig noch einmal spannend zu werden, als Bottas den Abstand auf Vettel Stück für Stück verkürzte. Dann jedoch leistete er sich einen haarsträubenden Fehler beim Überrunden. Und Vettels seit zwei Monaten erwarteter Jubiläumssieg war endlich perfekt.

